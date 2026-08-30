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Weekoverzicht Apple Watch

Zo bekijk je het activiteiten-weekoverzicht op je Apple Watch

Tips Apple Watch
Wil je het weekoverzicht van de Activiteit-app zien op de Apple Watch? Op elk moment kun je dit opvragen, zodat je weet hoe je ervoor staat.
Sasha Koevoets -

Apple Watch weekoverzicht

Als je fanatiek de drie activiteitenringen op je Apple Watch vult, wil je natuurlijk regelmatig weten hoe je ervoor staat met je wekelijkse doelen. Gelukkig kun je op ieder moment je weekoverzicht opvragen in de Activiteit-app, zodat je weet of je een beetje op schema ligt. Zo bekijk je snel je caloriegemiddelde, aantal stappen in de week en nog veel meer in het Apple Watch weekoverzicht. Dit werkt per watchOS-versie verschillend.

Inhoudsopgave

Weekoverzicht in watchOS 10 en nieuwer

In watchOS 10 en nieuwer heeft de Activiteit-app een ander uiterlijk gekregen. Daardoor vind je het weekoverzicht ook op een andere plek. Na het opstarten van de Activiteit-app, zie je linksboven een icoon in de vorm van een grafiek. Tik hierop en je krijgt als eerste het weekoverzicht te zien, met daaronder de andere statistieken.

Weekoverzicht bekijken in Activiteit op Apple Watch

Weekoverzicht in watchOS 7 t/m 9

Normaal gesproken presenteert de Apple Watch iedere maandag een weekoverzicht met je prestaties van afgelopen week. Handig om te zien of je genoeg beweging krijgt, maar als je op een ander moment gedurende de week wilt weten of je wel genoeg gesport hebt, kun je dat ook opvragen.

Sinds watchOS 7 werkt Force Touch niet meer, waardoor je het weekoverzicht op een andere manier moet opvragen:

  1. Open de Activiteit-app op de Apple Watch.
  2. Blader omlaag.
  3. Tik op Weekoverzicht.
  4. Blader omlaag en bekijk de statistieken.
Weekoverzicht Apple Watch

In dit Apple Watch weekoverzicht zie je niet alleen op welke dagen je je bewegingsdoel gehaald hebt, want je krijgt nog veel meer informatie:

  • Totaal aantal calorieën
  • Caloriegemiddelde
  • Totaal aantal stappen
  • Afgelegde afstand
  • Aantal trappen gelopen
  • Actieve tijd in minuten

Weekoverzicht Apple Watch in watchOS 6 en eerder

Volg onderstaande stappen om op ieder moment het weekoverzicht op te vragen:

  1. Open de Activiteit-app op de Apple Watch
  2. Druk stevig op het scherm met Force Touch om twee menu-opties te laten verschijnen: Weekoverzicht en Wijzig bewegingsdoel
  3. Hier kun je zien hoe je weekdoel van deze week ervoor staat.
Weekoverzicht activiteiten op Apple Watch.

Zoals je in de screenshots ziet, kan je hier ook je bewegingsdoel van je Apple Watch wijzigen. In onze aparte tip lees je daar meer over.

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Wil je gedurende de week bijhouden hoe je ervoor staat? Een andere optie naast het weekoverzicht van je activiteiten is het toevoegen van je activiteitenringen op je wijzerplaat. Je ziet dan met één blik of je nog wat meer moet bewegen. Vind je dat de metingen niet echt kloppen? Dan is het misschien tijd om je Apple Watch te kalibreren.

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Apple Watch

De Apple Watch is de smartwatch van Apple. Het allereerste model verscheen in 2015 en daarna verscheen er elk jaar een nieuwe generatie. Met de Apple Watch kun je je hartslag meten, berichten ontvangen en versturen, apps installeren en betalen met Apple Pay. Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan de verschillende Apple Watch-modellen die momenteel verkrijgbaar zijn. Je kunt je smartwatch steeds een ander uiterlijk geven met Apple Watch-horlogebandjes.

Apple Watch 2023
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