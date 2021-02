Problemen met de Apple Pencil oplossen

Je kunt tegen allerlei problemen aanlopen met je Apple Pencil. Soms reageert je Pencil heel laat als je ermee tekent, hapert ‘ie als je schrijft of verdwijnt je pen uit de batterij-widget. Erg vervelend natuurlijk, maar gelukkig zijn de meeste problemen met de Pencil eenvoudig op te lossen. De stappen kun je proberen:

#1 Opladen

In de meeste gevallen worden problemen met de Apple Pencil veroorzaakt door een (bijna) lege batterij. Je kunt daarom het best als eerste controleren of je stylus is opgeladen als je tegen een probleem aanloopt. De eerste generatie Pencil laad je op door het dopje aan de achterkant eraf te halen en ‘m in de Lightning-poort van je iPad te stoppen. Om de tweede generatie van stroom te voorzien klik je de pen magnetisch vast aan de zijkant van je iPad. In de batterij-widget in het Berichtencentrum kun je vervolgens controleren of de Pencil wordt opgeladen. Als je Pencil helemaal leeg is, duurt het misschien even voordat hij hier verschijnt.

#2 Controleer de schrijfpunt

Als de batterij opgeladen is, maar je Pencil reageert nog steeds raar als je er mee tekent of schrijft, dan kan het misschien aan de punt liggen. Deze kan wat los komen te zitten. Kijk of je het witte puntje vaster kan draaien – draai met de klok mee. Lost dit het probleem niet op? Dan kun je de tip er af draaien om te kijken over er stof of viezigheid tussenzit. Dit kun je dan eventueel voorzichtig verwijderen. Het kan ook zijn dat je tip als gevolg van slijtage aan vervanging toe is. Probeer even een nieuwe om te kijken of dat helpt. Een set van vier puntjes is voor €25,- bij Apple te koop.

#3 Pencil opnieuw koppelen

Even je stylus opnieuw koppelen met je iPad kan ook het probleem verhelpen. Volg daarvoor deze stappen:

Ga naar de Instellingen-app op je iPad en ga vervolgens naar Bluetooth. Zoek je Apple Pencil in de lijst en druk op de blauwe ‘i’ achter de naam van de Pencil. Druk op Vergeet dit Apparaat en bevestig het door op Vergeet apparaat te drukken. Je kun je Pencil nu opnieuw koppelen door deze er aan de onderzijde in te steken (generatie 1) of hem vast te klikken aan de zijkant (generatie 2).

#4 iPad opnieuw opstarten

Mocht het probleem aanhouden, dan ligt het misschien aan je iPad. Soms helpt het daarom om je iPad opnieuw op te starten. Je kunt ook je iPad herstarten met een harde reset.

Harde reset op een iPad met Touch ID

Druk de aan- en uitknop en de thuisknop tegelijkertijd in. Laat de knoppen los wanneer het Apple-logo verschijnt.

Harde reset op een iPad met Face ID

Druk kort op de bovenste volumeknop. Druk daarna vlug op de onderste volumeknop. Houd daarna de aan- en uitknop in gedrukt totdat het Apple-logo verschijnt.

#5 Contact opnemen met Apple

Is het probleem met je Pencil nog steeds niet verholpen? Dan is het verstandig om contact op te nemen met Apple. Het lijkt er op dat je met een ander hardwareprobleem zit waar Apple je misschien mee kan helpen.

