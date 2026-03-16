Alles over de AirPods Max 2: specs, functies en meer van Apple’s tweede generatie hoofdtelefoon

Apple’s AirPods-lijn is vooral bekend vanwege de witte oordopjes, maar Apple heeft sinds 2020 ook een eigen hoofdtelefoon: de AirPods Max. In 2026 is daar de AirPods Max 2 bijgekomen, de tweede generatie van de gekleurde hoofdtelefoon. Maar wat heeft dit model te bieden, wat zijn de specs van de AirPods Max 2 en wat zijn de verbeteringen? Hier lees je alles.

AirPods Max 2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de AirPods Max 2:

Nieuwe H2-chip

Talloze nieuwe audiofuncties, zoals adaptieve audio, gespreksdetectie en verbeterde actieve ruisonderdrukking

Vijf kleuren: blauw, paars, middernacht, sterrenlicht, oranje

Aluminium oorschelpen met hoofdband en mesh-afwerking

Een oorschelp voorzien van Digital Crown voor volume en muziekbediening en een extra knop voor audiomodi

Acht microfoons voor actieve ruisonderdrukking, drie microfoons om je stem te registreren

Diverse sensoren voor beweging en meer

Geleverd met Smart Case

Opladen via usb-c

Tot 20 uur luistertijd

Release: april 2026

Prijs: €579,-

Generaties AirPods Max

Apple heeft inmiddels drie generaties van de AirPods Max:

AirPods Max (1e generatie, 2020): eerste model, voorzien van H1-chip en een Lightning-poort voor opladen

AirPods Max (usb-c, 2024): verbeterde model van eerste generatie, nu met usb-c-poort en vijf vernieuwde kleuren

AirPods Max 2 (2026): tweede generatie met nieuwere H2-chip en verbeterde ruisonderdrukking

Verbeteringen AirPods Max 2

De grootste verbetering aan de AirPods Max 2 is de H2-chip en de daarbij horende functies zoals gespreksdetectie, adaptieve audio, live vertalen en meer. Daarnaast biedt de AirPods Max 2026 tot 1,5x betere actieve ruisonderdrukking ten opzichte van de eerste generatie. In ons artikel over de AirPods Max 2 functies vergelijken we hem met de eerste generatie.

Design AirPods Max 2026

De AirPods Max 2 heeft exact hetzelfde ontwerp als de eerste generatie AirPods, met name de variant met usb-c. De twee oorschelpen zijn van aluminium, met magnetisch bevestigde oorkussens in bijpassende kleur. De oorschelpen zijn telescopisch te verstellen met de hoofdband, die in het midden een elastisch en zacht gaas heeft. De afwerking is een combinatie van staal en rubber. De tweede generatie AirPods Max is relatief plat als je hem draagt, vooral bij de hoofdband. De algehele look is vrij minimalistisch, waardoor hij een stuk minder opzichtig is dan veel andere hoofdtelefoons.

De AirPods Max 2 is verkrijgbaar in totaal vijf kleuren: middernacht, sterrenlicht, oranje, paars en blauw. Bij elk model krijg je een bijpassende Smart Case. Deze hoes beschermt de oorschelpen en zorgt ervoor dat de batterij in een slaapmodus gaat, voor zo min mogelijk stroomverbruik. De hoofdband blijft echter onbeschermd, zodat je hem daar ook aan kan vastpakken.

Functies AirPods Max 2

Net als de vorige generatie is de AirPods Max 2 voorzien van alle bekende AirPods-functies. De belangrijkste eigenschappen zijn de actieve ruisonderdrukking en transparantiemodus. De ruisonderdrukking zorgt ervoor dat omgevingsgeluid weggefilterd wordt, zodat je je beter kunt focussen op de audio. De transparantiemodus doet het tegenovergestelde: het laat omgevingsgeluid door, zodat je je bewust blijft van je omgeving.

De AirPods Max 2026 is verder voorzien van alle functies die je van AirPods-modellen kent, waaronder eenvoudig koppelen en het synchroniseren tussen je Apple-apparaten. Ook kan hij automatisch wisselen tussen bijvoorbeeld je iPhone, iPad en Mac, afhankelijk van waar je de audio afspeelt. De diverse sensoren binnenin zorgen voor de beste audiokwaliteit, zoals de optische sensor, positiesensor en bewegingssensor. Zo stopt de muziek ook automatisch met afspelen zodra je de AirPods Max af zet.

Behalve muziek en podcasts luisteren, kun je met de AirPods Max 2 ook bellen dankzij de ingebouwde microfoons. Daarvoor zitten er ook allemaal speciale modi in, zoals stemisolatie voor betere verstaanbaarheid.

Audiokwaliteit

De AirPods Max 2 ondersteunen Dolby Atmos ruimtelijke audio, inclusief dynamische hoofdtracking. Ook wordt maximaal lossless audio (24-bits, 48-kHz Lossless-audio) en ultra-low latency audio ondersteund. Dit is alleen mogelijk via bedraad luisteren dankzij de ingebouwde usb-c-poort. De AirPods Max 2026 heeft daarnaast een adaptieve EQ (net als de eerste generatie) en nieuwe high dynamic range amplifier voor helderdere audio.

Knoppen AirPods Max tweede generatie

De AirPods Max 2 is net als de vorige generaties voorzien van een Digital Crown en een speciale knop voor luistermodi. Met de Digital Crown kun je het volume aanpassen, maar ook de muziek pauzeren, naar het volgende of vorige nummer gaan en Siri activeren. De speciale audioknop laat je wisselen tussen de transparantiemodus, actieve ruisonderdrukking en adaptieve audio.

Batterijduur en opladen AirPods Max 2

De AirPods Max 2 heeft een batterijduur van zo’n 20 uur luistertijd, bij gebruik van actieve ruisonderdrukking. Het opladen doe je via de meegeleverde usb-c-kabel (of een andere usb-c-kabel) en de usb-c-poort in een van de oorschelpen. Opladen kan ook terwijl de AirPods Max 2026 in de Smart Case zit. Bij gebruik van de Smart Case gaat de AirPods Max ook naar een ultra-energiezuinige stand.

AirPods Max 2 specificaties

Dit zijn de volledige specs van de AirPods Max 2:

Dynamische speakerdriver van Apple

Actieve ruisonderdrukking

Adaptieve audio

Transparantiemodus

Gespreksdetectie

Stemisolatie

Gepersonaliseerd volume

Vermindering van hard geluid

Gepersonaliseerde ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking

Adaptieve EQ

Lossless audio en audio met minimale vertraging (alleen via usb-c)

Optische sensor

Positiesensor

Case-detectiesensor

Versnellingsmeter

Gyroscoop

Negen microfoons Acht microfoons voor actieve ruisonderdrukking Drie microfoons om je stem te registreren

Apple H2-chip

Digital Crown

Knop voor luistermodus

Bluetooth 5.3

Afmetingen: 168,6 x 83,4 x 187,3 mm

Gewicht 386,2 gram

Release: april 2026

Prijs: €579,-

Prijs en beschikbaarheid AirPods Max 2

De AirPods Max 2 is sinds 25 maart 2026 te bestellen en ligt vanaf april 2026 in de schappen. De adviesprijs is €579,- en is daarmee even duur als de voorganger. De vorige AirPods Max met usb-c is echter al een stuk goedkoper bij winkels te verkrijgen.

Laatst bijgewerkt maart 2026

