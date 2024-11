Uit onderzoek in de VS blijkt dat iCloud+ verreweg de 'populairste' betaalde Apple-dienst onder iPhone- en iPad-gebruikers is. Maar hoe zit dat eigenlijk onder Nederlandse iPhone-gebruikers? Laat in onze poll weten op welke Apple-diensten jij geabonneerd bent.

Apple’s dienstensector wordt met het kwartaal groter. Apple verdient inmiddels miljarden met inkomsten uit diensten als Apple Music en iCloud+. In het laatste kwartaal was dit zelfs weer een record, met $24,213 miljard. De Amerikaanse onderzoekers CIRP hebben uitgezocht wat Apple’s meest populaire dienst is. Niet geheel verrassend is dat iCloud+, met maar liefst 64% van de gebruikers die daarop geabonneerd is.

Populairste betaalde Apple-diensten

Dat iCloud+ zo ruim bovenaan staat, zal vooral komen doordat de gratis versie van iCloud zo beperkt is. Met slechts 5GB aan gratis opslag, loop je al snel tegen beperkingen aan als je meer dan een apparaat wil backuppen via iCloud en ook nog eens de iCloud-fotobibliotheek gebruikt. Het gros van de gebruikers is daardoor bijna genoodzaakt om zich op iCloud+ te abonneren voor de opslag alleen al, al biedt de dienst nog meer voordelen. Je kunt je dus afvragen of de benaming ‘populairste dienst’ wel terecht is, maar dat het de meest gebruikte dienst is, staat vast.

Op de tweede plek staat Apple Music, met 42% van de Amerikaanse Apple-gebruikers die daarop geabonneerd is. Daarna komen andere betaalde diensten, zoals Apple TV+ en Apple News+.

Op welke betaalde Apple-diensten ben jij geabonneerd?

Naar aanleiding van dit onderzoek vroegen wij ons af hoe dat bij jou is. Apple biedt in Nederland ook veel verschillende diensten met extra functies. Hoewel niet alles officieel in Nederland te gebruiken is, kun je je via een omweg toch vaak abonneren op bijvoorbeeld Apple Fitness+. In deze poll focussen we ons alleen op diensten waar je extra functies voor krijgt. Daardoor laten we AppleCare buiten beschouwing. Ook focussen we alleen op Apple’s eigen diensten, waardoor abonnementen op apps uit de App Store en betaalde podcasts in Apple Podcasts-app niet meegerekend worden.

Apple One? Stem op alle diensten

Ben je geabonneerd op Apple One? Klik in de poll dan de individuele diensten aan die je binnen Apple One kan gebruiken. Betaal je maandelijks voor bijvoorbeeld Apple One Gezin, dan ben je in feite dus geabonneerd op zowel Apple Music gezin, iCloud+, Apple TV+ en Apple Arcade. Zit je in een gezinsgroep en betaalt alleen het hoofd van het gezin voor een van de diensten? Vink de desbetreffende diensten dan ook aan in de poll, zolang je daar via de deeloptie gebruik van kan maken. Apple TV+, Apple Arcade en iCloud+ zijn altijd met gezinsleden te delen, ook buiten Apple One.

In 2018 deden we al eens een soortgelijke poll, waarin we vroegen waar jij je geld zoal aan uitgeeft. Toen bleek iCloud-opslag al bovenaan te staan. Dat was nog voor de komst van Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ en Apple One. Inmiddels wordt tegenwoordig bijna alles als betaalde dienst aangeboden, dus tijd om eens opnieuw de balans op te maken.