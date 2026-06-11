Zoals elk jaar krijgt de Apple Watch ook dit jaar weer een grote software-update. In 2026 is het de beurt aan watchOS 27, de opvolger van watchOS 26. In dit artikel lees je wat je over watchOS 27 moet weten en welke vernieuwingen je dit najaar kunt verwachten.

watchOS 27 in het kort

Grote software-update voor de Apple Watch in 2026

Opvolger van watchOS 26

Nieuwe functies: Siri AI, Menopauze-tracking, meer stabiliteit en dynamisch grid

Geschikte toestellen: Apple Watch Series 9 en nieuwer

Aankondiging tijdens WWDC 2026 op 8 juni 2026

Release in september 2026





















watchOS 27 functies: dit zijn de belangrijkste functies

#1 Vernieuwde grid-weergave

Zodra je in watchOS 27 op de Digital Crown drukt, krijg je een nieuw appoverzicht te zien. Dit zogenoemde dynamische grid toont een set van zes apps die volgens Siri op dat moment het meest relevant voor je zijn, op basis van recent gebruik én algemene populariteit van de apps.

Het vertrouwde overzicht met al je apps blijft wel beschikbaar: onder in het scherm staat een knop waarmee je naar alle geïnstalleerde apps gaat. Het dynamische grid zelf is niet uit te schakelen en ook de oude appkiezer met recente apps (om er snel tussen te wisselen) is in watchOS 27 verdwenen.

#2 Siri AI-app

Net als in iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 komt Siri AI ook naar de Apple Watch met watchOS 27. De vernieuwde assistent is een stuk slimmer dan de oude Siri en kan niet alleen snelle, algemene vragen beantwoorden, maar ook complexere en contextgevoelige verzoeken. Denk aan vervolgvragen over een eerder antwoord of het combineren van informatie uit apps zoals Berichten, Agenda en Herinneringen. Siri AI probeert bovendien zoveel mogelijk on‑device te verwerken, wat beter is voor je privacy.

Ook krijgt Siri AI op je Apple Watch een aparte app, waarin je een deel van je recente gesprekken met de assistent kunt terugzien. Zo kun je antwoorden rustig nalezen en eventueel daarop doorgaan met nieuwe vragen. De diepere integratie in watchOS 27 maakt Siri AI daarmee meer een volwaardige assistent op je pols.

Toch zijn er beperkingen voor gebruikers in Europa. Net als op iPhone en iPad is Siri AI op de Apple Watch voorlopig (nog) niet beschikbaar in de EU, vanwege een conflict met de DMA‑wetgeving. Op de Mac is er wél een uitweg: in macOS 27 Golden Gate kun je Siri AI gebruiken als je de systeemtaal en regio instelt op Engels (Verenigde Staten). Voor Apple Watch-gebruikers in Europa is het voorlopig een kwestie van afwachten totdat Apple en de Europese toezichthouders tot een oplossing komen.

#3 Zoek Mijn-app op Apple Watch

Op je Apple Watch was je altijd op drie verschillende apps aangewezen voor het zoeken van je vrienden, apparaten en objecten. Daar komt vanaf watchOS 27 verandering in, want Apple brengt deze drie apps samen tot één app. In deze app kan je wisselen tussen de drie modi. In deze app werkt het door middel van een kaartgeorienteerde interface, waarbij je overzichtelijk je familie, vrienden of eigendommen terug kan vinden. Ook is het nu mogelijk om Nauwkeurig zoeken te gebruiken op je Apple Watch om zo je iPhone, AirTag (2e generatie) of AirPods Pro 3 te lokaliseren.

#4 Nieuw gebaar in Slimme stapel

Waar je je Apple Watch al een langere tijd kan besturen met gebaren zoals Tik dubbel en Pols draaien, wordt het in watchOS 27 verder uitgebreid. Zo wordt het mogelijk om als je je wijsvinger en duim tegen elkaar houdt een widget uit je slimme stapel te selecteren. Hier worden in watchOS 27 ook meer relevante widgets getoond.

#5 (Peri)Menopauze signaleren en bijhouden

Apple maakte het voor vrouwen al mogelijk om hun menstruatiecyclus bij te houden met de sensoren in de Apple Watch en in watchOS 27 wordt dat verder uitgebreid. De Apple Watch kijkt nu naar je langetermijnpatroon en kan suggesties geven wanneer het erop lijkt dat je in de (peri)menopauze komt. In de Gezondheid-app kun je daarbij specifiek klachten rond de menopauze registreren en er komen speciale Apple Fitness+‑work-outs beschikbaar die zich richten op (peri)menopauzale vrouwen.

De nieuwe ondersteuning in iOS 27 en watchOS 27 gebruikt menstruatiegegevens over een langere periode om hormonale veranderingen te herkennen, die soms al tien jaar of langer vóór de daadwerkelijke menopauze beginnen. Dit maakt deel uit van bredere verbeteringen in de Gezondheid‑app, met geavanceerdere cyclustracking, snellere dataverwerking en een opgefriste vormgeving. Apple bouwt daarmee voort op Cycle Tracking, dat sinds iOS 13 en watchOS 6 beschikbaar is en eerder al werd uitgebreid met polstemperatuursensoren in de Apple Watch Series 8 voor onder meer ovulatieschattingen.

