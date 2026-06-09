De grootste domper van de WWDC is misschien wel dat Siri AI voorlopig nog niet naar de EU komt op de meeste apparaten. Apple heeft daar zelf een uitgebreide verklaring voor gegeven.

Er werd door menig Apple-gebruiker lang naar uitgekeken: de volledig nieuwe versie van Siri. Apple beloofde die al in 2024, maar moest door tegenslagen worden uitgesteld. Tijdens de WWDC 2026 kondigde Apple Siri AI dan eindelijk aan. Een volledige nieuwe chatbot-achtige versie van Siri, die jouw persoonlijke data lokaal op je toestel gebruikt om je te helpen bij ingewikkelde vragen, opdrachten en nog veel meer. En met de nieuwe Siri-app kun je al je gesprekken teruglezen en opnieuw raadplegen. Siri AI is Siri 2.0 en beloofd de beloftes van jarenlang eindelijk waar te maken. Als je ten minste niet in de EU woont. In een persbericht laat Apple weten dat het vergaande maatregelen getroffen heeft om Siri AI op iPhone, iPad en Apple Watch klaar te maken voor de EU, maar dat de Europese Commissie nergens mee akkoord ging.

Apple legt uit waarom Siri AI niet in de EU werkt

De reden voor de blokkade is de Digital Markets Act. Omdat Apple (gezien het grote aantal gebruikers) gezien wordt als een poortwachter met een grote machtspositie, is Apple verplicht om bepaalde dingen open te stellen. Hoewel het nauwelijks gebruikt wordt, kun je daardoor sinds enige tijd apps buiten de App Store downloaden. Maar dat betekent ook dat Apple andere functies moet openstellen voor andere bedrijven. Siri AI is nauw geïntegreerd met het besturingssysteem. Het combineert lokaal en op een veilige manier je persoonlijke data uit verschillende apps, zoals je iMessage-gesprekken, foto’s en e-mails.

Maar omdat Apple een poortwachter is, moeten deze mogelijkheden ook opengesteld worden voor andere partijen met AI-tools. Op die manier zou bijvoorbeeld een ChatGPT dezelfde rechten moeten krijgen als Siri AI. Apple wil dat echter niet, omdat dat potentieel een gevaar is voor de privacy van gebruikers. Al deze data openstellen zou betekenen dat je persoonlijke gegevens in handen kunnen komen van bedrijven waarvoor je het niet wil. Hier kan bovendien ook misbruik van gemaakt worden, door gebruikers te misleiden, zo beargumenteert Apple.

Sterker nog, de Europese Commissie ging met geen enkel voorstel van Apple akkoord. Apple-persbericht

Apple heeft deze keer diverse maatregelen geprobeerd te nemen om Siri AI wel EU-geschikt te maken. De Europese Commissie is al maanden geleden geïnformeerd over het nieuwe systeem en de plannen van Apple, nog ver voordat Siri AI überhaupt aangekondigd was. Apple zegt dat geen van de voorstellen om te voldoen aan de DMA-regels door de Europese Commissie geaccepteerd is. Apple heeft zelfs een nieuw systeem bedacht, speciaal voor de EU: Apple Trusted System Agent. Deze tussenoplossing geeft andere AI-assistenten op een veilige manier toegang tot dezelfde functies en mogelijkheden van Siri AI. Apple stelde voor om deze oplossing geleidelijk uit te rollen over een periode van achttien maanden. In een reactie zegt Apple dat de Europese Commissie daar niet mee akkoord ging en dat er zelfs met “geen enkel voorstel van Apple” akkoord gegaan is.

Apple zegt zich in te blijven zetten om Siri AI zo snel mogelijk in de EU uit te brengen, maar op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit. Diezelfde belofte deed Apple namelijk bij iPhone Mirroring, twee jaar geleden. Op moment van schrijven is die functie ook nog steeds niet in de EU te gebruiken. Apple durft dan ook geen exacte indicatie te geven, “gezien de gevaren voor EU-gebruikers en het feit dat de regelgevende instanties deze risico’s niet erkennen”.

Over Siri AI op Apple Watch in watchOS 27 binnen de EU Oorspronkelijk beweerde Apple dat Siri AI op de Apple Watch binnen de EU wél beschikbaar komt als onderdeel van watchOS 27. Tegenover iCulture zegt Apple dat dit onjuist is: omdat je voor Siri AI op een Apple Watch ook een gekoppelde iPhone met Siri AI nodig hebt (en dat niet in de EU kan), kun je Siri AI dus ook niet op de Apple Watch in de EU gebruiken. Apple’s persbericht wordt hiervoor nog bijgewerkt. De nieuwe versie zullen we aan dit artikel toevoegen zodra die beschikbaar is.

Apple geeft EU de schuld

Het is duidelijk dat Apple de schuld van het ontbreken van Siri AI in de EU volledig bij de Europese Commissie legt. In het persbericht is Apple buitengewoon fel, iets wat we zelden bij Apple zien. In het verleden zei Apple alleen dat sommige functies simpelweg (voorlopig) niet in de EU kwamen, omdat ze niet voldoen aan de DMA-regels. Maar deze keer is Apple een stuk gedetailleerder in de verklaring. Het bedrijf geeft zelfs een kijkje achter de schermen in hoe dergelijke onderhandelingen gaan. Natuurlijk belicht het persbericht slechts een kant van het verhaal, maar het geeft wel aan hoe de verhoudingen zijn. Hoewel de EU nog niet inhoudelijk gereageerd heeft, zullen zij vermoedelijk stellen dat Apple vrij is om de functie in de EU uit te brengen. Zolang het maar voldoet aan de regels.

