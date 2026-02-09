Sinds september 2025 kun je bij providers in Nederland de iPhone 17 Pro bestellen. Dat is een slimme keuze als een losse iPhone 17 Pro te duur voor je is, want providers geven geregeld korting als je een abonnement in combinatie met het nieuwste toestel afsluit. Maar welke providers verkopen de iPhone 17 Pro met een abonnement? Welke prijzen gelden er? En waar moet je op letten? We vertellen je het hier allemaal.

iPhone 17 Pro abonnement in Nederland

De iPhone 17 Pro is het nieuwste toptoestel van 2025. Deze heeft een verbeterde camera, een vernieuwd design, snellere chip en een langere batterijduur. De iPhone 17 Pro is een van de duurste modellen en is daarom ideaal om te kiezen in combinatie met een abonnement. Je betaalt dan een vast maandbedrag, waarbij je zelf kan kiezen hoeveel je in een keer voor je toestel betaalt.

Waarom een iPhone 17 Pro?

Maar waarom zou je kiezen voor een iPhone 17 Pro? Omdat je graag het beste van het beste wil! Er zijn talloze redenen om te kiezen voor een iPhone 17 Pro:

De beste camera: Met drie 48-megapixel lenzen maak je de mooiste foto’s

Langste batterijduur: De accu gaat met gemak een ruime dag mee, ook als je het toestel intensief gebruikt. De iPhone 17 Pro-accu gaat tot 31 uur mee, een verbetering van 4 uur

Beste prestaties: De A19 Pro-chip is de snelste iPhone-chip ooit, voor krachtige AI-functies, grafische games en razendsnelle prestaties in het dagelijks gebruik.

Prachtig scherm: 6,3-inch always-on ProMotion-display, met een beeldverversing tot 120Hz en extra hoge helderheid

Handige knoppen: Cameraregelaar en actieknop om alles uit de iPhone te halen

Premium look: Behuizing van aluminium in nieuwe kleuren

De iPhone 17 Pro is er vooral voor mensen die alles met hun iPhone doen en de beste prestaties willen. Het is bij de release het populairste toestel, omdat veel Apple-fans vaak het meest uitgebreide model kiezen. Maar daar betaal je dan ook wel voor: het prijskaartje ligt veel hoger dan bij bijvoorbeeld de gewone iPhone 17.

Welke providers bieden een iPhone 17 Pro met abonnement?

Alle Nederlandse providers verkopen de iPhone 17 Pro met abonnement. Denk dan aan Odido, Vodafone en KPN, maar ook winkels als Belsimpel en Mobiel.nl. Bij de providers kun je ook kiezen hoe je voor het toestel betaalt: wil je zo weinig mogelijk voor het toestel zelf betalen, dan zijn je maandelijkse abonnementskosten wel wat hoger. Of wil je je terugkerende kosten zo laag mogelijk houden? Kies dan voor de hoogste toestelprijs. Of ga er tussenin zitten, precies wat jij wil. Hou er wel rekening mee dat je mogelijk een BKR-registratie krijgt als je het toestel vooral via je maandbedrag betaalt.

In ons artikel met de iPhone 17 Pro aanbieding check je waar je dit model nu met de meeste korting kan krijgen.

De iPhone 17 Pro is vanaf nu te koop bij alle bekende webshops en providers.

Check hier de iPhone 17 Pro met abonnement:

Wil je liever de iPhone 17 Pro los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Prijzen iPhone 17 Pro bij providers: dit kun je verwachten

Om een idee te krijgen van de korting, kijken we eerst naar de prijzen van een losse iPhone 17 Pro. Zoveel betaal je voor een losse iPhone 17 Pro:

256GB: €1.329,-

512GB: €1.579,-

1TB: €1.829,-

De prijzen in combinatie met een abonnement, liggen een stuk lager omdat providers toestelkorting kunnen geven. In onze prijsvergelijker lees je wat op dit moment de prijzen zijn van een iPhone 17 Pro bij providers:

Voor wie toch liever een los toestel wil, hebben we ook een handige prijsvergelijker met de laagste prijzen van dit moment:

Voordelen iPhone 17 Pro in combinatie met abonnement

Het kiezen van een iPhone 17 Pro in combinatie met een abonnement, heeft diverse voordelen. Dit zijn de belangrijkste ten opzichte van een los toestel:

Lagere aanschafprijs: Je krijgt toestelkorting, waardoor je soms honderden euro’s kunt besparen op alleen het toestel.

Kies zelf je toestelbedrag: Je kan zelf kiezen hoeveel je voor het toestel betaalt en hoeveel voor het abonnement. Je kan zo precies zelf kiezen wat je maandlasten zijn.

Goede deal voor abonnement: Providers geven soms extra korting op je abonnementskosten, waardoor de kans op een goede deal hoger is.

Kies je contractduur: Bepaal zelf over welke periode je het toestel wil afbetalen (1 of 2 jaar).

Hou er wel rekening mee dat je dus mogelijk een BKR-registratie krijgt als je de toestelprijs teveel in je maandlasten laat doorberekenen. Het wordt dan gezien als een lening.

Toch liever los? Ook een losse iPhone 17 Pro heeft diverse voordelen. Je kan daarvoor namelijk bij meer winkels terecht (denk aan Coolblue of Bol) en je kan er zelf een goedkoop sim-only abonnement bij zoeken. Of je behoudt gewoon je huidige abonnement, waardoor je geen gedoe hebt.

Waar moet je op letten?

Bij het kiezen van het juiste abonnement voor je iPhone 17 Pro, moet je goed opletten wat je nodig hebt voor je bundel. Hoeveel belminuten heb je nodig en hoeveel mobiele data? Kies niet te weinig, maar ook zeker niet teveel. Ben je een grootverbruiker, kies dan voor een abonnement met onbeperkte data. Let ook op bij welke provider je nu je abonnement voor vast internet en tv hebt, want providers als KPN, Vodafone/Ziggo en Odido geven nog extra combikorting. Wees dus slim en combineer je mobiele abonnement met je vaste abonnement.

Kies ook een provider met een goed landelijk dekkend 5G-netwerk. Je wil immers volop gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de 5G-verbinding van de iPhone 17 Pro.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement en kijk hoeveel je maandelijks ongeveer gebruikt. Je krijgt dan een goede indruk wat bij jou past. Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkte data nodig en voor veel mensen zal 20GB al genoeg zijn. Zoek je een goede aanbieding, dan kun je ook eens kijken bij goedkopere providers, zoals Simyo en Hollandsnieuwe.

Dit is de iPhone 17 line-up uit 2025:

iPhone 17 line-up

iPhone 17 Pro line-up

