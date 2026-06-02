Apple deelt nieuwe teasers voor WWDC met wallpapers en meer: All Systems Glow

Apple heeft nieuwe teasers gedeeld voor de WWDC, die volgende week van start gaat. Zo zijn er nieuwe WWDC 2026 wallpapers voor iPhone, iPad en Mac en is er een nieuwe video online gezet.

De WWDC-trein komt al aardig op stoom. Hoewel Apple’s WWDC pas op 8 juni begint, heeft Apple nu al de nodige voorbereidingen getroffen. In een nieuwe video laat Apple zien hoe je je als liefhebber en ontwikkelaar kunt voorbereiden op de WWDC 2026. Ook heeft Apple mooie nieuwe wallpapers gedeeld, die een hint geven naar het nieuwe Siri-design.

Nieuwe WWDC-teasers: All Systems Glow

Apple heeft meteen een nieuwe slogan voor de aankomende WWDC de wereld in geslingerd. Na de eerdere slogan op de WWDC-uitnodiging genaamd Coming Bright Up, heeft Apple nu de woordgrap All Systems Glow bedacht. Dit is een verwijzing naar de uitspraak All Systems Go, maar dan nu als variant met het woordje Glow. Dat lijkt wederom een verwijzing te zijn naar de nieuwe Siri, waarbij een gloeiende gloed op het scherm verschijnt zodra je deze oproept.

Op het Apple Developer-kanaal op YouTube deelt Apple een video waarin ontwikkelaars aangemoedigd wordt om de Apple Developer-app te downloaden. Daarin vind je vanaf volgende week de uitgebreide sessies, waarin de nieuwe functies tot in detail besproken worden. De app is onlangs bijgewerkt met een Liquid Glass-design en uitgerust met nieuwe iMessage-stickers.

Speciaal voor de WWDC is er ook een WWDC-afspeellijst op Apple Music, waarmee je ook muzikaal alvast in de stemming kan komen.

Voor de iPhone, iPad en Mac heeft Apple een drietal wallpapers gemaakt. Deze donkere wallpaper bestaat uit een ingezoomde versie van het Apple-logo, waarbij ook weer dat gloeiende effect zichtbaar is. Volgens bronnen is dit een duidelijke verwijzing naar de nieuwe Siri, die ook diezelfde gloeiende animaties krijgt. De wallpaper geeft je iPhone, iPad en Mac in ieder geval weer een mooie nieuwe look.

Je kunt de wallpapers hier downloaden. Als je de link opent op het apparaat waarvoor je de wallpaper wil downloaden, krijg je meteen de juiste afbeelding te zien.

