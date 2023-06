Spotify heeft haar app voor de desktop een nieuw design gegeven. Twee onderdelen van de app hebben een nieuwe look gekregen, waardoor de app volgens Spotify makkelijker te gebruiken is.

De meeste mensen zullen Spotify gebruiken op de iPhone of andere smartphone, maar de app voor de desktop biedt ook een manier om naar je favoriete muziek te luisteren. In een blogpost vandaag laat Spotify weten dat de app voor de desktop, zoals de Mac-versie, vernieuwd is met een aantal grote wijzigingen. Spotify zelf noemt het de grootste vernieuwing voor de desktopversie ooit. De focus ligt daarbij op de Your Library en Now Playing-weergaven.



Vernieuwde Spotify desktop-app

Aan de linkerkant van de app vind je de Your Library-weergave. Standaard is deze weergave volledig uitgeklapt, waarbij je je afspeellijsten en de bijbehorende namen van de nummers in je bibliotheek ziet. Je kan echter ook kiezen voor een compacte weergave, waarbij je alleen de icoontjes van de afspeellijsten ziet. En klap je de bibliotheekweergave helemaal uit, dan kun je ook door je eigen bibliotheek zoeken. Voorheen zocht de zoekfunctie door de complete Spotify-catalogus, maar op deze manier kan je dit beperken tot je eigen bibliotheek. Je kan de afspeellijsten in je bibliotheek ook verslepen of bovenaan vastzetten. Heb je een bewerkbare afspeellijst, dan kan je gewoon nummers ernaar toe slepen.

Aan de rechter kant vind je de vernieuwde Now playing-weergave, waar je kunt zien wat er op dit moment wordt afgespeeld. Behalve dat je kunt zien wat er nu afgespeeld wordt, vind je hier ook nog allerlei extra informatie, zoals data van artiestentournee’s. De Now playing-weergave kun je ook resizen, zodat dit deel van de app minder ruimte inneemt.

De vernieuwde Spotify-app voor de desktop wordt vanaf nu uitgerold naar alle gebruikers wereldwijd. Bij de aankondiging vind je nog een video waarin de nieuwe weergave getoond wordt. Je download de desktopversie via deze link.