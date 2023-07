Apple Watch weekoverzicht

Als je fanatiek de drie activiteitenringen op je Apple Watch vult, wil je natuurlijk regelmatig weten hoe je ervoor staat met je wekelijkse doelen. Gelukkig kun je op ieder moment je weekoverzicht opvragen in de Activiteit-app, zodat je weet of je een beetje op schema ligt. Zo bekijk je snel je caloriegemiddelde, aantal stappen in de week en nog veel meer in het Apple Watch weekoverzicht. Dit werkt per watchOS-versie verschillend.

Weekoverzicht in watchOS 10

In watchOS 10 heeft de Activeit-app een ander uiterlijk gekregen. Daardoor vind je het weekoverzicht ook op een andere plek. Na het opstarten van de Activiteit-app, zie je linksboven een icoon in de vorm van een grafiek. Tik hierop en je krijgt als eerste het weekoverzicht te zien, met daaronder de andere statistieken.

Weekoverzicht in watchOS 7 t/m 9

Normaal gesproken presenteert de Apple Watch iedere maandag een weekoverzicht met je prestaties van afgelopen week. Handig om te zien of je genoeg beweging krijgt, maar als je op een ander moment gedurende de week wilt weten of je wel genoeg gesport hebt, kun je dat ook opvragen.

Sinds watchOS 7 werkt Force Touch niet meer, waardoor je het weekoverzicht op een andere manier moet opvragen:

Open de Activiteit-app op de Apple Watch. Blader omlaag. Tik op Weekoverzicht. Blader omlaag en bekijk de statistieken.

In dit Apple Watch weekoverzicht zie je niet alleen op welke dagen je je bewegingsdoel gehaald hebt, want je krijgt nog veel meer informatie:

Totaal aantal calorieën

Caloriegemiddelde

Totaal aantal stappen

Afgelegde afstand

Aantal trappen gelopen

Actieve tijd in minuten

Weekoverzicht Apple Watch in watchOS 6 en eerder

Volg onderstaande stappen om op ieder moment het weekoverzicht op te vragen:

Open de Activiteit-app op de Apple Watch Druk stevig op het scherm met Force Touch om twee menu-opties te laten verschijnen: Weekoverzicht en Wijzig bewegingsdoel Hier kun je zien hoe je weekdoel van deze week ervoor staat.

Zoals je in de screenshots ziet, kan je hier ook je bewegingsdoel van je Apple Watch wijzigen. In onze aparte tip lees je daar meer over.

Bekijk ook Doelen wijzigen voor de Activiteit-app op de Apple Watch: zo pas je je ringen aan Is je ingestelde bewegingsdoel op je Apple Watch veel te hoog? Heb je telkens moeite met het halen van je trainingsdoel? Lukt het maar niet om de twaalf sta-uren per dag te halen of wil je juist meer uitdaging? Je kunt de doelen van de Activiteit-app op de Apple Watch op elk moment wijzigen. Wij leggen je in deze tip uit hoe je dat doet.

Wil je gedurende de week bijhouden hoe je ervoor staat? Een andere optie naast het weekoverzicht van je activiteiten is het toevoegen van je activiteitenringen op je wijzerplaat. Je ziet dan met één blik of je nog wat meer moet bewegen. Vind je dat de metingen niet echt kloppen? Dan is het misschien tijd om je Apple Watch te kalibreren.

Bekijk ook Apple Watch meet je sportactiviteiten niet goed? Kalibreren helpt Meet de Apple Watch je wandelingen en hardloopsessies niet goed? Dan is het hoog tijd om te kalibreren! Deze tip legt uit hoe dat werkt en hoe je je conditiekalibratiegegevens herstelt, voor betere fitnessresultaten. Alles over het kalibreren van de Apple Watch lees je hier.