Het is al een paar jaar stil rondom de iPad mini. Het huidige model is de iPad mini 2019, oftewel de vijfde generatie. De iPad mini 6 wordt naar verwachting later dit jaar uitgebracht en wordt daarom ook wel de iPad mini 2021 genoemd. 9to5Mac heeft nu via bronnen vernomen wat de specificaties van deze nieuwe iPad mini zijn. Het lijkt erop dat deze dezelfde behandeling krijgt als de iPad Air vorig jaar: een modern design, met de nieuwste A-chip.



‘Specificaties iPad mini 2021 gelekt’

De iPad mini 2021, met codenaam J310, zou een A15-chip krijgen. Dit is dezelfde chip als in de aankomende iPhone 13-serie. Daarmee zou de iPad mini meteen één van de meest krachtige iPads in de line-up zijn. Alleen de iPad Pro-lijn heeft een betere chip, met de nieuwste modellen met M1-chip. De A15-chip is een 5-nanometer chip die weer enkele prestatieverbeteringen krijgt ten opzichte van de A14. Apple zou ook nog werken aan een A15X-chip, maar voor welke iPads die bedoeld is, is nog onduidelijk. Mogelijk is die bestemd voor een toekomstige iPad Air.

Een andere grote wijziging is de komst van usb-c. De iPad Pro en iPad Air zijn al overgestapt van Lightning naar usb-c, terwijl de iPad mini en standaard iPad nog Lightning hebben. Voor de iPad mini komt daar dus verandering in, waardoor je meerdere soorten accessoires op deze kleine iPad kan aansluiten. Denk aan harde schijven, digitale fotocamera’s en meer. Of het een Thunderbolt-aansluiting wordt zoals in de iPad Pro 2021, is niet helemaal duidelijk.

Nieuw design met Smart Connector aan achterkant

Daarnaast krijgt de iPad mini 2021 een Smart Connector aan de achterkant, dus net als bij de iPad Pro en iPad Air. Dit zou de eerste keer zijn dat de iPad mini deze aansluiting krijgt, wat ook betekent dat Apple zou werken aan nieuwe geschikte accessoires. Denk aan een Smart Keyboard, maar wellicht ook een kleinere versie van het Magic Keyboard. De iPad mini 2021 wordt namelijk wel een stukje kleiner dan de huidige iPad Air, waardoor reeds bestaande accessoires niet passen.

De iPad mini 2021 krijgt daardoor vermoedelijk ook het nieuwe design zonder thuisknop, met vlakke zijkanten. De kans is groot dat Apple weer kiest voor een Touch ID-sensor in de powerknop, al zijn daar nog geen geruchten over. Het is ook nog de vraag of de huidige Apple Pencil 2 wel geschikt is. Deze laad je op via de zijkant van iPads, maar de zijkant van de iPad mini is een stuk korter dan andere iPads.

Er gaan al langere tijd geruchten over een iPad mini 6 voor de tweede helft van 2021. Onder andere Apple-analist Ming-Chi Kuo en Bloomberg-auteur Mark Gurman beweren dat dit model er dit najaar aan komt.

Bekijk ook 'Dit zijn Apple's plannen met de iPad mini 6' Een iPad mini met smallere randen komt later dit jaar, zo beweert Bloomberg. Eerder bracht analist Ming-Chi Kuo een rapport uit waarin hij voorspelt wat Apple de komende jaren met de iPad mini van plan is.

‘iPad 2021 krijgt A13-chip’

Een ander klein detail dat de bron wist te melden, gaat over de iPad 2021. Dat is de volgende instap-iPad die in het najaar verschijnt. Volgens de bron krijgt dit model een A13-chip, wat een update is ten opzichte van de A12-chip die er nu in zit. Of er nog andere verbeteringen zijn, is onduidelijk.