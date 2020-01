De Apple Watch is meer dan een simpel sporthorloge. We laten zien hoe de Apple Watch op je op 5 manieren beter laat sporten, Ook het bijhouden van je prestaties en het meten van je dagelijkse lichaamsbeweging maakt de Apple Watch makkelijker.

Apple Watch om beter te sporten

De Apple Watch geeft niet alleen de tijd aan en waarschuwt je met notificaties, maar is ook te gebruiken als sporthorloge en activiteitentracker. Je kunt met de Apple Watch sneller, beter en gemakkelijker je sportactiviteiten bijhouden. Maar dat is niet alles: je krijgt een completer beeld van je gezondheid en kunt als fanatieke (of minder fanatieke) sporter werken aan je conditie. Hier lees je vijf manieren waarop de Apple Watch jouw conditie kan verbeteren.



#1 Je kunt trainingen afstemmen op hartslagzone

Of je nu een beginner bent of een ervaren sporter: je bereikt je sportieve doelen gemakkelijker als je rekening houdt met de juiste hartslagzone. Wie wil afvallen moet niet met een hartslag van 170 of 180 door het park gaan rennen, maar kiezen voor een lagere hartslagzone waarin vetverbranding plaatsvindt. Tijdens het sporten geeft de Apple Watch continu op het scherm je hartslag aan, zodat je in de gaten kunt houden of je in de juiste zone zit. Hoe beter je je training afstemt op een trainingsschema dat jou op het lijf is geschreven, hoe kleiner de kans op een blessure. Met de hartslagmeter in de Apple Watch hou je beter in de gaten of je naar je doelen toe werkt.

#2 Vul je ringen

Veel mensen gebruiken een sporthorloge alleen als ze gaan sporten, want voor dagelijks gebruik ziet zo’n horloge er vaak niet zo elegant uit. De Apple Watch is echter een klokje dat je de hele dag kunt dragen om je dagelijkse lichaamsbeweging te meten. Al die informatie komt terecht in de Activiteit-app, die je ook op de iPhone vindt. Met de activiteitenringen zie je in één oogopslag of je voldoende hebt gesport, regelmatig even bent opgestaan en genoeg calorieën hebt verbrand. Daarmee krijg je in een oogopslag een inzicht in je dagelijkse beweging. Voor een gezonde levensstijl zorg je ervoor om elke dag je ringen te sluiten. Het calorieëndoel kun je zelf aanpassen, de overige doelen zijn voor iedereen gelijk: 30 minuten intensief bewegen en verspreid over de dag 12 maal opstaan.

#3 Je kunt sporten zonder iPhone

Vind je het vervelend om altijd maar je iPhone mee te moeten nemen tijdens het sporten? Voor sommige sporten zoals tennis, boksen en hardlopen kan het ronduit onhandig zijn om je iPhone bij je te hebben. Gelukkig hoeft dat niet. De Apple Watch meet ook je sportprestaties en slaat die offline op. Er zijn diverse apps van derden waarmee je de prestaties van allerlei sporten kunt meten. Denk aan RunKeeper, Strava en Runtastic. Tegelijk wordt de Workout-app van Apple zelf ook steeds verder uitgebreid met meer sporten. Met de Apple Watch 4G ben je nog minder afhankelijk van je iPhone, maar die kun je in Nederland en België niet gebruiken omdat de providers het niet ondersteunen.

#4 Sporten met vrienden

In je eentje sporten kan, maar het wordt leuker als je het met meer mensen doet. Je kunt op de Apple Watch je activiteiten delen met vrienden, zodat je je aan elkaar kan optrekken. Je krijgt een melding als een vriend de ringen volmaakt, een workout uitvoert of een andere mijlpaal behaalt. Ook kun je vrienden uitnodigen voor wedstrijden, zodat je anderen kunt uitdagen om nét een stapje verder te gaan.

