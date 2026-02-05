Providers verkopen sinds september 2025 de iPhone 17 in combinatie met een abonnement. Een iPhone 17 bij providers heeft allerlei voordelen, zoals korting op het toestel en een goede deal voor je abonnement. Maar waar kun je precies terecht voor een iPhone 17 met abonnement? Welke providers verkopen hem en wat worden de prijzen?

iPhone 17 met abonnement in Nederland

De gewone iPhone 17 is het standaardmodel van de nieuwe line-up. Het is de opvolger van de iPhone 16 en is het meest betaalbare model in de reeks. Er zit een veel beter scherm in, verbeterde camera (voor en achter), nieuwe kleuren, snellere chip en andere verbeterde specs. Oftewel: het ideale model om te kiezen met een abonnement. Kies je een iPhone 17 met abonnement, dan betaal je een vast bedrag per maand. Bij de meeste providers kies je zelf hoeveel je in een keer voor je toestel betaalt.

Waarom een iPhone 17?

Waarom je moet kiezen voor een iPhone 17 met abonnement, kan verschillende redenen hebben. Dit zijn de belangrijkste:

Het meest betaalbare model: Van de gehele iPhone 17-serie, is de gewone iPhone 17 het meest betaalbare model. Helemaal als je hem bij een provider besteld, omdat je dan nog extra toestelkorting krijgt.

Verbeterde camera: Dit model krijgt een verbeterde camera, met 18-megapixel frontcamera voor de beste selfies en videogesprekken.

Snelle prestaties: De A19-chip biedt voor alledaags gebruik razendsnelle prestaties, maar is ook geschikt voor zware taken.

Verbeterd scherm: Groter 6,3-inch scherm nu ook met ProMotion voor 120Hz beeldverversing en always-on.

Handige knoppen: Cameraregelaar en actieknop om alles uit de iPhone te halen.

Kleurrijk uiterlijk: Een groter aanbod van diverse kleuren, maar ook in een zwarte uitvoering.

De iPhone 17 is het model dat eigenlijk het beste voor de meeste mensen geschikt is. Het biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding, helemaal sinds dit type model steeds meer functies van de Pro-modellen heeft gekregen. Je betaalt een goed bedrag en krijgt waar voor je geld en in combinatie met een abonnement kan je nog eens extra besparen.

Welke providers bieden een iPhone 17 met abonnement?

Alle Nederlandse providers verkopen de iPhone 17 met abonnement. Denk dan aan Odido, Vodafone en KPN, maar ook winkels als Belsimpel en Mobiel.nl. Bij de providers kun je ook kiezen hoe je voor het toestel betaalt. Als je je maandelijkse kosten zo laag mogelijk wil houden, dan kies je voor de hoogst mogelijke toestelprijs. Liever niet teveel willen aftikken? Kies dan een zo laag mogelijke prijs voor de iPhone 17. Je betaalt het toestel dan af over de gekozen abonnementsperiode. Het toestel blijft gewoon van jou. Je kan er ook precies tussenin zitten, maar net hoe jij het wil. Hou er wel rekening mee dat je mogelijk een BKR-registratie krijgt als je het toestel vooral via je maandbedrag betaalt.

We hebben ook een apart artikel met de beste iPhone 17-aanbieding van dit moment.

De iPhone 17 is vanaf nu te koop bij alle bekende webshops en providers.

Check hier de iPhone 17 met abonnement:

Wil je liever de iPhone 17 los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Prijzen iPhone 17 bij providers: dit kost hij

Om goed te kijken wat je bespaart als je kiest voor een iPhone 17 bij een provider, is het goed om te weten wat een losse iPhone 17 kost:

256GB: €969,-

512GB: €1.219,-

In combinatie met een abonnement, liggen de prijzen een stuk lager. Providers kunnen extra korting op het toestel geven, waardoor je wat kunt besparen op je aankoop. In onze prijsvergelijker zie je wat de laagste prijzen zijn.

Toch liever een losse iPhone 17 dan eentje met abonnement? Ook daarvoor hebben we een handige prijsvergelijker met de laagste prijzen:

Voordelen iPhone 17 in combinatie met abonnement

Kies je voor een iPhone 17 met abonnement in plaats van een los toestel, dan heeft dat meerdere voordelen:

Lagere aanschafprijs: Je krijgt toestelkorting, waardoor je soms honderden euro’s kunt besparen op alleen het toestel.

Kies zelf je toestelbedrag: Je kan zelf kiezen hoeveel je voor het toestel betaalt en hoeveel voor het abonnement. Je kan zo precies zelf kiezen wat je maandlasten zijn.

Goede deal voor abonnement: Providers geven soms extra korting op je abonnementskosten, waardoor de kans op een goede deal hoger is.

Kies je contractduur: Bepaal zelf over welke periode je het toestel wil afbetalen (1 of 2 jaar).

Hou er wel rekening mee dat je dus mogelijk een BKR-registratie krijgt als je de toestelprijs teveel in je maandlasten laat doorberekenen. Het wordt dan gezien als een lening.

Toch liever los? Ook een losse iPhone 17 heeft diverse voordelen. Je kan daarvoor namelijk bij meer winkels terecht (denk aan Coolblue of Bol) en je kan er zelf een goedkoop sim-only abonnement bij zoeken. Of je behoudt gewoon je huidige abonnement, waardoor je geen gedoe hebt.

Waar moet je op letten bij een iPhone 17-abonnement?

Bij het kiezen van het juiste abonnement voor je iPhone 17, moet je goed opletten wat je nodig hebt voor je bundel. Bel je nooit en zit je alleen maar online? Dan heb je waarschijnlijk maar weinig belminuten nodig, maar wil je wel een lekkere grote databundel. Ben je een echte grootverbruiker, kies dan voor een abonnement met onbeperkte data. Let ook op bij welke provider je nu je thuisabonnement voor vast internet en tv hebt, want providers als KPN, Vodafone/Ziggo en Odido geven nog extra combikorting. Wees dus slim en combineer je mobiele abonnement met je vaste abonnement.

Kies ook een provider met een goed landelijk dekkend 5G-netwerk. Als je nu nog een iPhone zonder 5G hebt, wil je natuurlijk wel volop gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de 5G-verbinding van de iPhone 17.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement en kijk hoeveel je maandelijks ongeveer gebruikt. Je krijgt dan een goede indruk wat bij jou past. Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkte data nodig en voor veel mensen zal 20GB al genoeg zijn. Zoek je een goede aanbieding, dan kun je ook eens kijken bij goedkopere providers, zoals Simyo en Hollandsnieuwe.

Dit is de iPhone 17 line-up uit 2025:

iPhone 17 line-up

iPhone 17 Pro line-up