Deze versie van Siri AI werkt wel in de EU

Toch is het niet helemaal kommer en kwel. Siri AI komt in de EU wél beschikbaar op twee platformen: macOS 27 Golden Gate en visionOS 27. Voor deze platformen wordt Apple niet gezien als poortwachter met een machtspositie. Voor Mac en Vision Pro hoeft Apple daardoor niet aan de DMA-regels te voldoen. Hou er wel rekening mee dat Siri AI alleen beschikbaar is in het Engels. Je moet daarvoor zowel de taal van je apparaat als Siri op Engels staan.

Lees Apple’s volledige verklaring over het ontbreken van Siri AI in de EU 08 juni 2026 UPDATE Siri AI voor iOS 27 en iPadOS 27 uitgesteld in de EU vanwege DMA In macOS 27, visionOS 27 en watchOS 27 zal Siri AI wel beschikbaar zijn voor gebruikers in de EU Apple heeft vandaag Siri AI aangekondigd, een compleet nieuwe versie van Siri die wordt aangedreven door Apple Intelligence. Vanwege de Digital Markets Act (DMA) is Siri AI bij de release van iOS 27 en iPadOS 27 helaas niet beschikbaar in de Europese Unie. De afgelopen maanden hebben de leden van de Europese Commissie geen enkele van de voorgestelde oplossingen van Apple geaccepteerd om Siri AI in de EU te introduceren en tegelijkertijd andere virtuele assistenten te ondersteunen. “We zijn enorm teleurgesteld dat onze iPad- en iPhone-gebruikers in de EU geen beschikking hebben over Siri AI als later dit jaar onze nieuwe software-releases uitkomen”, aldus Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering bij Apple. “We hopen Siri AI uiteindelijk alsnog naar Europa te kunnen brengen. Hierover blijven we in gesprek met de leden van de Europese Commissie. Wegens de weinig-constructieve houding van de andere partij om tot een oplossing te komen waarbij de privacy en beveiliging wel worden gewaarborgd, kunnen we op dit moment echter geen tijdlijn opstellen voor de beschikbaarheid van Siri AI in iOS en iPadOS binnen de EU.” Wanneer iOS 27 en iPadOS 27 later dit jaar uitkomen, hebben gebruikers in de EU1 geen toegang tot de geavanceerde features van Siri AI. Denk aan de speciale app om interacties terug te halen, uitgebreide visuele AI, geïntegreerde Schrijfhulp, de Siri-modus in Camera op iOS en andere aangekondigde Siri AI-features van WWDC26. Gebruikers in de EU hebben in macOS 27, visionOS 27 en watchOS 27 wel toegang tot Siri AI. Developers in de EU kunnen de nieuwe features van Siri AI echter niet testen of gebruiken in hun apps voor iOS en iPadOS. Siri AI is ontworpen om je privacy te waarborgen en is diep geïntegreerd in de platforms van Apple. Gegevens worden op het device verwerkt en dankzij Private Cloud Compute is de privacy en beveiliging van iPhone ook in de cloud gegarandeerd. Maar omdat de leden van de Europese Commissie de DMA vrij extreem benaderen, moeten Apple producten elke virtuele assistent toegang geven tot de privégegevens van gebruikers. Daarbovenop moeten virtuele assistenten directe controle krijgen over andere geïnstalleerde apps. Allemaal op het moment dat Siri AI in de EU beschikbaar is, zonder de essentiële beveiliging die nodig is om gebruikers en hun gegevens te beschermen. Volgens de wetgevende instanties in de EU vereist de DMA dat Apple elk AI-systeem bijna onbeperkte toegang geeft tot het device van een gebruiker. Zo’n systeem moet die toegang ook autonoom kunnen gebruiken, zonder dat een gebruiker daar zicht op heeft. Dat zou betekenen dat de AI berichten kan lezen en versturen, aankopen kan doen, toegang heeft tot bestanden en in elke app acties kan uitvoeren. Beveiligingsdeskundigen hebben al aangetoond dat AI-systemen kunnen worden gekaapt om persoonlijke gegevens te stelen, zoals wachtwoorden en foto’s. Bovendien kunnen bestanden en account­instellingen permanent worden gewijzigd zonder toestemming van de gebruiker. Naarmate AI-systemen beter worden, komen deze risico’s steeds vaker voor en worden ze ook steeds ernstiger. Om gebruikers te beschermen, heeft Apple Trusted System Agent ontworpen: een tussenoplossing die virtuele assistenten op devices in de EU veilig toegang geeft tot dezelfde features en mogelijkheden als Siri AI. Apple heeft plannen gedeeld om Siri AI in de EU te lanceren en tegelijkertijd deze nieuwe oplossing geleidelijk uit te rollen gedurende een periode van 18 maanden. De Europese Commissie was het daar niet mee eens. Sterker nog, de Europese Commissie ging met geen enkel voorstel van Apple akkoord. Apple blijft zich inzetten om deze features alsnog zo veilig mogelijk beschikbaar te maken in de Europese Unie. Gezien de gevaren voor EU-gebruikers en het feit dat de regelgevende instanties deze risico’s niet erkennen, kan er echter geen indicatie worden gegeven voor wanneer Siri AI in de EU beschikbaar is in iOS en iPadOS. Dit betreft de 27 EU‑lidstaten: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.