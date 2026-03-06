WhatsApp werkt aan een nieuw verdienmodel in de vorm van een betaald abonnement. Met WhatsApp Plus krijg je toegang tot extra functies in de chatapp. Een prijs is nog niet bekend.

Zou jij betalen voor WhatsApp? De meeste mensen zouden waarschijnlijk nee zeggen, maar Meta lijkt toch een poging te wagen om een extra zakcentje te verdienen. Volgens WABetaInfo werkt WhatsApp aan een betaald abonnement genaamd WhatsApp Plus. De nieuwe functies zijn (deels) al bekend, maar een officiële aankondiging is er nog niet.

WhatsApp Plus-abonnement met extra functies

De extra functies die WhatsApp Plus biedt, zijn bedoeld om de ervaring in de app te personaliseren. Zo kunnen abonnees het appicoon wijzigen, al is dat met een gratis ingebouwde functie van iOS ook al deels mogelijk. Verder kun je kiezen uit nieuwe ringtones, zo blijkt uit screenshots die op een Android-toestel zijn gemaakt.

Een andere functie van het WhatsApp-abonnement is dat je het appthema kunt aanpassen. We kennen al jaren het groene thema, maar als je liever blauw, geel, rood of een andere kleur wil, kan dat met WhatsApp Plus ook. De accentkleur van de menuknoppen en een paar andere knoppen in de app wordt dan anders. Het is maar wat je belangrijk vindt.

Wat wel daadwerkelijk iets kan toevoegen aan de app, is de mogelijkheid om tot 20 chats vast te maken. Je kunt nu ook al WhatsApp-gesprekken vastzetten, maar met een maximum van drie gesprekken. Op deze manier blijven je belangrijkste gesprekken altijd binnen handbereik, ook als je ze al gelezen hebt.

WABetaInfo geeft aan dat er meer functies komen. Zo verwachten ze exclusieve stickers en uitgebreidere reactiemogelijkheden op berichten. Het moet allemaal niet ten koste gaan van de gratis functies die we allemaal kennen. De gratis functies blijven gratis. Over een prijs of releasedatum is nog niets bekendgemaakt, maar daarover houden we je bij iCulture natuurlijk op de hoogte.

Onlangs was er ook sprake van een WhatsApp-abonnement voor een reclamevrije app. Dat het gecombineerd wordt met WhatsApp Plus is een mogelijkheid, maar het moet nog blijken.

Zou jij betalen voor extra functies in WhatsApp? Zo ja, laat weten in de reacties wat je dan graag zou zien. We zijn benieuwd!