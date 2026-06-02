WWDC 2026 wallpaper

Apple deelt nieuwe teasers voor WWDC met wallpapers en meer: All Systems Glow

Nieuws Apple
Apple heeft nieuwe teasers gedeeld voor de WWDC, die volgende week van start gaat. Zo zijn er nieuwe WWDC 2026 wallpapers voor iPhone, iPad en Mac en is er een nieuwe video online gezet.
Benjamin Kuijten -

De WWDC-trein komt al aardig op stoom. Hoewel Apple’s WWDC pas op 8 juni begint, heeft Apple nu al de nodige voorbereidingen getroffen. In een nieuwe video laat Apple zien hoe je je als liefhebber en ontwikkelaar kunt voorbereiden op de WWDC 2026. Ook heeft Apple mooie nieuwe wallpapers gedeeld, die een hint geven naar het nieuwe Siri-design.

Nieuwe WWDC-teasers: All Systems Glow

Apple heeft meteen een nieuwe slogan voor de aankomende WWDC de wereld in geslingerd. Na de eerdere slogan op de WWDC-uitnodiging genaamd Coming Bright Up, heeft Apple nu de woordgrap All Systems Glow bedacht. Dit is een verwijzing naar de uitspraak All Systems Go, maar dan nu als variant met het woordje Glow. Dat lijkt wederom een verwijzing te zijn naar de nieuwe Siri, waarbij een gloeiende gloed op het scherm verschijnt zodra je deze oproept.

Op het Apple Developer-kanaal op YouTube deelt Apple een video waarin ontwikkelaars aangemoedigd wordt om de Apple Developer-app te downloaden. Daarin vind je vanaf volgende week de uitgebreide sessies, waarin de nieuwe functies tot in detail besproken worden. De app is onlangs bijgewerkt met een Liquid Glass-design en uitgerust met nieuwe iMessage-stickers.

Speciaal voor de WWDC is er ook een WWDC-afspeellijst op Apple Music, waarmee je ook muzikaal alvast in de stemming kan komen.

Voor de iPhone, iPad en Mac heeft Apple een drietal wallpapers gemaakt. Deze donkere wallpaper bestaat uit een ingezoomde versie van het Apple-logo, waarbij ook weer dat gloeiende effect zichtbaar is. Volgens bronnen is dit een duidelijke verwijzing naar de nieuwe Siri, die ook diezelfde gloeiende animaties krijgt. De wallpaper geeft je iPhone, iPad en Mac in ieder geval weer een mooie nieuwe look.

Je kunt de wallpapers hier downloaden. Als je de link opent op het apparaat waarvoor je de wallpaper wil downloaden, krijg je meteen de juiste afbeelding te zien.

Lees ook onze uitgebreide vooruitblik op de WWDC 2026, waarin we dieper in gaan op de verwachte aankondigingen en meer. Voor alles wat je moet weten over de WWDC, lees je onze uitlegpagina.

Bekijk ook
WWDC 2026 logo horizontaal

Dit zijn onze 10 verwachtingen van de WWDC 2026: iOS 27, nieuwe producten en meer

In juni organiseert Apple weer de WWDC, met de WWDC-keynote als grote aftrap. Maar welke aankondigingen kun je verwachten tijdens de WWDC 2026? In deze vooruitblik lees je het.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Informatie

Laatst bijgewerkt
2 juni 2026 om 11:45
Onderwerp
Categorie
Apple

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Krijgt Apple Music straks een gratis of goedkopere variant? Deze aanwijzing is nu ontdekt
Android krijgt nu eindelijk deze 12 jaar oude Apple-functie waarmee apparaten optimaal samenwerken
Apple wil de ontwikkeling van nieuwe producten versnellen: zo wil de nieuwe hardwarebaas dat doen
Apple onthult volledige WWDC 2026-schema en uitnodiging: dit is wanneer de iOS 27-keynote begint
'MacBook Neo wordt mogelijk duurder': dit is hoe Apple de pijn wil verzachten

Ook interessant

WWDC 2026 keynote uitnodiging

‘Zo ziet het nieuwe ontwerp van Siri eruit in iOS 27’

Nieuws
WWDC 2026 logo

Krijgen we nog nieuwe hardware tijdens de WWDC 2026? Dit verwachten we

Nieuws
WWDC 2026 keynote uitnodiging

Apple onthult volledige WWDC 2026-schema en uitnodiging: dit is wanneer de iOS 27-keynote begint

Nieuws 2 reacties
WWDC 2026 logo horizontaal

Uitnodiging WWDC 2026 verklapt stiekem een nieuwe functie van iOS 27

Nieuws
WWDC 2026 logo horizontaal

Dit zijn onze 10 verwachtingen van de WWDC 2026: iOS 27, nieuwe producten en meer

Nieuws 1 reactie
WWDC 2026 logo

Apple kondigt WWDC 2026 officieel aan: op deze datum worden iOS 27 en meer onthuld

Nieuws 1 reactie

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar