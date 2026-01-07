De iPhone line-up is in 2026 gevarieerder dan ooit. De serie met huidige modellen is al erg gevarieerd en biedt voor ieder wat wils, maar er komen dit jaar ook weer veel gevarieerde modellen aan. In deze round-up lees je welke iPhones in 2026 nog in de line-up zitten en welke eraan komen, maar ook welke modellen anno nu nog het overwegen waard zijn.

iPhone line-up in 2026: hier kan je uit kiezen

In 2026 bestaat de iPhone line-up uit enkele modellen uit 2025 en ouder, maar natuurlijk ook uit de nieuwe modellen die in 2026 verschijnen. Apple heeft naast de iPhone 17-serie ook nog enkele oudere modellen in het assortiment, die ook nog een prima keuze zijn anno 2026.

Huidige beschikbare iPhones van 2026

Dit is de iPhone line-up van 2026 van dit moment:

Dit zijn de modellen die nog het best verkrijgbaar zijn, omdat ze nog bij Apple zelf in het assortiment zitten. Maar bij diverse winkels kom je nog veel meer modellen tegen van voorgaande jaren. Deze oudere iPhones zijn ook nog te koop:

De nieuwe aankomende iPhones van 2026

Tegelijkertijd staat er ook een aantal nieuwe iPhones op de planning. Deze worden verspreid over het jaar uitgebracht: de meeste in het najaar, maar ook een nieuw model in het voorjaar.

Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:

Hieronder nemen we alle aankomende en nieuwe modellen met je door, zodat je precies weet wat je kan verwachten en wat de globale verschillen zijn. Bij oudere modellen geven we ook een schatting hoe lang deze nog in het assortiment blijven.

iPhone 18-serie uit 2026

De iPhone 18-serie uit 2026 bestaat uit minder modellen dan je gewend bent. Volgens de meest recente bronnen gaat Apple dit jaar maar twee iPhone 18-modellen uitbrengen:

De gewone iPhone 18 verschijnt volgens bronnen pas in het voorjaar van 2026, samen met de iPhone 18e.

iPhone 18 Pro

Verwacht: september 2026

Verwacht in Apple’s assortiment: tot september 2027

De iPhone 18 Pro wordt de opvolger van de iPhone 17 Pro en zal dat model ook vervangen in de line-up. De vernieuwingen zullen te vinden zijn in de camera, het scherm en het ontwerp. Volgens bronnen krijgt dit model een verstelbaar diafragma, zodat je zelf kan bepalen hoeveel licht er door de lens doorgelaten wordt. Het ontwerp zou aangepast worden, waardoor de achterkant er weer meer uit ziet als een uniform geheel. Er zou minder kleurverschil zitten tussen het glazen vlak en de rest van de aluminium behuizing. Verder zou het Dynamic Island kleiner worden en komt er misschien wel een onzichtbare Face ID-sensor. Het scherm behoudt het 6,3-inch formaat.

Bekijk ook Alles wat we al weten over de iPhone 18 Pro van 2026: dit wordt er (naar verwachting) nieuw De iPhone 18 Pro is een van de nieuwe iPhone-modellen van dit jaar. Maar wat heeft de iPhone 18 Pro te bieden en welke geruchten zijn er al? In deze round-up lees je alles wat we al weten.

iPhone 18 Pro Max

Verwacht: september 2026

Verwacht in Apple’s assortiment: tot september 2027

Net als voorheen komt er dit jaar ook weer een grotere versie, genaamd de iPhone 18 Pro Max. Daarin zitten dezelfde vernieuwingen, zoals de snellere A20 Pro-chip, betere camera en aangepast ontwerp, maar dan in een grotere behuizing met 6,9-inch display. We denken niet dat de iPhone 18 Pro Max nog enkele unieke eigenschappen krijgt, behalve dat de accuduur zoals altijd nog wat langer is.

Bekijk ook iPhone 18 Pro Max: dit wordt de grootste iPhone van 2026 De iPhone 18 Pro Max wordt de grootste iPhone van 2026. Welke vernieuwingen krijgt dit model en wat wordt de prijs? Alles wat we weten over dit model lees je hier.

iPhone Fold

Verwacht: september 2026

Verwacht in Apple’s assortiment: tot minstens september 2027

Gaat het in 2026 dan eindelijk gebeuren: de eerste opvouwbare iPhone? Daar lijkt het steeds meer op, want er zijn aanhoudende geruchten dat Apple dit najaar de iPhone Fold gaat presenteren. Waarschijnlijk krijgt hij een hele andere naam, maar voor nu geeft dit precies goed weer wat het is. De iPhone Fold vouw je open en dicht als een boek en zou ongeveer het formaat van een paspoort hebben. Opengeklapt krijg je dan het formaat van een liggende iPad mini. Het unieke van dit model is waarschijnlijk het onzichtbare scharnier en vouwloze scherm. Je ziet dus geen vertekeningen in het midden van het opengeklapte scherm.

Of de iPhone Fold echt dit najaar al uitkomt, blijft koffiedik kijken. Voor nu gaan wij hier wel vanuit, helemaal omdat Apple voor de rest dit najaar weinig nieuwe iPhones op de planning heeft.

Bekijk ook iPhone Fold: alles wat je moet weten over Apple’s eerste opvouwbare iPhone ooit De iPhone Fold wordt Apple’s eerste opvouwbare iPhone. Of hij echt zo gaat heten is nog maar de vraag, maar voor het gemak is dit de naam die we voor Apple’s opvouwbare iPhone hanteren. Wat weten we nu wel al over de iPhone Fold? Dat hebben we hier samengevat.

iPhone 17e

Verwacht: voorjaar 2026

Verwacht in Apple’s assortiment: tot voorjaar 2027

Dit voorjaar komt Apple eerst nog met de iPhone 17e, de opvolger van de iPhone 16e. De iPhone 17e krijgt enkele fijne verbeteringen, zoals een scherm met dunnere schermranden (en misschien wel een Dynamic Island), nieuwere A19-chip en ondersteuning voor MagSafe. Qua camera verwachten een upgrade voor de frontcamera, met dezelfde hogere resolutie met Center Stage.

Bekijk ook iPhone 17e: dit weten we al over de eerste iPhone van 2026 De iPhone 17e wordt nog dit voorjaar verwacht. Op deze pagina lees je alles wat we weten over de iPhone 17e en welke verbeteringen we verwachten.

iPhone 17-serie uit 2025

Natuurlijk blijft voorlopig ook nog de iPhone 17-serie uit 2025 in het assortiment, inclusief de iPhone Air.

Dit is de iPhone 17 line-up uit 2025:

iPhone 17 line-up

iPhone 17 Pro line-up

Bekijk ook iPhone 2025 line-up: dit is de definitieve line-up van (nieuwe) iPhones Welke iPhones vind je in 2025 in de line-up? Welke nieuwe modellen zijn er en welke oudere modellen blijven nog in het assortiment (en tot hoe lang)? In dit artikel lees je alles over de iPhone 2025 line-up.

iPhone 17

Verwacht in Apple’s assortiment: minstens tot september 2027

De gewone iPhone 17 is de opvolger van de standaard iPhone 16 en heeft een iets groter 6,3-inch display, in plaats van 6,1-inch. Bovendien zit er nu een 120Hz ProMotion scherm in mét always-on. Dat betekent dat deze functies eindelijk niet meer alleen voor de Pro-uitvoeringen zijn. Apple heeft de camera een update gegeven en uiteraard zijn er ook weer nieuwe kleuren, zoals groen en paars, voor het ontwerp.

Bekijk ook Officieel: Dit is de iPhone 17, het nieuwe standaardmodel van 2025 Apple heeft de iPhone 17 officieel aangekondigd. Dit nieuwe instapmodel heeft een vernieuwd display, betere camera, snellere chip en meer. Lees hier alles over de aankondiging van de nieuwe iPhone 17.

iPhone Air

Verwacht in Apple’s assortiment: minstens tot september 2026, mogelijk langer

De iPhone Air is het gloednieuwe model van 2025, ter vervanging van de iPhone Plus-modellen. Dat model verkocht toch minder goed dan gehoopt, waardoor Apple zichzelf de ruimte geeft met een model waar wat meer mee geëxperimenteerd kan worden. De iPhone Air is de dunste iPhone ooit. Hij is slechts 5,6 millimeter dik, maar daarvoor moet Apple wel wat concessies doen. Zo zit er maar één camera in, geen fysieke simkaart en is de batterij kleiner dan andere toestellen. Qua schermformaat zit de telefoon op 6,5-inch. Lees meer hierover in ons overzicht.

Bekijk ook Maak kennis met de iPhone Air, de dunste iPhone ooit gemaakt Apple heeft de iPhone Air officieel aangekondigd. Het is de dunste iPhone ooit, maar zit wel vol met nieuwe functies. Lees hier of de iPhone Air iets voor jou is.

iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max

Verwacht in Apple’s assortiment: tot september 2026

De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max zijn de topmodellen van 2025. Daarin zit een vernieuwd design, verbeteringen aan de iPhone 17 Pro-camera en krachtigere prestaties. Het titanium ontwerp wordt ingewisseld voor aluminium, waardoor titanium nu alleen op de iPhone Air wordt gebruikt. De camerabult is nu nog duidelijker gescheiden van de rest van de telefoon. De telelens heeft nu ook een 48-megapixel sensor, nadat de vorige twee jaar al de groothoek- en ultragroothoekcamera deze specificatie kregen. Ten slotte zijn deze toestellen in een nieuwe kleur beschikbaar: kosmisch oranje. De iPhone 17 Pro Max is als enige verkrijgbaar in een 2TB-variant.

