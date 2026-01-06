Alles wat we al weten over de iPhone 18 Pro van 2026: dit wordt er (naar verwachting) nieuw

De iPhone 17 Pro was in 2025 een groot succes en ook in de eerste helft van 2026 zal dit model nog erg populair zijn. Maar voor later dit jaar staat er een opvolger op de planning: de iPhone 18 Pro komt eraan. Daarin verwachten we weer de nodige vernieuwingen op het gebied van camera, scherm en design, maar tegelijkertijd blijft veel ook hetzelfde. Dit weten we nu al over de iPhone 18 Pro.













iPhone 18 Pro in het kort

Opvolger van iPhone 17 Pro

Iets aangepast design

Aluminium behuizing met breed cameraplateau en matglazen vlak aan achterkant

Nieuwe A20 Pro-chip

Nieuwe draadloze chips: C2 en N2

Verbeterde camera aan achterkant: variabel diafragma

Verbeterde camera aan de voorkant: 24-megapixel

6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on

Kleiner Dynamic Island, Face ID in het scherm verwerkt

Verwachte prijs: vanaf €1.329,-

Verwachte release: najaar 2026 (september)

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

6,1-inch iPhone 17e: voorjaar 2026

6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026

6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026

Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026

Design: nieuwe kleuren, kleine veranderingen

De iPhone 18 Pro krijgt vermoedelijk nagenoeg hetzelfde ontwerp als de iPhone 17 Pro. Reken dus op een behuizing van aluminium (Apple keert niet terug naar titanium), in meerdere kleuren. De achterkant wordt verder gekenmerkt door een breed cameraplateau en een matglazen vlak voor draadloos opladen. Toch zou Apple het design van de iPhone 18 Pro op een paar punten willen aanpassen.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple verandert design van iPhone 18 Pro na kritiek op iPhone 17 Pro-ontwerp’ Apple werkt aan het verbeteren van een kritiekpunt van de iPhone 17 Pro. Zo moet het kleurverschil tussen het glas en aluminium in de iPhone 18 Pro aanzienlijk minder worden.

Er zou bijvoorbeeld minder kleurverschil zichtbaar zijn tussen dit matglazen vlak en de rest van de aluminium behuizing. Momenteel valt het glazen vlak extra op in bepaalde lichtomstandigheden, simpelweg omdat het een ander materiaal is dat ook een andere verwerking van de kleuren vereist. Dit kleurproces zou verbeterd worden, waardoor de achterkant er weer meer als een geheel uit zou zien.

Daarnaast zijn er al geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 18 Pro. Er zou gesproken zijn over paars, bordeauxrood en bruinachtig. Of Apple echt al deze kleuren gaat introduceren, is nog maar de vraag. Verder verwachten wij een terugkomst van zwart, want dat werd erg gemist bij de iPhone 17 Pro.

Scherm: een eerste stap naar volledig schermvullend

Sinds de iPhone 14 Pro zijn de Pro-modellen voorzien van een Dynamic Island. In 2026 lijkt het erop dat hier voor het eerst iets aan gaat veranderen. Volgens betrouwbare bronnen krijgt de iPhone 18 Pro een kleiner Dynamic Island én wordt Face ID in het scherm ingebouwd. Dat zou betekenen dat het zwarte pilvormige gedeelte bovenaan je scherm veel kleiner wordt. Sterker nog: er zou alleen nog sprake zijn van een klein cameragaatje, mogelijk linksboven in de hoek.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPhone 18 Pro uit 2026 wordt eerste iPhone met onzichtbare Face ID’ (en dit zijn de voordelen) Geruchten over een iPhone met Face ID onder het scherm komen regelmatig terug. Apple zou bezig zijn om de Face ID-camera’s op toekomstige iPhone Pro-modellen bijna onzichtbaar onder het scherm te verwerken. De nieuwste ontwikkelingen lees je hier!

Wat dit precies betekent voor de daadwerkelijke werking van het Dynamic Island, weten we nog niet. Mogelijk gaat Apple het softwarematig toevoegen, om geen functionaliteiten te verliezen. Het Dynamic Island kan dan zelfs nog nuttiger worden, omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met sensoren die in de weg zitten.

