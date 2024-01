Apple Music Classical is vanaf nu ook in de auto te beluisteren via CarPlay. Apple heeft de dienst een update gegeven met CarPlay-ondersteuning, al werkt het nog niet overal vlekkeloos.

Klassieke muziek in de auto

Apple Music Classical ging vorig jaar maart van start en geeft je toegang tot meer dan vijf miljoen klassieke muzieknummers, zonder extra kosten. Je moet echter wel abonnee van Apple Music zijn, want een aparte bundel met alleen klassieke muziek is nog steeds niet mogelijk. Apple maakte daarbij gebruik van de technologie van het Nederlandse bedrijf Primephonic, dat in augustus 2021 werd overgenomen. Het duurde een paar maanden voordat er een Android- en iPad-app verscheen en nu is er ook de overstap gemaakt naar de auto.

Hier is een tijdlijn van de inmiddels verschenen Apple Music Classical-apps:

Afspeellijst starten zonder nadenken

Het enige wat nu nog ontbreekt is een Mac-app. De Klassiek-app (zoals hij in het Nederlands heet) beschikt over geavanceerde zoekfuncties, uitgebreide metadata en allerlei aanbevelingen zodat ook beginners weten waar ze naar kunnen luisteren. Vooral die aanbevelingen kunnen handig zijn in de auto, als je zonder te veel naar het scherm te kijken een keuze wilt maken uit een van de gecureerde lijsten.

In de releasenotes van de zojuist verschenen versie 1.2 van de Apple Music Classical-app is niets te lezen over een CarPlay-functie, maar die zit er dus wél in. De App Store toont alleen de tekst: “Deze update bevat verbeteringen op het gebied van stabiliteit en prestaties.”

Er zijn nog wel meer diensten om klassieke muziek op de iPhone te luisteren, maar Primephonic was wel een van de bekendste en populairste. Idagio en Classical Archives zijn mogelijke alternatieven, naast de diverse radiozenders met klassieke muziek. Dat Apple een goede dienst voor klassieke muziek heeft opgetuigd, waar wereldwijd naar geluisterd kan worden, is een goede ontwikkeling. Maar we hebben nog wel een wensenlijstje voor Apple Music Classical. Zo zouden we graag zien dat het downloaden van muziek voor offline luisteren iets makkelijker gaat.