#5 Achievements en uitdagingen

Breek je graag records of probeer je altijd je prestaties te verbeteren? Dan geeft Activiteit-app je allerlei medailles. Die kun je verzamelen, waardoor je gestimuleerd wordt om meer te doen. En reken maar dat dat werkt! Een schouderklopje is namelijk fijn en het geeft een goed gevoel om een hele rij achievements bij elkaar te zien. Het is een manier om te zien wat je allemaal bereikt hebt. Daarnaast krijg je elke maand een persoonlijke uitdaging van Apple, die is afgestemd op jouw intensiteit en mogelijkheden. Je kunt trouwens ook meedoen aan Apple Watch-uitdagingen die regelmatig worden georganiseerd. Hiermee kun je speciale medailles verdienen.

5 extra manieren om beter te sporten met de Apple Watch

De Apple Watch bevat nog meer mogelijkheden om je beter te laten sporten:

Zet automatische workout-detectie aan . Nooit meer een workout missen, omdat je vergeten was om je activiteit te starten. De Apple Watch geeft bij activiteiten zoals hardlopen en wandelen automatisch een tikje op je pols, als blijkt dat je bezig bent met een workout. Na afloop krijg je ook een melding met de vraag of je de workout wilt stoppen. Zo lopen je metingen nooit meer onverwacht uit.

. Nooit meer een workout missen, omdat je vergeten was om je activiteit te starten. De Apple Watch geeft bij activiteiten zoals hardlopen en wandelen automatisch een tikje op je pols, als blijkt dat je bezig bent met een workout. Na afloop krijg je ook een melding met de vraag of je de workout wilt stoppen. Zo lopen je metingen nooit meer onverwacht uit. Kies sportapps voor de Apple Watch . Kijk verder dan de standaard workout-app. Er zijn tientallen apps die zijn aangepast voor de Apple Watch die je net iets meer mogelijkheden geven. Zo zijn er apps die je golfswing kunnen analyseren, of apps die speciaal gericht zijn op zwemmen.

. Kijk verder dan de standaard workout-app. Er zijn tientallen apps die zijn aangepast voor de Apple Watch die je net iets meer mogelijkheden geven. Zo zijn er apps die je golfswing kunnen analyseren, of apps die speciaal gericht zijn op zwemmen. Luister naar muziek via je Apple Watch . Tijdens hardlopen en andere sporten kan niets lekkerder zijn dan in de flow komen met de juiste muziek. Door Bluetooth oordopjes te koppelen met je Apple Watch kun je ook tijdens het sporten naar motiverende muziek of een interessante podcast luisteren.

. Tijdens hardlopen en andere sporten kan niets lekkerder zijn dan in de flow komen met de juiste muziek. Door Bluetooth oordopjes te koppelen met je Apple Watch kun je ook tijdens het sporten naar motiverende muziek of een interessante podcast luisteren. Zet workouts op je wijzerplaat . Met complicaties kun je zorgen dat bepaalde apps en informatie altijd onder handbereik is. Hou je van buiten hardlopen, zet dan complicaties voor het weerbericht, zonsopkomst, je sportagenda en andere info op je wijzerplaat. Met de Nike Run Club-app kun je zelfs op je wijzerplaat zien hoeveel kilometers je deze maand al hebt gelopen. Dat herinnert je er elke dag aan om te sporten. Ook kun je de Workout-app op je wijzerplaat zetten, zodat je met één tap een nieuwe workout kunt starten.

. Met complicaties kun je zorgen dat bepaalde apps en informatie altijd onder handbereik is. Hou je van buiten hardlopen, zet dan complicaties voor het weerbericht, zonsopkomst, je sportagenda en andere info op je wijzerplaat. Met de Nike Run Club-app kun je zelfs op je wijzerplaat zien hoeveel kilometers je deze maand al hebt gelopen. Dat herinnert je er elke dag aan om te sporten. Ook kun je de Workout-app op je wijzerplaat zetten, zodat je met één tap een nieuwe workout kunt starten. Zet je notificaties uit. Tijdens het sporten wil je maar met één ding bezig zijn: je sportieve prestaties. Zet daarom je Apple Watch op Niet Storen, om te voorkomen dat je steeds wordt afgeleid door meldingen van nieuwe e-mail. Die kunnen best even wachten.

Ben je van plan om een Apple Watch te kopen en twijfel je nog of het iets voor jou is? Dan hebben we hopelijk met dit artikel wat meer duidelijkheid gegeven wat je er nu eigenlijk aan hebt op sportief gebied.

