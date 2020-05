Apple Watch activiteiten delen met vrienden: zo werkt het

Samen sporten is leuker. Daarom kun je je Apple Watch Activiteit-gegevens delen met vrienden of familie. In deze tip lees je hoe je het delen van activiteiten op de Apple Watch inschakelt.

Workout-data delen met vrienden

De Activiteit-app van de Apple Watch houdt bij hoeveel calorieën je verbrandt, hoe vaak je per dag gestaan heb en hoeveel minuten actief bewogen hebt. Het gebruik ervan is een vrij eenzame bezigheid. Het is veel leuker als je de gegevens met vrienden en familie kunt delen, zodat je elkaar kunt uitdagen en aanmoedigen. In deze tip lees je hoe je Activiteiten-data kunt delen met vrienden.

Activiteit delen starten op je Apple Watch

Dankzij het delen van je activiteiten, krijgen je vrienden en familie in de loop van de dag meldingen van je prestaties, behaalde trainingen en meer. In de Activiteit-app kun je bovendien zien hoe het ervoor staat met de te behalen doelen van je vrienden. Zo kunnen anderen zien of je je activiteitenringen hebt gevuld. Sinds watchOS 3 kun je deze gegevens delen met vrienden.

Om je Activiteiten te delen volg je onderstaande stappen.

Open de Activiteit-app op je iPhone. Deze is alleen zichtbaar als je een Apple Watch aan het toestel gekoppeld hebt. Kies onderaan voor Delen. Tik rechtsboven op het plusje om iemand toe te voegen. Kies een contact om je activiteiten mee te delen. De app geeft zelf al een reeks suggesties. Dit zijn contacten die allemaal een Apple Watch hebben. Mensen waarmee je gegevens kunt delen, zijn te herkennen aan rood weergegeven namen zodra je deze geselecteerd hebt. Tik op Verstuur om de persoon uit te nodigen.

Heb je zelf een uitnodiging ontvangen, dan kun je deze accepteren door bovenaan in het Delen-scherm te tikken op Delen en vervolgens te kiezen voor Accepteer of Negeer.

Gedeelde activiteiten bekijken op iPhone

Om de gedeelde gegevens te bekijken, ga je naar de Activiteit-app. Dit kan op zowel je iPhone als je Apple Watch.

Op de Apple Watch zie je alleen de gegevens van de huidige dag, terwijl je op je iPhone veel meer gegevens te zien krijgt. Je bekijkt een overzicht van iedereen waarmee je gegevens deelt, ingedeeld per dag. De percentages geven aan hoe ver iedereen gevorderd is met het behalen van zijn of haar doelen. Door op een persoon te tikken zie je nog wat meer details. Om privacyredenen wordt overigens niet weergegeven hoe laat iemand een workout heeft gedaan of tijdens welke uren iemand heeft gestaan. Je hoeft dus niet bang te zijn voor lastige vragen omdat je ‘s nachts bent gaan sporten. Door rechtsboven op het praatwolkje te tikken, kun je diegene direct een bericht sturen via iMessage.

Gedeelde activiteiten bekijken op Apple Watch

Op de Apple Watch zie je alleen gegevens voor de huidige dag. Open hiervoor de Activiteit-app zodat je de gekleurde ringen ziet en veeg vervolgens naar links. Door op een persoon te tikken, krijg je meer gegevens te zien zoals totale aantal stappen, de afgelegde afstand en de status van de individuele ringen. Via de Stuur bericht-knop kun je de desbetreffende persoon een iMessage sturen. Er is ook een knop Stuur iedereen bericht om bijvoorbeeld je sportmaatjes uit te nodigen voor een gezamenlijke sportactiviteit.

Standaard staat de lijst op je Apple Watch gesorteerd op naam. Druk hard op het scherm en kies Sorteer lijst om dit te wijzigen naar een sortering op basis van Bewegen, Trainen, Stappen of Work-outs.

Meldingen stilhouden

Gedurende de dag word je zo nu en dan met meldingen op de hoogte gehouden van de status van je vrienden waarmee je gegevens deelt. Heeft iemand een workout volbracht, dan krijg je daar een melding van. Ook zodra iemand al zijn doelen behaald heeft, ontvang je een melding. Wil je dat niet, dan kun je dit instellen in de Activiteit-app op je iPhone.

Ga hiervoor naar het Delen-menu. Selecteer de desbetreffende vriend. Scroll naar beneden en tik op Meldingen uit.

Activiteiten verbergen of stoppen met delen

Heb je even geen zin in gezeur over het feit dat je veel te weinig beweegt. Je kunt er ook voor kiezen om je eigen activiteiten (tijdelijk) te verbergen voor een bepaalde vriend:

Ga hiervoor in de Activiteit-app naar Delen. Selecteer de betreffende vriend of vriendin. Onderaan vind je een knop Verberg mijn activiteit.

Zolang dit aan staat, worden al jouw activiteiten verborgen voor de desbetreffende vriend.

Stoppen met delen van activiteiten

In de Activiteit-app vind je bij het onderdeel Delen ook de mogelijkheid om een vriend of vriendin te verwijderen. Het delen van activiteitgegevens stopt dan definitief. Je kunt de persoon later altijd weer toevoegen, waarbij je de data te zien krijgt vanaf het moment dat je weer bent gaan delen.

Meer tips over de Activiteit-app

Wil je meer weten over workouts en de Activiteit-app op iPhone en Apple Watch? Check dan deze artikelen en tips!

