De meeste Apple Watch-gebruikers hebben een vaste routine om hun Apple Watch op te laden, bijvoorbeeld 's nachts. Maar wanneer je dat ook doet: je laadt het horloge doorgaans op terwijl hij niet om je pols zit. Er is nu een oplossing die ervoor zorgt dat je je Apple Watch kunt opladen terwijl je deze nog kan blijven dragen.

Er zijn talloze powerbanks voor de Apple Watch verkrijgbaar, maar een powerbank zoals deze zie je niet vaak. Deze draagbare Apple Watch-powerbank zorgt ervoor dat de Apple Watch wordt opgeladen terwijl je deze kunt blijven dragen.

Apple Watch draagbaar opladen

Deze opvallende gadget begon als een concept van het Koreaanse ontwerpbureau mark&draw. Het is een draadloze powerbank voor je Apple Watch die je gemakkelijk overal mee naartoe neemt. Met een gewicht van slechts 41 gram en een formaat van 7,5 x 4,7 cm is het een compacte oplossing die je om je pols draagt. Al ziet het er wel wat absurd (en oncomfortabel) uit.

Deze draagbare powerbank heeft een batterij van 1200 mAh waardoor je elke Apple Watch vanaf de Series 4 er tot wel 1,5 keer mee kan opladen, zonder maar een kabel te hoeven gebruiken. Als deze powerbank leeg is, kan je door middel van een usb-c-kabel aan de zijkant weer opladen.

Dankzij de uitsparing voor je bandjes en de hartslagsensor kun je deze gadget gewoon gebruiken tijdens activiteiten en blijft de draagdetectie werken. Toch heeft de siliconen behuizing een nadeel: bij bewegingen kan deze de sensoren bedekt raken, waardoor de hartslagmeting en draagdetectie niet altijd even nauwkeurig zijn. Hou er wel rekening mee dat het geen MFi-gecertificeerde oplader is.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs van dit accessoire is op de Duitse Amazon op het moment van schrijven €29,97 voor alle verschillende maten Apple Watch. Hij is beschikbaar in twee kleuren: polar white en midnight black