iPad Air 2026: dit weten we al over de aankomende iPad Air met M4

De laatste jaren heeft Apple er een gewoonte van te maken om de iPad Air jaarlijks te updaten. Apple lijkt die trend door te zetten met de iPad Air 2026, het nieuwste aankomende model. De reden? De iPad Air is een van de populairste modellen van de line-up, dus met een simpele spec-bump houdt Apple dit model weer up-to-date. Dit is wat je moet weten over de aankomende iPad Air van 2026.

iPad Air 2026 in het kort

Dit zijn de verwachtingen van de iPad Air 2026 in het kort:

Achtste generatie iPad Air, ook wel bekend als iPad Air M4

Opvolger van de iPad Air 2025 met M3-chip

Verschijnt in twee formaten: 11- en 13-inch

Nieuwe krachtigere M4-chip

Zelfde ontwerp als de voorganger

Usb-c-poort, Touch ID inde aan/uitknop

Werkt met Apple Pencil Pro en Apple Pencil met usb-c

Geschikt voor Magic Keyboard voor iPad

Release in voorjaar 2026

Mogelijke prijs: vanaf €669,- (11-inch); vanaf €869,- (13-inch)

Verwachte verbeteringen iPad Air 2026

De nieuwe iPad Air van 2026 wordt geen grote update, maar een zogenaamde spec-bump. Dat betekent dat Apple een paar nieuwe chips en andere nieuwe opties ingebouwd heeft, zonder dat er aan de basis van het apparaat veel vernieuwd is. De grootste verandering wordt de M4-chip, ter vervanging van de M3-chip. Apple zou ook nog een aantal andere eigenschappen kunnen aanpassen, zoals de wifi- en Bluetooth-versies. Apple zou bijvoorbeeld de eigen N1-chip kunnen implementeren.

Design iPad Air 2026

De nieuwe iPad Air behoudt vermoedelijk hetzelfde design, dat al sinds 2020 nagenoeg gelijk is. Dat betekent dus een platte aluminium behuizing, met vlakke zijkanten. We verwachten niet dat Apple het dunnere ontwerp van de iPad Pro (dat sinds 2024 gebruikt wordt) nu gaat toepassen op de iPad Air.

De nieuwe iPad Air komt wederom in twee formaten, namelijk 11- en 13-inch. Deze twee formaten werden in 2024 geïntroduceerd en zijn gelijk met die van de iPad Pro. Het geeft je als koper meer keuzevrijheid, omdat je daardoor niet verplicht bent om te kiezen voor een iPad Pro als je alleen een grotere iPad wil.

Apple zou nog wel de kleuren aan kunnen passen. De huidige iPad Air is verkrijgbaar in spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht, net als het voorgaande model. Een nieuw kleurtje (of op z’n minst een nieuwe tint) kan de iPad Air weer wat nieuws meegeven. Er zijn echter nog geen geruchten over geweest.

Prestaties iPad Air M4

De grootste veranderingen verwachten we dus in de prestaties. De huidige iPad Air heeft een M3-chip, maar het nieuwe 2026-model maakt de overstap naar de M4-chip. Deze chip levert betere prestaties en is ook wat energiezuiniger. De prestatieverbeteringen zal je vooral merken bij zware grafische apps en minder in het alledaagse gebruik. De huidige iPad Air met M3-chip is namelijk ook al razendsnel.

Dat Apple kiest voor de M4-chip in plaats van de M5, lijkt een bewuste keuze. De iPad Pro 2025 draait al op een M5-chip, maar de iPad Air loopt altijd een chipgeneratie achter. Zo kan Apple qua prestaties toch nog wat onderscheidt bieden tussen de modellen, al merk je dit in de praktijk eigenlijk nauwelijks.

Apple zou de iPad Air ook kunnen voorzien van een nieuwe N1-chip, al weten we niet zeker of dat mogelijk is in combinatie met de M4-chip. De N1-chip is Apple’s eigen draadloze chips, verantwoordelijk voor wifi, Bluetooth en Thread. Mocht de iPad Air een N1-chip krijgen, dan zou dit model ook voor het eerst Thread-support krijgen. Dit wordt gebruikt voor het rechtstreeks bedienen van smart home-accessoires met Thread.

Batterijduur en opladen

Apple hanteert voor de iPads eigenlijk altijd dezelfde batterijduur: 10 uur internetten via wifi en tot 9 uur via mobiele netwerken (bij het Cellular-model). Dat zal bij de nieuwe iPad Air niet anders zijn, vermoeden wij. Wel zou Apple een functie van de iPad Pro 2025 kunnen toevoegen: snelladen. De huidige iPad Pro was het eerste model met officieel snelladen, waardoor de iPad binnen 30 minuten tot 50% is opgeladen. Dat zou ook naar de iPad Air kunnen komen.

Verwachte specs iPad Air 2026

Dit zijn alle verwachte specs van de iPad Air 2026:

11- en 13-inch formaat

Liquid Retina-display

Resolutie: 2360 x 1640 (11-inch); 2732 x 2048 (13-inch)

Pixels per inch: 264

True Tone, vingerafdrukbestendige coating, volledig gelamineerd, antireflectiecoating

Maximale helderheid: 500 nits (11-inch); 600 nits (13-inch)

Apple M4-chip

9-core CPU met 3 performance-cores en 6 efficiency-cores; 8GB RAM

10-core GPU

Hardware-accelerated ray tracing

16-core Neural Engine

120 GB/s geheugenbandbreedte

Media Engine (8K HEVC, 4K H.264, ProRes en ProRes RAW)

ProRes encode en decode engine

AV1 decode

12-megapixel groothoekcamera, diafragma f/1.8

Positie frontcamera: landscape (horizontaal op lange zijkant)

Stereospeakers (horizontale stand), twee microfoons

Wifi 7, Bluetooth 6, Thread

5G (sub-6 GHz) op Cellular-model (alleen eSIM)

Touch ID-vingerafdrukscanner in de powerknop

Usb-c-poort voor opladen en data-overdracht

Smart Connector voor Magic Keyboard

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Werkt met: Apple Pencil Pro, Apple Pencil met usb-c, Magic Keyboard voor iPad

Batterijduur: tot 10 uur internetten via wifi of video’s bekijken

Snelladen: in 30 minuten tot 50% opladen

Opslag: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Kleuren: sterrenlicht, spacegrijs, blauw, paars

Prijs: vanaf €669,- (11-inch); vanaf €869,- (13-inch)

Verwachte prijs en release iPad Air 2026

De iPad Air 2026 wordt vermoedelijk in het voorjaar van 2026 aangekondigd en uitgebracht, mogelijk begin maart. Na de aankondiging zal hij binnen enkele dagen in de winkels liggen. Qua prijs denken we niet dat hier veranderingen zijn, dus gaan we uit van deze adviesprijzen:

Wil je toch liever goedkoper uit zijn? Dan kun je ook nog kiezen voor het huidige model, dat inmiddels bij veel winkels een stuk voordeliger is. In onze prijsvergelijkers vind je de actuele prijzen.

Prijzen 11-inch iPad Air 2025 (M3)

Prijzen 13-inch iPad Air 2025 (M3)

Laatst bijgewerkt februari 2026

