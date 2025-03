Elk voorjaar introduceert Apple een frisse collectie accessoires en ook dit jaar worden we getrakteerd op een reeks nieuwe kleuren voor zowel de iPhone-hoesjes als de Apple Watch-bandjes. Dit zijn de nieuwe kleuren voor voorjaar 2025.

Apple heeft een nieuwe collectie accessoires uitgebracht in de Apple Store, met frisse kleuren en materialen voor zowel de Apple Watch-bandjes als de iPhone-hoesjes. Deze voorjaarsupdate brengt een aantal opvallende tinten en subtiele updates die perfect passen bij het seizoen.

Nieuwe kleuren iPhone-hoesjes voorjaar 2025

Ook dit jaar heeft Apple het assortiment siliconenhoesjes uitgebreid met nieuwe frisse voorjaarskleuren. Elk hoesje is geschikt voor MagSafe, zodat je je iPhone eenvoudig kunt opladen en je accessoires kunt blijven gebruiken. Het gaat alleen om nieuwe kleuren voor de hoesjes van de iPhone 16-serie.

Bij de siliconenhoesjes zijn dit nieuwe kleuren voor voorjaar 2025:

Violetblauw

Pioenroze

Aquamarijn

Tangerine

En hier vindt je de nieuwe siliconenhoesjes voor jouw iPhone:

Siliconenhoesje voor iPhone 16: €59,-

Siliconenhoesje voor iPhone 16 Plus: €59,-

Siliconenhoesje voor iPhone 16 Pro: €59,-

Siliconenhoesje voor iPhone 16 Pro Max: €59,-

Van de siliconenhoesjes voor de iPhone 16e zijn geen nieuwe kleuren verschenen. Meer over die onlangs verschenen cases lees je in ons artikel over de iPhone 16e-hoesjes.

Ook nog eens nieuwe Apple Watch-bandjes voor voorjaar 2025

Naast de levendige nieuwe kleuren voor de siliconenhoesjes heeft Apple ook een reeks frisse Apple Watch-bandjes voor het voorjaar van 2025 toegevoegd aan het assortiment:

Geweven sportbandje – €49,- | Verkrijgbaar in Violetblauw & Saliegroen

Sportbandje – €49,- | Verkrijgbaar in Violetblauw, Aquamarijn & Tangerine

Gevlochten solobandje – €99,- | Verkrijgbaar in Pioenroze, Aquamarijn & Tangerine

Solobandje – €49,- | Verkrijgbaar in Pioenroze, Violetblauw & Noorderlicht

Wil je nou weten hoe je je Apple Watch bandje verwisselt, dan hebben wij een handige tip die het stap voor stap uitlegt.