Apple bracht deze week de tweede beta van iOS 18.3 uit en hoewel er niet veel écht nieuwe functies in zitten, valt er toch wel weer wat te ontdekken. De code bevat verwijzingen naar een nieuwe app van Apple, die Invites gaat heten. 9to5Mac vond eerder al verwijzingen naar deze app in de iOS 18.2 beta, maar dit werd later weer verwijderd toen de update definitief uitkwam. In iOS 18.3 beta 2 zijn de hints opeens terug. De app lijkt te zijn bedoeld voor het organiseren van activiteiten en evenementen, zoals vergaderingen en groepsuitjes.

De standaard Agenda-app van Apple heeft al de mogelijkheid om een mensen uit te nodigen voor een event, maar de Invites-app zal waarschijnlijk wat extra functies hebben. Er zijn al diverse apps van derden waarmee je afspraken met vrienden kunt plannen, zoals Datumprikker, Doodle en Evite. De nieuwe Invites-app zou een iets speelser uiterlijk kunnen hebben voor het maken van een uitnodiging, zoals bijvoorbeeld bij Evite te zien is.

Met de Evite-app kun je leuke uitnodigingen sturen en bijhouden wie er komt

Apple Invites-app voor activiteiten plannen

Alles wijst erop dat de nieuwe app is bedoeld voor het organiseren van bijvoorbeeld vergaderingen en persoonlijke activiteiten, zoals een filmavond met vrienden of een feestje. De app werkt samen met iCloud en krijgt een webversie op iCloud.com, speciaal voor mensen die geen Apple-devices hebben. Verder werkt de Invites-app samen met een nieuwe achtergrondtaak die in iOS 18 is teogevoegd, namelijk GroupKit. Dit omvat databasemodellen om met groepen mensen om te gaan. Dit zit al sinds de release van iOS 18 in de software, maar wordt nog door geen enkele Apple-app gebruikt.

Mensen uitnodigen in de Apple Invites-app. Bron: 9to5Mac.

Mensen uitnodigen en aanwezigheid bevestigen

De app laat een lijst zien van mensen die voor het evenement zijn uitgenodigd. Ook kun je zien wie al aanwezigheid heeft bevestigd. Apple zou Invites als losse app kunnen uitbrengen, maar het kan ook onderdeel worden van andere apps, zoals in iMessage. Verdere informatie over deze nieuwe app is schaars. Apple vertelde er niets over tijdens de aankondiging van iOS 18 in juni vorig jaar.

Apple zou ook werken aan een losse App Store voor games, waarin functies van Game Center worden gebruikt. Deze app vergt waarschijnlijk wat meer werk en zou wel eens kunnen doorschuiven naar iOS 19.

Maar eerst kijken we uit naar de eerstvolgende update voor je iPhone, namelijk iOS 18.3. Wat kunnen we qua iOS 18.3 functies zoal verwachten? Je leest het in onze round-up!