Er komt dit jaar een nieuwe iPad Air aan, dat is zo goed als zeker. Maar welke nieuwe functies krijgt de iPad Air 2024 en wat zijn de verwachte verbeteringen? Die hebben we voor je op een rij gezet.

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Apple een nieuwe iPad Air op de markt bracht. Sterker nog: in heel 2023 verscheen er geen enkele nieuwe iPad, dus dat er in 2024 op iPad-vlak veel gaat gebeuren, is zeker de verwachting. Eerder blikten we al vooruit op de nieuwe iPads van 2024 en nu is het tijd om dieper in de iPad Air 2024 (ook wel iPad Air 6) specifiek te duiken. Dit zijn de nieuwe functies die je in de in de iPad Air 2024 kan verwachten.

#1 Twee formaten voor nieuwe iPad Air 2024

De grootste vernieuwing in de iPad Air 2024 wordt (als we de geruchten mogen geloven) de twee nieuwe formaten van het model. Naast een 10,9- of 11-inch variant zoals we die al kennen, komt er ook een grotere 12,9-inch iPad Air bij. Dat formaat kennen we al van de iPad Pro, maar dankzij de nieuwe iPad Air kun je hier vermoedelijk ook voor kiezen als je geen behoefte hebt aan de duurdere Pro-functies, maar dus wel het formaat wil.

#2 Nieuwe snellere chip: M2 (of toch de M3?)

Dat de nieuwe iPad Air een snellere chip krijgt, mag geen verrassing zijn. Momenteel heeft de iPad Air een M1-chip en die is ook al razendsnel. Wij hebben niet het idee iPadOS momenteel al de volledige kracht van de M1-chip benut, maar desalniettemin kan een nieuwe snellere chip ook voordelen hebben. Volgens geruchten krijgt de iPad Air 2024 een M2-chip, al zou het ons ook niet verbazen als Apple meteen kiest voor de M3. De M2-chip is immers alweer bijna twee jaar oud en dat voelt toch wat gedateerd. Bovendien komt de nieuwe iPad Air vermoedelijk tegelijk met de nieuwe iPad Pro 2024, die waarschijnlijk wel een M3-chip krijgt. Het lijkt dan dus logisch om ook een M3-chip in de iPad Air te doen.

Het grote voordeel is dat grafisch intensieve apps net wat beter draaien, maar het zorgt er mogelijk ook voor dat de Apple Pencil Hover-functie naar de iPad Air komt. Hierdoor zie je al waar je gaat tekenen of schrijven, nog voordat je Apple Pencil het scherm aanraakt.

#3 Flitser komt mogelijk naar iPad Air

De iPad Air heeft een aardige camera, maar komt bij lange na niet in de buurt van de iPad Pro, laat staan de moderne iPhones. Dat hoeft op zich ook niet, maar opvallend is wel dat de iPad mini een betere camera heeft dan de iPad Air. En dat heeft vooral te maken met de flitser. De iPad mini en de iPad Pro hebben allebei een LED-flitser, zodat je bij bepaalde lichtomstandigheden betere foto’s kan maken. Ook handig voor het maken van een goede scan bijvoorbeeld. Op basis van gelekte schematische tekeningen blijkt dat de iPad Air 2024 mogelijk ook de LED-flitser krijgt. Wat ons betreft een hele logische toevoeging.

Uit die tekeningen blijkt overigens ook dat de iPad Air daardoor wel een grotere (pilvormige) camerabult krijgt. Momenteel heeft de iPad Air alleen een kleine ronde uitstekende cameralens, maar met de komst van de LED-flitser zou dit geheel iets naar buiten steken. Bij de iPad Pro (die ook een ultragroothoeklens en LiDAR-scanner heeft), is dat al langer het geval.

#4 Overige verbeterde specs

We verwachten dat de iPad Air 2024 ook op andere vlakken iets verbeterde specs krijgt. Denk dan aan een nieuwe Bluetooth-versie (5.3 in plaats van 5.0) en betere wifi. Momenteel heeft de iPad Air al het snelle wifi 6, maar recente Apple-producten zoals de iPad Pro en de iPhone 15 Pro, zijn voorzien van het betere wifi 6E. Hoewel het voor de toepassingen niet per se nodig is, zorgt de toevoeging van wifi 6E er wel voor dat het toestel toekomstbestendiger is.

#5 Nieuwe kleuren (maar welke is nog een verrassing)

Bij de iPad Air draait het sinds de vierde generatie ook om nieuwe kleuren. De iPad Air is voor Apple het model om de iPad wat verrassende nieuwe kleuren te geven, hoewel ze dat sinds de tiende generatie ook bij het standaardmodel doen. We verwachten dat je bij de iPad Air 2024 weer uit meerdere nieuwe kleuren kan kiezen. Bij de vorige generatie kregen we paars erbij (in plaats van groen) en werd de blauwe variant iets aangepast. Over de paarse variant waren we niet per se heel tevreden, dus we hopen dat Apple die kleur dit jaar weer verwisseld voor een meer sprekende kleur.

Wil je meer weten over de iPad Air 2024? Check dan onze devicepagina, waarin we alles wat we weten voor je op een rij gezet hebben. De iPad Air 2024 wordt al dit voorjaar verwacht, mogelijk in maart 2024. Hou iCulture in de gaten voor het allerlaatste nieuws over de iPad Air 2024.