Met een wedstrijd in de Activiteit-app op de Apple Watch daag je je vrienden uit voor een sportieve uitdaging. Wie verzamelt er in zeven dagen de meeste punten? In deze tip leggen we je uit hoe je zo'n competitie start.

Wedstrijden in de Activiteit-app

De Activiteit-app houdt bij hoeveel calorieën je verbrandt en hoeveel minuten je getraind hebt. Door je Apple Watch Activiteiten te delen met vrienden, kun je elkaars voortgang vergelijken. Het is ook mogelijk om je vrienden direct uit te dagen in een één-op-één competitie. Zo kun je je vrienden uitdagen met een Apple Watch.

Wat is een Apple Watch Activiteit wedstrijd?

In een wedstrijd in de Activiteit-app neem je het rechtstreeks op in een zevendaagse competitie tegen één van je Apple Watch-vrienden. In zo’n wedstrijd gaat het erom wie na zeven dagen de meeste punten gescoord heeft door actief te blijven, te trainen en je staandoel te halen. Heb je je vriend in een competitie verslagen, dan krijg je daar een beloning voor in de vorm van een medaille. Deze medaille vind je bij je overige medailles die je krijgt voor je individuele prestaties in de Activiteit-app op je iPhone.

Wedstrijden zijn alleen één-op-één te starten en niet met een groep van meerdere mensen. Je kan dus niet al je Apple Watch-vrienden tegelijkertijd uitdagen. Je kan wel meerdere uitdagingen tegelijk aan gaan.

Wat heb ik nodig voor een Activiteit-wedstrijd?

Om een wedstrijd te kunnen starten, heb je wel een tweetal dingen nodig:

Een Apple Watch (Series 1 of nieuwer).

watchOS 5 of nieuwer.

Minimaal één vriend met een Apple Watch (Series 1 of nieuwer) met watchOS 5 of nieuwer waarmee je Activiteit-gegevens deelt.

Je kan een wedstrijd dus alleen starten als iemand een Apple Watch Series 1 of nieuwer heeft.

Hoe kan ik vriend op de Apple Watch uitdagen?

Om een Apple Watch-vriend uit te dagen, doe je het volgende:

Zorg er eerst voor dat je de Activiteit-gegevens deelt met een vriend waarmee je een wedstrijd aan wil gaan. Heb je dat nog niet gedaan, doe dat dan eerst. De stappen daarvoor vind je in onze tip over Activiteit delen. Ga op de Apple Watch naar de Activiteit-app en veeg één keer naar links om naar het Delen-scherm te gaan.

Selecteer een vriend en tik op de knop Doe mee aan wedstrijd. De ontvanger heeft dan 48 uur de tijd om de uitnodiging te accepteren. De wedstrijd begint de dag nadat de ontvanger de uitnodiging accepteert. Je kan iemand ook uitdagen via de Activiteit-app op de iPhone (Conditie in iOS 14). Tik dan op Delen, kies de persoon en tik op Wedstrijd met XXX.

Naast bovenstaande methode kun je ook een wedstrijd starten vanaf een melding die je krijgt als een vriend een prestatie behaald heeft, bijvoorbeeld als hij of zij alle drie de ringen vol heeft.

Hoe kan ik punten scoren in een Activiteit-wedstrijd?

De wedstrijd duurt zeven volledige dagen en binnen die tijd moet je zoveel mogelijk punten scoren. Je verzamelt punten door te bewegen, trainen en door je staandoelen te halen. Voor elk percentage dat je dagelijks aan je ringen toevoegt, krijg je een punt. In totaal verdien kun je maximaal 600 punten per dag verdienen, dus een totaalscore van 4.200 punten per week. De enige manier om dus extra hoog te eindigen is door veel te bewegen. Workouts doen met de Workout-app kan daarbij helpen, omdat de metingen dan extra nauwkeurig zijn.

Om de vorderingen van de wedstrijd te bekijken, ga je naar het Delen-scherm in de Activiteit-app op de Apple Watch en iPhone (of de Conditie-app in iOS 14). De medaille die je voor een gewonnen wedstrijd krijgt, vind je bij het kopje Medailles in de Activiteit-app op je iPhone.