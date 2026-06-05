Ben jij er al klaar voor? Volg hier alles over de WWDC 2026 met aankondigingen, liveblog en meer

Of je nu pas net een Apple-liefhebber bent geworden of al jarenlang trouwen fan bent: de WWDC is altijd iets om naar uit te kijken. Tijdens deze Worldwide Developer Conference leren ontwikkelaars alles over nieuwe mogelijkheden voor hun apps op iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en meer. Maar nog veel belangrijker: de grote nieuwe software-updates worden onthuld. En daar heeft iedereen wat aan, dus ook jij. Tijdens de WWDC-keynote op maandag presenteert Apple onder andere iOS 27, maar er komt nog veel meer aan. Er zit voor iedereen wel wat nieuws en interessants bij, dus deze keynote is als je het ons vraagt dé Apple-keynote die je moet zien. Je kunt je met dit artikel nu al voorbereiden en inlezen in alle materie (tenzij je je heel graag wil laten verrassen en er volledig blanco in gaat), op de dag van de presentatie (aanstaande maandag) de liveblog volgen en achteraf de WWDC 2026 samenvatting lezen. Dit is de plek waar jouw WWDC-week begint, hier bij iCulture!

Aankondigingen WWDC 2026

Op de dag van het event vind je op deze pagina alle aankondigingen op een rij met ons liveblog. Daarin zetten we de nieuwe software-updates met de belangrijkste eigenschappen en nieuwe functies voor je op een rij. Kom dus op de dag van het event terug op deze pagina om geen aankondiging te missen.

Later die dag lees je hier ook de uitgebreide samenvatting, met doorverwijzingen naar de nieuwe productpagina’s voor verdere informatie en uitleg.

Waar en wanneer is de WWDC 2026?

Voor als je het nog niet weet: de WWDC 2026 duurt van maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni 2026. Het hoogtepunt is echter al meteen aan het begin van de WWDC-week: op maandag 8 juni 2026 om 19:00 uur Nederlandse tijd is de grote WWDC-keynote. Daarin onthult Apple onder andere iOS 27. De presentatie is van tevoren opgenomen, maar is wel via een livestream op onder andere de Apple-website en YouTube te bekijken. Op deze pagina die je nu leest bekijk je via bovenstaande YouTube-video de presentatie zodra hij begint. Onze ervaring leert dat de keynote behoorlijk wat informatie bevat, dus dan komt onze liveblog op deze pagina ook goed van pas.

Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Uiteraard kun je ook alles volgen zonder zelf live mee kijken. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Aan het eind van de avond vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken.

Bekijk ook Zo kijk je in juni de livestream van Apple’s WWDC 2026-event Wil jij de livestream van de Apple’s WWDC-event volgen? Via allerlei apparaten bekijk je de livestream van Apple-events, zodat je met eigen ogen de aankondigingen van Tim Cook en anderen kunt zien. Zo mis je niks over de nieuwste iPhones

Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier na de presentatie ook een overzichtelijke samenvatting van de WWDC 2026-keynote, met daarin de belangrijkste punten. We verwachten dat de presentatie minimaal twee uur zal duren, dus het wordt een lange zit.

Maar na de presentatie is het nog lang niet klaar. De rest van de week houdt Apple nog allerlei sessies voor ontwikkelaars, waar ze de nieuwste ontwikkelingen rondom iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS leren. Uit die sessies volgen nog geregeld interessante nieuwtjes, waar we op iCulture uitgebreid verslag over doen. Bovendien lichten we de rest van de maand alle nieuwe functies uit en gaan we nog aan de slag met de beta’s van de nieuwste updates. Na de eerste dag en zelfs de eerste week is het WWDC-nieuws dus nog lang niet klaar.

Verwachtingen WWDC 2026 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de WWDC 2026 in het kort:

Voor een uitgebreide vooruitblik lees je ons artikel met verwachtingen van de WWDC 2026.

