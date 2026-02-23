iPad 2026: dit kun je verwachten van Apple’s aankomende instapmodel

Apple’s instapmodel van de iPad is voor het gros van de gebruikers de beste keuze, mede vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt snelle prestaties en een mooi, kleurrijk design voor een relatief lage prijs. En in 2026 wordt de instap-iPad nog interessanter dankzij de nieuwe iPad 2026, ook wel de iPad 12 genoemd. Maar wat weten we al van dit model, wat worden de nieuwe functies en wanneer is hij te koop?

iPad 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte eigenschappen van de iPad 2026:

Nieuwe twaalfde generatie van het instapmodel van de iPad, opvolger van iPad 2025

Strak design met behuizing van aluminium met platte zijkanten

10,9-inch Liquid Retina Display

Snellere chip: A18

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Usb-c-aansluiting

Touch ID in de powerknop

Werkt met Apple Pencil

Frontcamera aan de lange kant, 12-megapixel ultragroothoeklens

12-megapixel groothoekcamera aan de achterkant

Stereospeakers en twee microfoons

Vier kleuren

Verwachte release: voorjaar 2026 (mogelijk maart)

Verwachte prijs: vanaf €389,-

Verwachte verbeteringen iPad 2026

De iPad 2026 wordt een spec-bump van het instapmodel. De belangrijkste (en mogelijk enige verbetering) is de nieuwe chip. Het instap-model van de iPad gaat van een A16-chip naar een A18-chip. Het lijkt daarmee dat er een generatie overgeslagen wordt, maar dat is niet helemaal waar. Er bestaat namelijk geen gewone A17-chip, omdat Apple ten tijde van de A17 Pro-chip in de iPhone 15 Pro de gewone iPhone 15 een oudere A16-chip gaf. Met de iPhone 16 is Apple ineen keer overgestapt naar de A18-chip. Verder zou Apple nog wat andere specificaties kunnen verbeteren, zoals een eigen N1-chip voor verbeterde draadloze functies.

Design iPad 2026: vrolijke kleuren verwacht

In 2022 vernieuwde Apple het ontwerp van het instapmodel van de iPad, waarbij de thuisknop verdween en er een aluminium behuizing met platte zijkanten voor terug kwam. Dat zal bij het 2026-model niet anders zijn. Apple hanteert al jaren hetzelfde ontwerp voor de iPads, waarbij in 2024 alleen de iPad Pro nog enigszins vernieuwd werd qua ontwerp. De iPad 2026 zal er daardoor identiek uit gaan zien in vergelijking met de iPad 2025 en iPad 2022.

Het enige wat Apple nog wel kan aanpassen, is het kleurenaanbod. Momenteel is het instapmodel beschikbaar in vier kleuren (zilver, geel, roze en blauw), maar wellicht komt er nog een vijfde kleur bij of kiest Apple voor een andere verzameling bonte kleuren. Hoe dan ook verwachten we dat de iPad in meerdere opvallende kleuren verkrijgbaar blijft, om zo qua ontwerp onderscheidend te zijn van de iPad Air en iPad Pro.

Scherm iPad 2026: komen hier nog verbeteringen bij?

De iPad 2026 komt vermoedelijk met hetzelfde 11-inch display als de voorganger. Er zijn geen geruchten geweest dat Apple verbeteringen door gaat voeren, al hopen wij daar wel op. Zo ontbreekt nog altijd de antireflectiecoating, een verbeterde kleurweergave en is het display niet gelamineerd. Dat betekent dat er wat ruimte zit tussen de glasplaat en het display zelf, wat het scherm een wat hol gevoel geeft. Mocht Apple toch wat aan het display willen verbeteren, dan denken we dat een van deze eigenschappen een upgrade krijgt.

Prestaties iPad A18

De grootste vernieuwing in de iPad 2026 wordt dus de nieuwere chip. De iPad krijgt een A18-chip en daardoor wordt de iPad een stuk sneller. Zo is de CPU van de A18 zo’n 30% sneller en de GPU zelfs 40% sneller dan die in de huidige A16 iPad. Daardoor werken krachtigere apps beter en draait alles net even wat soepeler, helemaal als je meerdere apps tegelijk draait.

We verwachten namelijk dat de iPad A18 voorzien wordt van 8GB RAM, een upgrade ten opzichte van de 6GB in het huidige model. Dat maakt de iPad toekomstbestendiger en beter geschikt voor wat zware taken. Functies als multitasking zullen daardoor ook beter werken.

Dankzij de snellere chip en meer werkgeheugen, zal de iPad 2026 ook Apple Intelligence ondersteunen. Daarmee zijn alle huidige iPhones en iPads die Apple zelf verkoopt, geschikt voor Apple’s AI-systeem. Met Apple Intelligence kun je samenvattingen krijgen van webpagina’s, Schrijfhulp gebruiken, afbeeldingen maken met Image Playground, kun je Siri koppelen aan ChatGPT en nog veel meer.

Batterijduur en opladen

Qua batterijduur verwachten we geen verbeteringen bij de iPad 2026: tot 10 uur internetten via wifi en tot 9 uur via mobiele netwerken (bij het Cellular-model). Of Apple van plan is om de nieuwe instap-iPad sneller te laten opladen, is nog de vraag. De iPad Pro M5 was het eerste iPad-model met officieel snelladen, maar we denken niet dat deze functie (vanwege de hogere investering) naar het instapmodel komt.

Verwachte specs iPad 2026

Dit zijn alle verwachte specs van de iPad Air 2026:

11-inch formaat

Liquid Retina-display

Resolutie: 2360 x 1640 (11-inch)

Pixels per inch: 264

True Tone, vingerafdrukbestendige coating

Maximale helderheid: 500 nits

Apple A18-chip

6‑core CPU met 2 performance‑ en 4 efficiency-cores; 8GB RAM

5-core GPU

Hardware-accelerated ray tracing

16-core Neural Engine

100 GB/s geheugenbandbreedte

12-megapixel groothoekcamera, diafragma f/1.8

Positie frontcamera: landscape (horizontaal op lange zijkant)

Stereospeakers (horizontale stand), twee microfoons

Wifi 7, Bluetooth 6, Thread

5G (sub-6 GHz) op Cellular-model (alleen eSIM)

Touch ID-vingerafdrukscanner in de powerknop

Usb-c-poort voor opladen en data-overdracht

Smart Connector voor Magic Keyboard Folio

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Werkt met: Apple Pencil met usb-c, Apple Pencil 1 (in combinatie met adapter) en Magic Keyboard Folio voor iPad

Batterijduur: tot 10 uur internetten via wifi of video’s bekijken

Opslag: 128GB, 256GB, 512GB

Kleuren: zilver, blauw, geel, roze

Prijs: vanaf €369,-

Verwachte prijs en release iPad 2026

De iPad 2026 wordt vermoedelijk in het voorjaar van 2026 aangekondigd en uitgebracht, mogelijk begin maart. Na de aankondiging zal hij binnen enkele dagen in de winkels liggen. Qua prijs denken we niet dat hier veranderingen zijn, dus gaan we uit van deze adviesprijzen:

Wil je toch liever goedkoper uit zijn? Dan kun je ook nog kiezen voor het huidige model, dat inmiddels bij veel winkels een stuk voordeliger is. In onze prijsvergelijkers vind je de actuele prijzen.

Prijzen iPad 2025 (A16) Wi-Fi

