Dit najaar wordt het extra spannend wat Apple met de officiële iPhone-hoesjes gaat doen. De mogelijke kleuren zijn nu gelekt, maar belangrijker is: blijft FineWoven in het assortiment of heeft Apple een ander materiaal gevonden, dat wel een jaar lang mooi blijft?

iPhone-hoesjes in najaarskleuren 2024

Elk najaar kunnen we erop rekenen dat Apple nieuwe iPhones uitbrengt met bijbehorende officiële iPhone-hoesjes. Eén ding is nog allerminst zeker: of Apple het materiaal FineWoven een tweede kans geeft. Er was veel kritiek op het materiaal, dat gemakkelijk krast en er na een jaar gebruik vies en rafelig uit ziet. De meeste gebruikers van FineWoven-accessoires zijn dan ook ontevreden over hun aankoop, waar ze €69,- per stuk voor hebben betaald. Op internet zijn nu foto’s opgedoken van de nieuwe hoesjes en die zijn volgens de bron gemaakt van ‘leer’. We vermoeden dat het hier gaat om een misverstand en dat er sprake is van imitatieleer. Welke kleuren kunnen we verwachten?

Kleuren van officiële hoesjes voor iPhone 16 (Pro)

De gelekte afbeeldingen tonen de hoesjes in zes kleuren:

Zwart

Blauw

Donkerpaars

Groen

Lichtgrijs

Taupe

Ook is er een foto waarbij de verpakkingen te zien zijn:

Bij het bekijken van de kleuren zie je dat er geen radicale veranderingen in kleur zijn doorgevoerd, maar dat er wel een nieuwe kleur bij is gekomen: lichtgrijs. Vorig jaar bracht Apple de hoesjes uit in zwart, oceaanblauw, moerbei (paars), evergreen (groen) en taupe (goud).

Dit waren de kleuren van 2023.

Wat ook opvalt is dat de kleuren van deze nieuwe hoesjes een stuk dieper en intenser zijn. Bij de FineWoven-hoesjes hadden ze nog een soort verbleekte zweem. Wat we in ieder geval kunnen verwachten is dat de prijs weer richting de €69,- zal gaan en dat je voor elk model een ander hoesje zult moeten kiezen, want de vier nieuwe toestellen van 2024 hebben voor het eerst allemaal een ander schermformaat. Daarnaast verwachten we dat Apple weer de kaarthouder (nog eens €69,-) in dezelfde kleuren gaat uitbrengen.

Komen er Apple siliconenhoesjes voor iPhone 16?

Apple gaat ongetwijfeld ook weer nieuwe siliconenhoesjes uitbrengen voor de iPhone 16-modellen. Deze werden afgelopen jaar extra goed verkocht, ook omdat veel retailers de FineWoven variant niet in het assortiment wilden opnemen. Vorig jaar waren ze in maar liefst acht verschillende kleuren te koop en kostten ze €59,- per stuk. Wat wij graag zouden zien is dat er dit jaar ook eindelijk weer eens nieuwe ontwikkelingen zijn voor MagSafe. Apple heeft in 2020 een reeks MagSafe-accessoires uitgebracht, die gaandeweg weer van de markt zijn verdwenen. Alleen de MagSafe Charger is op dit moment nog over en er zijn sinds de release geen nieuwe ontwikkelingen geweest. Wat ons betreft is het tijd om MagSafe (en niet FineWoven) nieuw leven in de blazen met wat nieuwe accessoires!