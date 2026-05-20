Volgende generatie Apple Watch in zicht: wat weten we al van de Apple Watch Series 12?

Al sinds 2015 brengt Apple ieder jaar minstens een nieuwe Apple Watch uit en dat is in 2026 niet anders. Na de Apple Watch Series 11 is het dit jaar tijd voor de Apple Watch Series 12, de nieuwste versie van de populaire smartwatch. Afgelopen jaar waren er maar weinig vernieuwingen in de Apple Watch, maar wat kun je dit jaar verwachten? Dit weten we al over de Apple Watch Series 12.





















Apple Watch Series 12 in het kort

Opvolger van Apple Watch Series 11

Ongewijzigd design, mogelijk wat nieuwe kleuren

Nieuwe snellere chip

Nieuwe softwarefuncties die mogelijk alleen op dit nieuwe model werken

Mogelijk verbeterde gezondheidsfuncties

Twee formaten: 42mm en 46mm

Verwachte prijs: vanaf €449,- (42mm); vanaf €479,- (46mm)

Verwachte release: september 2026

De Apple Watch Series 12 wordt mogelijk een van de twee nieuwe modellen. Daarnaast verwachten we nog de Apple Watch Ultra 4, die mogelijk een nieuw design krijgt.

Design: grotendeels onveranderd

Bijna een jaar geleden was er een gerucht dat de Apple Watch Series 12 een make-over zou krijgen, maar achteraf vermoeden we niet dat het hier om de Series 12 gaat. Dit voorjaar kwam er echter een betrouwbaardere bron die beweerde dat de Apple Watch Series 12 hetzelfde design krijgt als de huidige modellen. Dat is ook niet zo gek: de Apple Watch doet meestal minstens drie jaar met een ontwerp. Apple vernieuwde het design bij de Apple Watch Series 10, dus is de Series 12 het derde model met dit ontwerp. We verwachten daarom pas bij de Series 13 een aangepast design.

Zoals gezegd krijgt mogelijk wel de Apple Watch Ultra 4 een nieuw ontwerp. Dat is dan ook het high-end model waar de eerdere bron van vorig jaar op doelt.

Wel denken we dat Apple iets aan het kleurenaanbod gaat doen. Het aanbod van kleuren is eigenlijk elk jaar wel iets anders. Vorig jaar kwam er een spacegrijze variant bij, terwijl de rest gelijk bleef. Dit jaar denken we dat Apple het kleurenaanbod weer wat opfrist, om de Apple Watch toch weer wat nieuws mee te geven. Wellicht dat Apple weer een wat bijzondere kleur terugbrengt, zoals blauw, groen of rood.

Scherm Apple Watch Series 12: twee formaten

Net zoals voorgaande jaren gaan we uit van twee formaten van de Apple Watch Series 12: 42mm en 46mm. Daarmee is er nog steeds genoeg keuze voor iedere gebruiker en komt Apple niet verder in de knoop met de diverse maten bandjes van de afgelopen jaren. Daarover gesproken: we verwachten dat alle huidige bandjes ook gewoon blijven werken en dat er dus geen nieuw bandjesmechanisme komt, zoals jaren geleden gespeculeerd werd.

Qua display denken we niet dat Apple grote veranderingen door gaat voeren. Het huidige Apple Watch-scherm is nog steeds van hoge kwaliteit, met een always-on modus waarbij zelfs de secondewijzer zichtbaar doorloopt als het scherm in de standby-modus staat. Wellicht dat Apple nog wat kleine tweaks kan toepassen, zoals een nog bredere kijkhoek of een hogere maximale helderheid. Bij de Apple Watch Series 11 is dat nu nog maximaal 2000 nits, terwijl de Apple Watch Ultra 3 tot 3000 nits kan. Dat verschil zou Apple kunnen rechttrekken met de Apple Watch Series 12.