Verder verwachten we dat de eigenschappen van het scherm ongewijzigd blijven. Reken dus op een 6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on, met dunne schermranden. Mogelijk gaat Apple de helderheid nog iets hoger maken, maar dat is inmiddels al zo hoog dat het aflezen van het display eigenlijk nooit een probleem is.

iPhone 18 Pro functies en verbeteringen: dit verwachten we

Qua nieuwe functies zien we dat de verbeteringen vooral zitten in de belangrijkste eigenschappen van de Pro-modellen. Mogelijk heeft Apple nog wat volledig nieuwe eigenschappen in het vooruitzicht, maar daar is op dit moment nog niets over bekend. Deze verbeteringen verwachten we in ieder geval:

#1 A20 Pro-chip voor betere specs

De nieuwe A20 Pro-chip biedt naar verwachting snellere prestaties en krachtigere grafische mogelijkheden. De iPhone Pro-modellen hebben met de bijbehorende Pro-chip doorgaans een extra grafische core, bedoeld voor krachtigere apps en bepaalde fotografische functies. Dat zal bij de iPhone 18 Pro niet anders zijn, al vinden we de verschillen in prestaties de afgelopen jaren met het standaardmodel eigenlijk steeds kleiner worden.

#2 5G-internet via satelliet

Volgens The Information ondersteunt de iPhone 18 Pro 5G-verbindingen via satelliet. De iPhone heeft al een aantal jaren satellietverbindingen, maar dan alleen voor noodgevallen met de hulpdiensten. Bij de iPhone 18 Pro zou dit uitgebreid worden naar 5G-internet, zodat je ook op lastig bereikbare plekken wereldwijd een internetverbinding hebt. Waarschijnlijk moet Apple hiervoor wel samenwerken met lokale providers.

#3 Aangepaste Cameraregelaar

Er gaan geruchten dat de iPhone 18-serie een aangepaste Cameraregelaar krijgt, al weten we nog niet om welke modellen het precies gaat. Volgens bronnen verdwijnt de aanraakgevoelige functie, waardoor je de knop alleen nog gebruikt voor het openen van de camera en het maken van een foto of video. Het wisselen tussen cameramodi, aanpassen van instellingen en meer, doe je dan niet meer via de knop zelf.

Bekijk ook ‘Cameraregelaar krijgt flinke downgrade in iPhone 18’ – en dat is misschien maar goed ook De iPhone 18 krijgt een aangepaste Cameraregelaar, zo zegt een bron. Apple zou plannen hebben om de functionaliteiten van de cameraknop flink terug te draaien.

#4 Betere draadloze verbindingen

Het zou ons niet verbazen als de iPhone 18 Pro betere draadloze verbindingen krijgt. Apple heeft sinds dit najaar de N1-chip, verantwoordelijk voor onder andere wifi en Bluetooth. Er is een kans dat hier een verbeterde versie van uit komt, bijvoorbeeld de N1X- of N2-chip. Hoewel Apple nu al Wifi 7 ondersteunt, is dit nog niet het volledige spectrum van de standaard. Dat zou met de volgende iPhone kunnen veranderen.

Stiekem hopen we ook dat Apple de eSIM-only uitgave van de iPhone in meer landen uit gaat brengen, inclusief ondersteuning voor het échte betere 5G. Dat model is nog altijd exclusief voor de VS, maar sinds de iPhone 17 Pro zijn er meer voordelen aan het eSIM-only model. De batterijduur is daar namelijk nog langer en dat zouden we ook graag bij de Europese modellen zien.

iPhone 18 Pro camera: dit wordt er nieuw

De camera is bij de Pro-modellen al jaren het meest kenmerkende aspect, vandaar dat we ook hier enkele vernieuwingen verwachten. Zo wordt er gesproken over een verstelbaar diafragma, in ieder geval in de iPhone 18 Pro Max. Je zou daardoor zelf het diafragma kunnen aanpassen, waardoor je meer controle hebt over de hoeveelheid licht dat door de lens opgepakt wordt. Daardoor kun je andere soort foto’s maken, met iets meer creativiteit.

Bekijk ook iPhone 18 Pro Max krijgt een unieke camerafunctie (en hier dient het voor) Na jaren van geruchten wordt er nu weer gesproken over het verstelbare diafragma op de iPhone 18 Pro-modellen. Met een verstelbaar diafragma kan je zelf de hoeveelheid licht in je lens instellen.