#6 Verbeterde Workout Buddy

In watchOS 26 introduceerde Apple Workout Buddy, de functie die je tijdens je trainingen live van gesproken feedback voorziet. In watchOS 27 wordt deze coach verder uitgebouwd: je hebt nu geen iPhone meer nodig, waardoor je gerust alleen met je Apple Watch op pad kunt gaan.

Bovendien krijgt Workout Buddy ondersteuning voor Spaans, naast de al bestaande taal, zodat je de functie nu in twee talen kunt gebruiken. Ook de feedback zelf wordt slimmer: Workout Buddy houdt voortaan beter rekening met factoren als snelheid, afgelegde afstand en de duur van je training, zodat je begeleiding beter aansluit op je prestaties.

#7 Passen in Slimme stapel

Gebruikers kunnen fysieke passen, zoals lidmaatschaps- en klantenkaarten, nu veel eenvoudiger aan Apple Wallet toevoegen via hun iPhone of Apple Watch. In de Wallet‑app op je iPhone maak je in een paar stappen een digitale pas aan, waarbij je zelf gegevens zoals verloopdatum, lidmaatschapsnummer en andere details kunt invullen en aanpassen.

Zodra een pas is toegevoegd, verschijnt hij als streepjescode of QR‑code op zowel je iPhone als je Apple Watch en is hij direct klaar om bij de kassa gescand te worden. Op de Apple Watch kun je belangrijke passen bovendien vastpinnen in de Slimme Stapel, zodat je ze met één polsbeweging meteen in beeld hebt.

Geschikte Apple Watches voor watchOS 27

Nu Apple watchOS 27 onthuld is, is het duidelijk welke modellen geüpdatet kunnen worden naar watchOS 27. Apple heeft hier een vrij stevige lijn getrokken en met deze update vallen maar liefst vijf (!) modellen af en blijven op watchOS 26.

Dit zijn de geschikte Apple Watch-modellen voor watchOS 27:

Ook de Apple Watch Series 12 die later dit jaar verschijnt krijgt watchOS 27, want deze wordt standaard geleverd met deze softwareversie.

Verwachte watchOS 27 release

Hoewel watchOS 27 officieel aangekondigd is, betekent dat niet dat deze meteen voor iedereen beschikbaar is. Deze software zit op het moment in de betafase, waarbij ontwikkelaars (en publieke testers) aan de slag kunnen met deze versie. Vervolgens volgt in het najaar van 2026 de definitieve versie van watchOS 27. De globale tijdlijn ziet er daarmee als volgt uit:

Aankondiging watchOS 27: 8 juni 2026

Beta’s: 8 juni 2026 tot en met augustus 2026

Release: september 2026 (week van 14 september 2026)

Om de update uiteindelijk te kunnen installeren, heb je wel een iPhone met iOS 27 nodig. Die wordt op dezelfde dag voor iedereen verwacht. Lees meer over iOS 27 en de functies in die update.

Naast de grote jaarlijkse release brengt Apple ook tussentijds kleinere updates uit met extra functies en verbeteringen. Die verschijnen doorgaans in dezelfde periodes als in voorgaande jaren. Deze updates verwachten we later nog:

watchOS 27.1: oktober 2026

watchOS 27.2: december 2026

watchOS 27.3: januari 2027

watchOS 27.4: maart 2027

watchOS 27.5: mei 2027

watchOS 27.6: juli 2027

watchOS 27.7: september 2027

Vanaf september 2027 verwachten we alleen nog kleine bugfix‑updates, bedoeld voor mensen die niet kunnen of willen overstappen naar macOS 28. Maar dat is op dit moment nog verre toekomstmuziek.

Veelgestelde vragen watchOS 27

Wat is watchOS 27? watchOS 27 is de volgende grote update voor je Apple Watch, die in 2026 beschikbaar komt. Apple brengt jaarlijks nieuwe updates uit, waarin veel standaardapps nieuwe functies krijgen en de Apple Watch nieuwe mogelijkheden krijgen. watchOS 27 zal gratis beschikbaar zijn voor geschikte toestellen. Welke Apple Watch-modellen zijn geschikt voor watchOS 27? Om watchOS 27 te kunnen installeren heb je een Apple Watch Series 9 (of nieuwer), Apple Watch Ultra 2 (of nieuwer) of een Apple Watch SE 3 in combinatie met een iPhone 11 of nieuwer nodig. Wanneer kan ik watchOS 27 downloaden? watchOS 27 komt naar alle waarschijnlijkheid in september 2026 beschikbaar. Vanaf dan kan iedereen met een geschikt model de update downloaden. Wij verwachten de update in de week van 14 september 2026. Waarom heet het watchOS 27 als het in 2026 uitkomt? Sinds 2025 hanteert Apple voor het versienummer altijd het opvolgende jaar. Afgelopen september 2025 verscheen watchOS 26, de grote update met het Liquid Glass-design. Vandaar dat Apple in 2026 met watchOS 27 komt. In 2027 zal watchOS 28 uitgebracht worden, enzovoorts. Is updaten verplicht? In eerste instantie zal het updaten naar macOS Golden Gate niet verplicht zijn. Apple biedt meestal nog een jaar ondersteuning voor de vorige versie, in dit geval watchOS 26. Je kunt dus op deze versie blijven, mocht je dat om wat voor reden dan ook willen. Maar om de nieuwste functies te krijgen en veilig te blijven, zul je op den duur wel over moeten stappen.

Informatie Laatst bijgewerkt juni 2026 Software watchOS 27

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