Verwachte functies Apple Watch Series 12

We verwachten dat de Apple Watch Series 12 licht zal zijn wat nieuwe functies betreft. Er zijn nog geen geruchten geweest over grote nieuwe toevoegingen en dat is meestal een voorteken dat er dit jaar niet veel gaat veranderen. Toch kun je rekenen op wat handige verbeteringen.

#1 Snellere chip

Apple geeft de chip in de Apple Watch meestal om de drie jaar een boost. Met de Apple Watch Series 9 en de S9-chip kreeg de Apple Watch voor het laatst een verbetering in de snelheid en prestaties, dus het is nu weer tijd voor de volgende stap. Zeker omdat Apple vorig jaar met de Apple Watch Series 11 exact dezelfde S10-chip gebruikte als in de Apple Watch Series 10. Normaal gesproken wordt er nog wel iets aangepast, waardoor een nieuw naampje gerechtvaardigd is. Maar daar was vorig jaar dus geen sprake van.

Het is nog de vraag hoe Apple de chip dan gaat noemen. Na de S10-chip zou het logisch zijn om te kiezen voor de S11-chip, maar Apple zou er ook voor kunnen kiezen om het nummer van de chip weer gelijk te trekken met het nummer van de Apple Watch zelf. In dat geval zou Apple meteen overstappen naar de S12-chip. We denken dat Apple de CPU en wellicht de hoeveelheid RAM gaat verbeteren.

#2 Nieuwe softwarefuncties met AI

Apple is de afgelopen jaren stap voor stap wat nieuwe Apple Intelligence-functies aan het toevoegen op de Apple Watch, zoals eerder de Workout Buddy. Dergelijke functies draaien echter niet op de Apple Watch zelf, omdat de chip en de hoeveelheid RAM daar niet toereikend voor genoeg is. Daar zou dit jaar verandering in kunnen komen, als de nieuwe chip krachtig genoeg blijkt. We verwachten in ieder geval dat de Apple Watch met watchOS 27 wat nieuwe AI-functies krijgt die mogelijk zijn dankzij de iPhone. Maar daar heb je dan niet per se de nieuwste Apple Watch voor nodig.

#3 Verbeterde batterijduur mogelijk

Bij de Apple Watch Series 11 verbeterde Apple voor het eerst sinds jaren de batterijduur en werd ook het opladen nog sneller gemaakt. Het zou zomaar kunnen dat Apple met de Apple Watch Series 12 opnieuw een slag slaat. Bronnen beweren namelijk dat Apple met de ontwikkeling van nieuwe Apple Watch-modellen vooral de focus legt op nieuwe gezondheidsfuncties en een betere batterijduur. Dat laatste zou mogelijk kunnen zijn doordat de nieuwe chip energiezuiniger is, maar dat is slechts speculatie. Hoe dan ook is een langere accuduur zeer welkom, al zijn er op dit moment nog geen concrete aanwijzingen voor.

#4 Verbeterde gezondheidsfuncties

We vermoeden dat Apple minstens een nieuwe gezondheidsfunctie toevoegt of een bestaande functie verder verbeterd. Vorig jaar kwam Apple bijvoorbeeld met de waarschuwingen voor een mogelijke verhoogde bloeddruk, al kwam dit beschikbaar op de Apple Watch Series 9 en nieuwer. Het zou ons niet verbazen als je voor een nieuwe of verbeterde gezondheidsfunctie niet per se het nieuwste model nodig hebt, al kan de nieuwe chip ook voor extra onderscheid zorgen. Geheel nieuwe sensoren, zoals een bloedsuikermeter, verwachten we op dit moment nog niet. Apple kan hoogstens de optische hartslagmeter vernieuwen, waardoor er nauwkeurigere metingen mogelijk zijn.

#5 Krijgt de Apple Watch meer functies van de Ultra?

