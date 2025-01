Apple zou plannen hebben om de News-app uit te breiden, onder andere naar meer landen. Momenteel is de News-app slechts in vier Engelstalige landen beschikbaar.

Dit jaar viert Apple het tienjarige bestaan van de News-app. De eerste versie van de News-app verscheen in september 2015, met de release van iOS 9. Maar als sinds het prille begin is de beschikbaarheid van de News-app beperkt: alleen de Engelstalige landen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië hebben officieel toegang tot Apple’s eigen News-app. De Financial Times schrijft nu dat er plannen zijn om daar verandering in te brengen.

Uitbreiding Apple News: ‘Meer landen, lokale publicaties’

Van alle diensten van Apple is de News-app en bijbehorende betaalde versie News+ misschien wel het meest omstreden. In het verleden werd er vanuit uitgevers veel geklaagd over tegenvallende inkomsten uit advertenties, mede doordat de advertenties niet gericht en op maat van de gebruikers getoond kunnen worden. Toen in 2019 de betaalde News+ dienst van start ging, bleken kleinere uitgevers ook al ontevreden. Niet veel later bleek ook dat andere deelnemers ontevreden waren over News+ en dat Apple stappen wilde nemen om het te verbeteren.

Toch schrijft de Financial Times nu dat Apple in toenemende mate een belangrijke speler is in het genereren van inkomsten bij uitgevers. In de vier landen waarin het actief is, zou Apple zo’n 125 miljoen gebruikers bereiken. Daarom zou Apple nu toch besluiten om de News-app uit te breiden naar meer landen. Welke landen dit zijn, zegt de bron niet. Mogelijk gaat het om meer landen waar Engels een belangrijke taal is. Over andere talen wordt door de bron niet gesproken. Ook zouden er meer lokale publicaties komen, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk.

Het nieuws dat Apple nadenkt over een uitbreiding is wat ons betreft opmerkelijk te noemen. Apple News bestaat zoals gezegd al bijna tien jaar en er is nooit concreet zicht gekomen op enige uitbreiding naar andere landen. Qua diensten heeft Apple de prioriteiten de afgelopen jaren elders gelegd, bijvoorbeeld bij Apple Pay, iCloud+ en Apple TV+. In december 2020 kwam daar nog Apple Fitness+ bij, een dienst waarmee je thuis met begeleidende video’s workouts kan doen. Deze dienst is in de jaren daarna wel uitgebreid naar meer landen (zoals Duitsland), maar ook daar zit Nederland nog steeds niet bij.

Wat mogelijk mee kan spelen is dat uitgevers de afgelopen tijd gemerkt hebben dat de inkomsten uit Apple News gestegen zijn, mede doordat Meta (het moederbedrijf van Facebook) juist is gaan minderen met het tonen van nieuwsverhalen en dat Google’s vernieuwde algoritme ervoor gezorgd heeft dat er minder verkeer vanuit zoekmachines komt. Ook het gebruik van AI voor het maken van samenvattingen zou de inkomsten bij uitgevers verminderd hebben. “Apple News is een beetje uit het niets gekomen en is een behoorlijke inkomstenlijn geworden”, zo zegt een uitgever uit het Verenigd Koninkrijk tegen de Financial Times.

Gratis en betaalde versie

Apple News verzamelt nieuwsverhalen van diverse uitgevers, kranten en tijdschriften in een app. De gratis versie toont advertenties en alleen losse artikelen, terwijl je met de betaalde versie News+ complete uitgaves van kranten en tijdschriften digitaal kan lezen. Ook kun je dan luisteren naar audioverhalen, zijn er dagelijkse puzzels en kun je het abonnement delen met het gezin. Of Apple plannen heeft om zowel de gratis als betaalde versie uit te breiden, is niet duidelijk.

In Nederland had je wel lange tijd de bijbehorende widget van de News-app, waarin artikelen van de NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Volkskrant, NU.nl, AD en nog veel meer in te vinden was. De widget stuurde je echter gewoon door naar de desbetreffende website van de publicatie. De News-widget is sinds mei 2024 ineens spoorloos verdwenen, zonder enige uitleg van Apple. Het zou kunnen dat het stopzetten van deze widget te maken heeft met een volwaardige uitbreiding in de desbetreffende landen, maar dat is slechts speculatie.