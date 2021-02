Met de Activiteit-app op de Apple Watch kun je allerlei prestaties behalen, bijvoorbeeld voor het behalen van je staandoel gedurende een week. De Apple Watch geeft ook elke maand persoonlijke uitdagingen op basis van je resultaten van de vorige maand.

Persoonlijke uitdagingen in Activiteit op Apple Watch

Los van de uitdagingen die iedere Apple Watch-bezitter heeft, zijn er ook speciale uitdagingen. Dit zijn uitdagingen op basis van evenementen die Apple organiseert, maar er zijn ook persoonlijke uitdagingen op basis van eerdere resultaten. Zo kun je bijvoorbeeld een prestatie krijgen voor het behalen van een bepaalde afstand. Je ontvangt dan een medaille voor die specifieke maand waarvoor je een record gezet hebt. De prestaties variëren van afgelegde afstand tot het aantal keer behalen van je trainingsdoel. De prestaties worden elke maand een stukje moeilijker, doordat de Apple Watch automatisch doelen stelt die hoger liggen dan de prestaties van de vorige maand. Halverwege de maand krijg je een melding hoe je prestatie ervoor staat.

Persoonlijke Apple Watch-uitdagingen inschakelen

Iedere Apple Watch-gebruiker krijgt automatisch elke maand een nieuwe uitdaging, gebaseerd op prestaties van de maand ervoor. Als je daar meldingen van wil krijgen, moet je dat wel inschakelen:

Open de Watch-app op je iPhone. Tik op Mijn Watch en ga naar Activiteit. Zet de schakelaar bij Dagelijkse begeleiding aan.

Met de optie Speciale uitdagingen kan je ook meldingen krijgen voor de uitdagingen die Apple op onregelmatige basis organiseert.

Waar kan ik mijn uitdaging bekijken?

Deze persoonlijke uitdagingen worden automatisch aangemaakt op de eerste van de maand, dus je kunt niet zelf bepalen wat je doel voor de volgende maand is. Tegen het einde van de maand ontvang je vanzelf een melding als je je doel bereikt hebt.

Zodra er een persoonlijke uitdaging aangemaakt is, krijg je daar een melding van. Je kan ook zelf kijken wat je uitdaging is. Je ziet daar zelfs de status van je huidige vorderingen. Je bekijkt je uitdaging zo:

Open de Conditie-app op je iPhone. In iOS 13 of ouder heet deze app op de iPhone nog Activiteit. Scroll in het Overzicht-scherm van de Conditie-app naar onderen naar het kopje Medailles. Tik eventueel op Toon meer. In iOS 13 of ouder tik je op Medailles in de knoppenbalk. Onder het kopje Ga ervoor vind je de uitdaging van de huidige maand.

Help, mijn medaille verschijnt niet! Wat kan ik doen?

Heb je je doel gehaald, maar verschijnt de medaille niet in het overzichtsscherm van de Conditie-app op je iPhone? In Apple’s eigen supportartikel staat dat het tot 9 dagen kan duren voordat de medaille verschijnt. Het is dus een kwestie van geduld hebben tot de medaille verschijnt. Zorg er ook voor dat zowel je iPhone als Apple Watch up-to-date zijn. Controleer ook of je Apple Watch verbinding kan maken met een Wi-Fi-netwerk.