De frontcamera zou volgens bronnen ook een upgrade krijgen. Bij de iPhone 17 Pro zagen we al een upgrade van 12- naar 18-megapixel, inclusief ondersteuning voor Center Stage. Bij de iPhone 18 Pro zou sprake zijn van een 24-megapixel frontcamera. Daardoor zie je selfies er beter uit. De Center Stage-functie, waarmee je onder andere liggende foto’s kan maken met een staande iPhone, blijft uiteraard ook behouden.

iPhone 18 Pro specs: de verwachte specificaties

Dit zijn de verwachte specificaties van de iPhone 18 Pro:

150 x 71,9 x 8,75mm

204 gram

6,3-inch OLED display

ProMotion en always-on

Kleiner Dynamic Island

A20 Pro-chip

12GB RAM

48-megapixel Pro Fusion-camera

0,5x, 1x, 2x, 4x en 8x optische zoom

24-megapixel Center Stage frontcamera

Tot 31 uur video afspelen

Tot 28 uur video streamen

Draadloos opladen en MagSafe

SOS-noodmelding via satelliet

Ongelukdetectie

5G

Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread

Ultra Wideband-chip van de tweede generatie

Actieknop

Versimpelde Cameraregelaar

Usb-c-poort met USB 3-snelheden

256GB, 512GB en 1TB

iPhone 18 Pro prijs: hoeveel ga je betalen?

De prijs van de iPhone 18 Pro gaat mogelijk iets omhoog, mede doordat de nieuwe A20 Pro-chip iets duurder is. Wij gaan op dit moment uit van een prijsverhoging van zo’n €50,-, maar Apple zou de prijs ook gelijk kunnen houden met de huidige iPhone 17 Pro.

Dit zijn de prijzen die we verwachten:

256GB: €1.379,-

512GB: €1.629,-

1TB: €1.879,-

De huidige iPhone 17 Pro is bij diverse winkels en providers goedkoper te verkrijgen. In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen.

iPhone 18 Pro release: dit is wanneer hij komt

De iPhone 18 Pro wordt naar verwachting in september 2026 aangekondigd, tijdens Apple’s jaarlijkse iPhone-event. Als we naar de agenda kijken, verwachten we het event op 7 september 2026. De daadwerkelijke release van de iPhone 18 Pro is dan een week later, op 18 september 2026. Dat is dus in lijn met voorgaande jaren.

Wat is het belangrijkste verschil tussen de iPhone 18 Pro en iPhone 17 Pro? De iPhone 18 Pro krijgt volgens geruchten een snellere chip, een verbeterd display met vernieuwde Face ID, verbeterde camera’s en een aangepast uiterlijk. In de basis zijn de toestellen gelijk, maar het nieuwe iPhone-model krijgt op een paar belangrijke punten wat vernieuwingen. Volgens de geruchten is het nieuwe model echter een verfijning van de iPhone 17 Pro. Wanneer komt de iPhone 18 Pro? De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht, vermoedelijk in september 2026. Dat is dus rond hetzelfde moment als voorgaande jaren. Hij komt daardoor een half jaar eerder dan de gewone iPhone 18, die pas in voorjaar 2027 verwacht wordt. Wat wordt de prijs van de iPhone 18 Pro? De iPhone 18 Pro krijgt vermoedelijk dezelfde of iets hogere prijs als de voorganger. Dit zijn de verwachte prijzen:

– 256GB: €1.379,-

– 512GB: €1.629,-

– 1TB: €1.829,- In welke kleuren komt de iPhone 18 Pro? De iPhone 18 Pro komt naar verwachting in ieder geval in zilver en een donkere kleur als blauw of zwart, aangevuld met nog een of twee extra kleuren. Volgens bronnen overweegt Apple een paarse of bordeauxrode variant. Hoe groot is het scherm van de iPhone 18 Pro? De iPhone 18 Pro krijgt naar verwachting een 6,3-inch display, even groot als de iPhone 17 Pro. De iPhone 18 Pro Max krijgt een 6,9-inch display, ook even groot als de voorganger.

Bekijk ook iPhone 17 Pro aangekondigd: nieuwste iPhone voor pro’s is nóg krachtiger De iPhone 17 Pro is aangekondigd. Dit is het nieuwste topmodel van 2025, bedoeld voor iedereen die alles uit z’n iPhone wil halen. Lees meer over de specs, nieuwe functies en meer van de iPhone 17 Pro.

Informatie Laatst bijgewerkt januari 2026 Device iPhone 18 Pro

