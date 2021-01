Op de iPhone krijg je via de Conditie-app betere inzichten in de activiteit die door je Apple Watch is gemeten. Je ziet met de Activiteitstrends hoe je het afgelopen jaar hebt gepresteerd en hoe je ervoor staat. In deze tip leggen we uit hoe de Activiteitstrends werken.

Activiteit trends in Conditie-app

Voorheen kreeg je op de iPhone slechts iedere week een overzichtje van je activiteiten van de afgelopen week. Als je je doelen gemakkelijk haalt wordt je nieuwe maandelijkse persoonlijke uitdaging opgeschroefd. Zo niet, dan geeft de Apple Watch je een uitdaging die wat eenvoudiger is. Met Activiteitstrends (of: Activiteit trends of Activity Trends) krijg je een uitgebreider overzicht van het afgelopen jaar te zien. Welke gegevens houdt de functie bij en waar vind ik het? Dat leggen we hier uit.

Zo vind je Trends in de Conditie-app

De Trends (ook wel Activity Trends genoemd) zijn beschikbaar vanaf iOS 13 en watchOS 6. Sinds iOS 14 heet de Activiteit-app op de iPhone de Conditie-app.

Om jouw trends te zien, doe je het volgende:

Open de Conditie-app op de iPhone die met je Apple Watch gekoppeld is. In het Overzicht-tabblad zie je halverwege de pagina een kopje Trends. Tik op Toon meer om alles te zien.

Je ziet een overzicht van verschillende soorten activiteiten. In totaal houdt de Trends-functie acht activiteiten bij:

Bewegen

Trainen

Staan

Afstand

Minuten waarin gestaan

Wandeltempo

Hardlooptempo

Cardioconditie

Bovenin het scherm wordt getoond wat je al goed doet, onder het kopje Ga zo door. Activiteiten waar je nog aan moet werken staan onder het kopje Ga ervoor of Een kijkje waard. Je kunt ook aan de richting van het pijltje zien hoe je het doet. Wijst de pijl omhoog, dan doe je het goed. Omlaag betekent dat er werk aan de winkel is.

Zo werken de Activiteitstrends

Als je elke dag precies je doel haalt, betekent dat nog niet dat je een positieve trend hebt. Het gaat namelijk om relatieve data van het afgelopen jaar. Heb je in de afgelopen 3 maanden meer bewogen dan in de 9 maanden ervoor, dan is dit een positieve trend.

Zijn er dingen waar je aan kunt werken? Dan zie je in het Trends-overzicht hoe je dit aanpakt per activiteit. Er staat ook bij hoeveel weken het duurt als je eraan werkt. Zo probeert je iPhone je te stimuleren om te blijven bewegen en jezelf uit te dagen.

Wil je meer inzicht krijgen in een specifieke activiteit? Dat kan. Tik op de activiteit en je krijgt eerst een schematische weergave van je activiteit te zien. De gekleurde streepjes laten de afgelopen 3 maanden zien. De grijze strepen tonen de 9 maanden ervoor. Met de horizontale stippellijn zie je eenvoudig wat je gemiddelde is in deze twee periodes.

Als tweede zie je ook een overzicht van je gemiddelden per dag. Zo kom je erachter op welke dagen je minder actief bent, zodat je daar misschien aan kunt werken. Tenslotte bekijk je onderin hoe vaak je je doelen hebt bereikt in het afgelopen jaar.

Soms is er geen trend beschikbaar. In de meeste gevallen is dat omdat er dan niet genoeg gegevens beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld als je in de afgelopen negentig dagen niet voldoende gewandeld hebt in vergelijking met de afgelopen 365 dagen. Blijf daarom je Apple Watch dragen en voldoende bewegen om de trends te vullen.

Apple wil met deze functie de Apple Watch-gebruikers helpen die het lastig vinden om hun beweging op te schroeven. Door middel van trends geeft de Activiteit-app nog een motivatie om door te zetten.

Lees meer wat je allemaal kan doen met de Conditie-app op de iPhone.

ttps://www.iculture.nl/gids/conditie-app-iphone/