Luister onze podcast, WWDC 2026-editie

In de meest recente aflevering van de iCulture Podcast geven we onze kijk op de aankomende updates. We bespreken niet alleen de verwachte aankondigingen met de nieuwste geruchten, maar ook onze eigen visie, wat we graag hopen te zien, waar we zelf het meest naar uitkijken en meer. Luister dus naar de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast en je bent in een keer bijgepraat.

Bekijk ook iCulture Podcast #S08E05: WWDC vooruitblik: dit verwachten we van de laatste Tim Cook-keynote In deze vijfde aflevering van de iCulture Podcast van 2026 bespreken Benjamin en Elger het Apple-nieuws van de afgelopen maand en delen zij hun inzichten. Deze keer blikken we uitgebreid vooruit op de WWDC-keynote en dat wordt een hele bijzondere.

Download de Apple Developer-app en voeg iCulture toe aan je beginscherm

De Apple Developer-app is de plek waar je alles rechtstreeks van Apple (in het Engels) volgt. Je kan de sessies voor ontwikkelaars bekijken en meer technische achtergrondinfo vinden over hoe je als ontwikkelaar de nieuwe functies kunt implementeren in jouw app. Zoals de naam al zegt is de Developer-app vooral bedoeld voor ontwikkelaars. Als bonus krijg je ook nog leuke stickers voor iMessage in de stijl van WWDC.

Apple Developer Versie 11.0.1 Download Geschikt voor Mac, iPhone, iPad Vereist iOS 18.0+ Grootte 27.33 MB Uitgever Apple Leeftijd 4+ Talen

Wat ook verstandig is: voeg iCulture toe aan het beginscherm van je iPhone en schakel de iCulture-pushmeldingen in! Daarmee weet je zeker dat je geen nieuwtje hoeft te missen. De grootse aankondigingen zullen we als breaking-pushberichten versturen (denk aan de aankondiging van iOS 27), dus je ontvangt alleen de echt belangrijke aankondigingen als een pushbericht. Liever meer artikelen direct op je iPhone ontvangen? Dan kun je ook kiezen voor de optie Redactiekeuze. Je kunt zelfs álle iCulture-artikelen rechtstreeks via notificaties ontvangen, als je een echte fan bent.

Poll: waar kijk jij naar uit?

We willen ook graag van jou weten waar je het meest naar uitkijkt. Is het de volledig nieuwe Siri? Of toch gewoon de nieuwe functies van iOS 27? Wat het ook is, bij ons kom je aan je trekken. Maar laat je in onze poll wel even weten waar je het meest benieuwd naar bent?

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Lees je in: wat we nu al weten

Hou je van verrassingen of wil je graag alles weten? Behoor je tot die laatste groep, dan ben je hier ook aan het juiste adres. We hebben de afgelopen tijd alle geruchten, speculaties en verwachtingen voor de WWDC-aankondigingen op een rijtje gezet in diverse artikelen. Met dit lijstje lees je de belangrijkste geruchten nog eens rustig na:

Bekijk ook iOS 27: dit weten we al over de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Er zijn al talloze geruchten over iOS 27 geweest en ook andere informatie over aankondiging en release zijn al goed te voorspellen. Dit kun je verwachten.

Belangrijke info voor betatesters

Vlak na de presentatie brengt Apple de eerste beta’s uit van onder andere iOS 27 en watchOS 27. We begrijpen dat je misschien wel staat te popelen om deze beta te installeren, maar daarvoor moet je wel een aantal dingen weten. Het installeren van een beta voor ontwikkelaars kan alleen als je een bij Apple geregistreerd ontwikkelaarsaccount hebt. Het downloaden van een profiel van het internet is niet meer mogelijk. Hou er ook rekening mee dat beta’s (zeker de eerste versies) nog veel fouten en bugs bevatten, dus installeer een beta alleen op een testtoestel dat je niet dagelijks nodig hebt. Je leest in ons artikel alvast alles over beta’s installeren op iPhone, iPad en Mac. De publieke beta van iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS verwachten we pas tegen het einde van de maand. Maak ook altijd van tevoren een backup van je iPhone en iPad.