Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”
WhatsApp Plus thema Android

Het komt eraan: een betaald abonnement voor WhatsApp

Nieuws Apps 4 reacties
WhatsApp werkt aan een nieuw verdienmodel in de vorm van een betaald abonnement. Met WhatsApp Plus krijg je toegang tot extra functies in de chatapp. Een prijs is nog niet bekend.
Daniel Vischjager -

Zou jij betalen voor WhatsApp? De meeste mensen zouden waarschijnlijk nee zeggen, maar Meta lijkt toch een poging te wagen om een extra zakcentje te verdienen. Volgens WABetaInfo werkt WhatsApp aan een betaald abonnement genaamd WhatsApp Plus. De nieuwe functies zijn (deels) al bekend, maar een officiële aankondiging is er nog niet.

WhatsApp Plus-abonnement met extra functies

De extra functies die WhatsApp Plus biedt, zijn bedoeld om de ervaring in de app te personaliseren. Zo kunnen abonnees het appicoon wijzigen, al is dat met een gratis ingebouwde functie van iOS ook al deels mogelijk. Verder kun je kiezen uit nieuwe ringtones, zo blijkt uit screenshots die op een Android-toestel zijn gemaakt.

Een andere functie van het WhatsApp-abonnement is dat je het appthema kunt aanpassen. We kennen al jaren het groene thema, maar als je liever blauw, geel, rood of een andere kleur wil, kan dat met WhatsApp Plus ook. De accentkleur van de menuknoppen en een paar andere knoppen in de app wordt dan anders. Het is maar wat je belangrijk vindt.

Wat wel daadwerkelijk iets kan toevoegen aan de app, is de mogelijkheid om tot 20 chats vast te maken. Je kunt nu ook al WhatsApp-gesprekken vastzetten, maar met een maximum van drie gesprekken. Op deze manier blijven je belangrijkste gesprekken altijd binnen handbereik, ook als je ze al gelezen hebt.

WhatsApp Plus functies Android

WABetaInfo geeft aan dat er meer functies komen. Zo verwachten ze exclusieve stickers en uitgebreidere reactiemogelijkheden op berichten. Het moet allemaal niet ten koste gaan van de gratis functies die we allemaal kennen. De gratis functies blijven gratis. Over een prijs of releasedatum is nog niets bekendgemaakt, maar daarover houden we je bij iCulture natuurlijk op de hoogte.

Onlangs was er ook sprake van een WhatsApp-abonnement voor een reclamevrije app. Dat het gecombineerd wordt met WhatsApp Plus is een mogelijkheid, maar het moet nog blijken.

Zou jij betalen voor extra functies in WhatsApp? Zo ja, laat weten in de reacties wat je dan graag zou zien. We zijn benieuwd!

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Lees de 4 reacties

Het laatste nieuws over apps van iCulture

Spotify verbetert playlist-overgangen met Smart Reorder: zo werkt het
1Password wordt duurder: dit zijn de nieuwe prijzen
Sonos brengt iPhone-functie terug die ze drie jaar geleden nog verwijderd hadden
WhatsApp krijgt twee slimme nieuwe functies: dit kun je binnenkort verwachten
Nieuwe groepsleden in WhatsApp kunnen voortaan gespreksgeschiedenis zien: 'Een van de meest gevraagde functies'

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
WhatsApp donkere modus.
Alles over WhatsApp op de iPhone Het ultieme WhatsApp tipsoverzicht Zo gebruik je WhatsApp op de desktop Zo gebruik je WhatsApp op de iPad WhatsApp-account beveiligen met tweestaps WhatsApp chats archiveren, wissen of verwijderen WhatsApp gesprekken overzetten WhatsApp-chats exporteren Ongewenste personen blokkeren in WhatsApp Werkt WhatsApp nog op mijn (oudere) iPhone? WhatsApp beveiligen op 4 manieren

Ook interessant

WhatsApp backup: zo zit het met de beveiliging.

Is mijn WhatsApp backup wel goed beveiligd in iCloud? Zo zit het!

Tips
WhatsApp tekstopmaak vernieuwd in 2024

Tekstopmaak en lettertypes in WhatsApp: zo gebruik je ze

Tips
WhatsApp bericht gelezen

Zo zie je wie jouw WhatsApp-groepsbericht heeft gelezen (en wie niet)

Tips
WhatsApp berichten

WhatsApp krijgt twee slimme nieuwe functies: dit kun je binnenkort verwachten

Nieuws
WhatsApp Groepsgesprekgeschiedenis

Nieuwe groepsleden in WhatsApp kunnen voortaan gespreksgeschiedenis zien: ‘Een van de meest gevraagde functies’

Nieuws
WhatsApp bug iPhone 17

Alsof je in een lachspiegel kijkt: door deze functie op iPhone 17-modellen zien je selfies er belachelijk uit

Nieuws

4 reacties

Als je dan ook automatisch de allereerste bent voor nieuwe functies, wie weet. Ik wacht al weken, maanden sinds de aankondiging op de liquid glass update, terwijl andere apps allang zijn geüpdatet.

Reageer op Stephan Stephan citeren

Ik wil deze vreselijke AI button weg hebben

Reageer op Robert Robert citeren

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar