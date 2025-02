Eerste porno-app nu beschikbaar voor de iPhone (en Apple is er niet blij mee)

De App Store staat bekend als een veilige plek waar je betrouwbare apps kunt downloaden, hoewel er de laatste jaren ook wel eens scamapps tussendoor glippen. Er zijn echter bepaalde categorieën apps die je nooit zo snel op de App Store zal vinden, waaronder apps die volledig draaien om pornografie. Door sommige wordt dat als preuts gezien, maar Apple is er altijd duidelijk in geweest: in de App Store is er geen plek voor porno. Maar sinds vorig jaar kunnen er ook alternatieve app stores op de iPhone geïnstalleerd worden en het was een kwestie van tijd totdat de eerste porno-app via die route alsnog zijn weg zou vinden.

Hot Tub is eerste porno-app voor iPhone

De primeur is voor Hot Tub, dat alleen via de alternatieve App Store AltStore PAL beschikbaar is in de EU. Als gevolg van de Digital Markets Act werd vorig jaar de AltStore PAL uitgebracht, een alternatief voor de App Store waar je onder andere Fortnite weer kan downloaden, maar ook een Nintendo-emulator voor het spelen van Nintendo-games op de iPhone. Het is daardoor des te opmerkelijker dat uitgerekend de AltStore een porno-app gaat aanbieden, omdat Fortnite en de Nintendo-emulator ook veel kinderen aan zullen spreken.

De maker van de AltStore zegt dat het tijd werd dat er eindelijk eens een porno-app beschikbaar kwam voor de iPhone, aangezien de iPhone dit jaar zijn 18e verjaardag viert. In Hot Tub vind je pornografische videocontent dat afkomstig is van diverse bekende pornosites. Opmerkelijk genoeg stelt AltStore dat Hot Tub de “eerste door Apple goedgekeurde porno-app is”, maar dat zit toch een stuk genuanceerder in elkaar.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Apple niet blij met porno-app

In een reactie zegt Apple dat ze zich “grote zorgen maken over de veiligheidsrisico’s die hardcore porno-apps van dit type creëren voor EU-gebruikers, met name voor kinderen”. Het bedrijf vult daarbij aan dat een dergelijke app nooit goedgekeurd zou worden voor de eigen App Store, maar dat ze vanwege EU-regels verplicht zijn om dergelijke apps te laten distribueren via alternatieve App Stores. Hoewel Apple notarisatiechecks uitvoert om te kijken of de app geen malware bevat, kan Apple niet oordelen over de inhoud van de app. Het is dus niet zo dat Apple de app “goedgekeurd” heeft, zoals AltStore beweert. Apple heeft alleen bepaalde veiligheidschecks gedaan, om te checken of het niet om spam gaat.

Tegenover iCulture heeft Apple ook nogmaals het volgende statement gegeven:

We are deeply concerned about the safety risks that hardcore porn apps of this type create for EU users, especially kids. This app and others like it will undermine consumer trust and confidence in our ecosystem that we have worked for more than a decade to make the best in the world. Contrary to the false statements made by the marketplace developer, we certainly do not approve of this app and would never offer it in our App Store. The truth is that we are required by the European Commission to allow it to be distributed by marketplace operators like AltStore and Epic who may not share our concerns for user safety.

De Hot Tub-app is overigens niet zomaar te vinden in de AltStore-app. Je moet de app als bron toevoegen voordat je hem kan vinden en downloaden. Je vindt de app dus alleen als je er expliciet naar zoekt.