Bekijk ook iPhone 17 Pro aangekondigd: nieuwste iPhone voor pro’s is nóg krachtiger De iPhone 17 Pro is aangekondigd. Dit is het nieuwste topmodel van 2025, bedoeld voor iedereen die alles uit z’n iPhone wil halen. Lees meer over de specs, nieuwe functies en meer van de iPhone 17 Pro.

iPhone 16-serie uit 2024-2025

De iPhone 16-serie bestaat uit modellen die zowel in 2024 als 2025 zijn uitgebracht. Enkele modellen zijn al uit Apple’s assortiment verdwenen, maar zijn nog wel elders te koop.

iPhone 16e

Verwacht in Apple’s assortiment: tot voorjaar 2026

Het enige 2025-model uit de iPhone 16-serie is de iPhone 16e, voorheen ook wel bekend als de iPhone SE 4 of de iPhone SE 2025. Het is de vervanger van de iPhone SE en neemt de plek is als nieuw instapmodel. De iPhone 16e heeft hetzelfde ontwerp als de iPhone 16, maar dan met een enkele camera, iets minder goed scherm met notch en minder functies. Wel zit er een actieknop en de nieuwste A18-chip in, met ondersteuning voor Apple Intelligence.

Bekijk ook iPhone 16e: dit is het nieuwe instapmodel van Apple Dit is de iPhone 16e, het nieuwe instapmodel binnen de iPhone-reeks en is de opvolger van de iPhone SE-serie. Alles wat je moet weten over dit toestel lees je hier!

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

Verwacht in Apple’s assortiment: minstens tot september 2026

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn de twee standaardmodellen uit 2024. Daarin zitten enkele verbeteringen voor de camera (zoals een betere ultragroothoeklens met ondersteuning voor de makromodus), de komst van de actieknop en de Camera Control-knop. Ook zit er een nieuwe snellere A18-chip in en zijn er nieuwe kleuren voor de buitenkant. Op onze aparte pagina’s lees je nog veel meer over deze modellen.

Prijzen iPhone 16 los toestel

Bekijk ook iPhone 16: dit is het standaardmodel van 2024 De iPhone 16 is completer dan ooit! Het standaardmodel van 2024 biedt veel nieuwe functies en verbeterde camera’s, zodat hij qua functionaliteit in de buurt van de Pro-modellen komt. Alles wat je moet weten over de iPhone 16 lees je hier.

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Verdwenen uit Apple’s assortiment, verkrijgbaar bij resellers

De voorgaande high-end-modellen zijn de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. In de iPhone 16 Pro zit dezelfde optische cameralens als die je eerder al in de iPhone 15 Pro Max vond, voor beter optisch inzoomen (tot 5x in plaats van 3x). Ook is de ultragroothoeklens verbeterd (van 12-megapixel naar 48-megapixel). Daarnaast krijgen beide modellen de nieuwe Camera Control-knop, bedoeld voor fotografie en videofilmen. Tot slot heeft Apple de schermformaten groter gemaakt: van 6,1- en 6,7-inch naar 6,3- en 6,9-inch. Deze modellen waren tot september 2025 in het assortiment bij Apple, maar zijn nu verdwenen en opgevolgd door de iPhone 17 Pro-modellen.

Prijzen iPhone 16 Pro los toestel

Prijzen iPhone 16 Pro Max los toestel

Oudere iPhones die nog elders verkrijgbaar zijn

Er zijn ook nog enkele oudere modellen die je niet meer bij Apple vindt, maar nog wel bij andere winkeliers verkrijgbaar zijn. Het zijn voornamelijk modellen uit 2023, al vind je soms ook nog wel wat oudere iPhones bij winkels. Hieronder bespreken we alleen de modellen die we anno 2026 nog het overwegen waard vinden.

iPhone 15 en iPhone 15 Plus

Verdwenen uit Apple’s assortiment, verkrijgbaar bij resellers

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn de twee standaardmodellen van 2023. Ze hebben een vernieuwd design, verbeterde camera met 48-megapixel camera en voor het eerst ook een Dynamic Island. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn een van de meest vernieuwende standaardmodellen van de afgelopen jaren, want bij de iPhone 13 en iPhone 14 zagen we minder verbeteringen. Ook zat er voor het eerst een usb-c-poort in, in plaats van Lightning.

iPhone 14 en iPhone 14 Plus: standaardmodellen uit 2022

Verdwenen uit Apple’s assortiment, verkrijgbaar bij resellers

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn de modellen die qua prijs op de middenklasse zitten. Deze toestellen uit 2022 hebben een verbeterde frontcamera, ondersteuning voor crashdetectie en laten je een SOS-noodoproep doen via satellieten. Qua design en ontwerp lijken de twee modellen heel erg op de voorganger, de iPhone 13. Apple heeft wel andere kleuren gebruikt. Dit zijn prima modellen waar je ook in 2026 nog prima mee voor de dag komt.

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn in december 2024 uit Apple’s assortiment verdwenen, omdat er geen usb-c-poort in zit. Bij andere winkels en aanbieders zal de iPhone 14 nog langer verkrijgbaar zijn, al is het einde inmiddels wel een beetje in zicht.

Ben je toe aan een nieuwe iPhone en ben je benieuwd uit welke modellen je kunt kiezen? Lees dan ons overzicht nieuwe iPhone kopen!

Bekijk ook Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?

