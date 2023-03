Microsoft heeft plannen om in 2024 een eigen app store uit te brengen voor zowel de iPhone als Android-toestellen. Door veranderende regelgeving in de EU zou dat mogelijk moeten zijn.

Wil je als ontwikkelaar een app of game uitbrengen voor de iPhone, dan moet je die nog altijd via Apple’s eigen App Store aanbieden. Maar het zou zomaar kunnen dat daar verandering in komt, door de Digital Markets Act in de EU. En Microsoft wil daar spoedig van profiteren, door een eigen app store voor games uit te brengen voor onder andere de iPhone, zo zegt Phil Spencer van Microsoft tegen de Financial Times.



Microsoft met eigen Xbox app store voor iPhone?

De Digital Markets Act in de EU verplicht smartphonemakers om app stores van derden toe te staan op verschillende platformen. Volgens betrouwbare bronnen zou er bij Apple ook al gewerkt worden aan ondersteuning voor app stores van derden op de iPhone, als onderdeel van iOS 17. Intern is daar bij Apple nog wel discussie over, maar als de regelgeving bedrijven als Apple hier toe verplicht, is er weinig aan te doen. Microsoft ziet in ieder geval mogelijkheden als deze grote verandering er echt aan komt. In het interview zegt Spencer dat Microsoft ervoor wil zorgen dat “Xbox en andere content van zowel Microsoft als derde partijen beschikbaar komen op alle schermen waar gebruikers op spelen”, dus ook de iPhone en iPad.

Hij verwijst daarbij ook naar de aankomende Digital Markets Act en zegt dat Microsoft plannen aan het maken is om gebruik te maken van de extra mogelijkheden. Dat zou kunnen betekenen dat games van Xbox gewoon ook speelbaar zijn op je iPhone via een eigen app store. Microsoft heeft al een cloudgamingdienst met Xbox-games voor iPhone, maar die kun je door beperkingen van de App Store alleen via de browser spelen. Met een eigen Xbox-app store voor games zijn er meer mogelijkheden. Spencer voegt eraan toe dat smartphones het grootste platform voor games wereldwijd zijn en dat Microsoft daar graag aanwezig op wil zijn, maar dat dit nu niet in de gewenste vorm mogelijk is.

Of het echt tot een eigen Xbox app store komt, is ook afhankelijk van de goedkeuring van de aanstaande overname van game-ontwikkelaar Activision Blizzard. Deze uitgever heeft diverse franchises en mobiele games in bezit, zoals Call of Duty. Als de overname goedgekeurd wordt, heeft Microsoft plots veel meer bekende namen en mobiele games tot haar beschikking om in de eigen app store uit te brengen. Bovendien geldt het openstellen van apps van derden vermoedelijk alleen in de EU en andere regio’s waar dergelijke regelgeving van kracht is.

Apple’s eigen regels beperken mogelijkheden

In theorie zou Microsoft wel eigen games uit kunnen brengen via Apple’s App Store, maar daarbij moet het bedrijf zich wel aan Apple’s regels houden. Dat betekent dat cloudgamingdiensten niet toegestaan zijn en dat voor betaalde aankopen Apple een commissie rekent van 30%. Met de aankomende openstelling voor app stores van derden, heb je als gebruiker wel meer keuze, maar word je mogelijk ook blootgesteld aan onveilige apps en games die niet door Apple’s reviewteam gecheckt zijn. Overigens is Apple’s eigen systeem ook niet waterdicht, want in de App Store komen nog regelmatig scamapps voor die hoge abonnementsprijzen rekenen voor hele simpele functies.