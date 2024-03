Hier is een accessoire dat je (waarschijnlijk) nog niet had: de gloednieuwe Belkin MagSafe-houder voor de Apple TV. Deze is bedoeld om te kunnen videobellen met je iPhone.

Sinds tvOS 17 heeft de Apple TV een eigen FaceTime-app. Daarmee kan je eenvoudig videobellen via de Apple TV, wat vooral handig is als je met meerdere mensen op de bank zit. Maar hoe bevestig je je iPhone op een handige manier, zodat je goed in beeld bent? Belkin heeft nu een MagSafe-houder uitgebracht, die speciaal hiervoor is bedoeld. Hij lijkt sterk op de eerder verschenen Belkin iPhone-houder met MagSafe voor desktops die we gereviewd hebben, maar heeft toch nog wat unieke eigenschappen waardoor hij geschikter is voor videobellen via de tv.

Belkin MagSafe-houder voor Apple TV

Tijdens het bellen via de Apple TV 4K gebruik je je iPhone als camera. De Belkin MagSafe-houder maak je vast aan de bovenkant van je tv, maar je kan hem ook op de standaard eronder zetten of aan de muur bevestigen. De houder is geschikt voor tv’s en beeldschermen die maar liefst 10,1 cm diep mogen zijn. De houder is ook als zelfstandige steun te gebruiken op je bureau. En om te zorgen dat je goed in beeld bent kun je de iPhone kantelen van -20 tot +30 graden.

Belkin MagSafe-houder, bevestigd bovenop de tv.

Als de iPhone op de houder zit kun je eenvoudig de oriëntatie wisselen door van portret naar landschap te draaien. De houder meet 1,98 cm (hoogte) x 10,84 cm (lengte) x 7,9 cm (breedte) en weegt 300 gram.

Je kunt deze Belkin MagSafe-houder voor je Apple TV-gesprekken kopen voor €54,95 in de Apple Store.

Belkin Apple TV MagSafe houder op de muur bevestigd.