De Apple Watch Ultra-modellen hebben nog altijd functies die je niet op de andere modellen vindt. Zo vind je daar de actieknop, betere dual-frequency gps, verbinding met satellieten en meer. Mogelijk brengt Apple een van deze functies (al dan niet in beperkte vorm) naar de gewone Apple Watch. Op de iPhone zijn bijvoorbeeld inmiddels alle modellen voorzien van een actieknop, dus waarom de Apple Watch niet? Al vragen we ons af of daar met het huidige model wel ruimte voor is.

Touch ID op de Apple Watch?

Er was een gerucht dat Apple zou werken aan Touch ID op de Apple Watch, mogelijk voor de Series 12. Inmiddels lijkt Apple daar vanaf te zien. Een dergelijke sensor neemt veel ruimte in, die ook gebruikt kan worden voor de accu of gezondheidssensoren. De voordelen van Touch ID zouden beperkt zijn, omdat je de Apple Watch nu al makkelijk kan ontgrendelen met de code of via je iPhone. Dat hoeft ook maar een keer per dag, zolang je het horloge om houdt.

Verwachte specs Apple Watch Series 12

Dit zijn in het kort de verwachte specificaties van de Apple Watch Series 12:

Materiaal: aluminium en titanium

Kleuren: Aluminium: zilver, zwart/grijs en mogelijk nog een nieuwe kleur Titanium: naturel, grijs/zwart, goud en mogelijk nog een nieuwe kleur

Uitvoeringen: GPS; GPS + Cellular (5G)

Formaten: 46mm en 42mm

Afmetingen: 46 x 39 x 9,7mm (46mm variant); 42 x 36 x 9,7mm (42mm variant)

Scherm: 46mm: 416 x 496 pixels; beeldoppervlak van 1220 mm² 42mm: 374 x 446 pixels; beeldoppervlak van 989 mm²

Always-on met groothoek-OLED en LTPO3

Glas: Aluminium-versie: Ion-X-glas met 2x krasbestendigheid Titanium-versie: Saffierkristal

Tot 2000 nits piekhelderheid, mogelijk 3000 nits

326 pixels per inch

Knoppen: Digital Crown met feedback, zijknop, mogelijk actieknop

Chip: S11- of S12-chip met verbeterde prestaties

Opslag: 64GB

Elektrische en optische hartslagsensor

Zuurstofsaturatiesensor

Temperatuursensor

Kompas

Always-on hoogtemeter

Versnellingsmeter voor hoge G-krachten

Gyroscoop met groot dynamisch bereik

Omgevingslichtsensor

Dieptemeter tot 6 meter

Watertemperatuursensor

Speaker en microfoon

IP6X stofbestendig, waterbestendig tot 50 meter

Wifi 4

Bluetooth 5.3

Ultra Wideband-chip van tweede generatie

Batterijduur: tot 24 uur, tot 38 uur met energiebesparingsmodus

Opladen: snelladen (in 30 minuten tot 80% opgeladen)

Apple Watch Series 12 prijs

We verwachten dat Apple voor de Apple Watch Series 12 dezelfde prijzen gaat hanteren als bij de Apple Watch Series 11. Dat zou neerkomen op deze adviesprijzen:

42mm: vanaf €449,-

46mm: vanaf €479,-

De prijs wordt hoger als je kiest voor een titanium kast of een aluminium uitvoering met cellular-optie. Voor de Cellular-uitvoering betaal je bij de aluminium versie waarschijnlijk zo’n €120,- extra. Voor de titanium-variant (dat is inclusief Cellular) betaal je ten opzichte van aluminium €350,- tot €370,- meer (afhankelijk van het formaat).

Apple Watch Series 12 release

De releasedatum van de Apple Watch Series 12 is waarschijnlijk ergens in september. Apple kondigt de nieuwe Apple Watches altijd aan in de eerste of tweede week van september, tegelijk met de nieuwe iPhones. De daadwerkelijke release zal ergens de week erna zijn, midden of eind september.

Informatie Laatst bijgewerkt mei 2026

