iPhone 16 flink in prijs gezakt: zo haal je hem goedkoop in huis

De iPhone 16 is sinds september 2024 te verkrijgen en ondertussen flink in prijs gedaald. We vertellen je hoe je de iPhone 16 goedkoop in handen hebt.

De iPhone 16 is het instapmodel van Apple. Hij heeft een adviesprijs van 969 euro en is via de site van Apple nog steeds voor dit bedrag te verkrijgen. Gelukkig kan dit goedkoper.

Schaf je hem als los toestel aan, dan kan je het beste je bestelling plaatsen bij Bol. Hier betaal je €718,- voor de iPhone 16, maar het kan nog voordeliger als je direct een abonnement afsluit. Kies voor een Unlimited-abonnement van Vodafone bij Mobiel.nl en je hebt de iPhone in handen vanaf €408,-. Heb je een voorkeur voor een andere provider of aan minder data ook genoeg? We zetten alle opties hieronder voor je op een rij.

We snappen dat je niet altijd zit te wachten op een abonnement met onbeperkt data. Daarom is het goed om te weten dat je de iPhone 16 op dit moment het meest voordelig kunt aanschaffen in combinatie met een 10GB-abonnement van Lebara via Belsimpel. Met dit abonnement betaal je voor de iPhone 16 nog slechts €620,-.

iPhone 16 bij webwinkels bestellen: vanaf €408,-

De beste keuze is om de iPhone 16 te bestellen bij een webwinkel. Denk hierbij aan Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de prijs die je betaalt voor de iPhone 16 afhankelijk van de bundelgrootte. Hoe meer data, hoe goedkoper die nieuwe iPhone wordt. Maar wees gerust, ook met een kleinere bundel bespaar je flink ten opzichte van een los toestel.

De laagste prijs betaal je met een Unlimited-abonnement van Vodafone via Mobiel.nl: €408,-. Heb jij toch voorkeur voor KPN of Odido? Dan hebben we hieronder ook voor deze providers uitgezocht waar je momenteel het minst voor de toestelkosten betaalt.

iPhone 16 bij je favoriete provider bestellen: vanaf €696,-

Heb je thuis internet van Odido, KPN of VodafoneZiggo? Bestel je iPhone 16 dan bij dezelfde provider! Je krijgt namelijk klantvoordeel. Dit loopt op tot €12,50 korting per maand, waaronder €7,50 per maand op je abonnement. KPN geeft je een gratis abonnement op Netflix en bij Ziggo krijg je een extra tv-pakket.

De prijs die je voor je gloednieuwe iPhone 16 betaalt is bij de providers altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Je bestelt hem bij KPN, Odido, Vodafone, Ben en Hollandsnieuwe. Hiervan is Vodafone het goedkoopst (€648,-). Ben en Hollandsnieuwe hebben voordeligere abonnementen, waardoor je misschien voor één van deze partijen zou willen kiezen. Voor het toestel betaal je echter wat meer, waardoor je in totaal iets duurder uit bent.

Vergelijk zelf alle prijzen en abonnementen

We hebben je nu verteld over de goedkoopste manier om een iPhone 16 in huis te halen, maar dat hoeft niet de beste deal voor jou te zijn. Waarschijnlijk heb je voorkeuren voor kleur en opslag, maar er zijn ook veel verschillende bundels om uit te kiezen bij alle providers. Vergelijk zelf alle verschillende abonnementen met elkaar voor de bundel die jij nodig hebt op onze iPhone 16 met abonnement pagina.