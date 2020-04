Wanneer Apple Pencil-punt vervangen?

De tekenpunt van de Apple Pencil is gemaakt van stevig en toch flexibel plastic. Als je de tekenpen vaak gebruikt wordt het topje steeds ruwer en raakt versleten. Daardoor kan het tekenen en schrijven wat lastiger gaan, omdat het scherm niet meer je bewegingen goed herkent. Ook kan het puntje verkleuren of beschadigd raken. Ben je toe aan een nieuwe Apple Pencil-punt? Dan lees je hieronder hoe je de schrijftip kunt vervangen. Bang voor krassen hoef je overigens niet te zijn, want het materiaal is zo zacht dat je onmogelijk je iPad-scherm kunt beschadigen, ook als de schrijfpunt erg veel slijtage vertoont.



Hoe vaak je de Apple Pencil-punt moet vervangen hangt ervan af hoe intensief je je tekenstift gebruikt en hoe hard je op het scherm drukt. Voor mensen die dagelijks hun iPad Pro gebruiken voor illustraties en teken- en schilderwerk is elk halfjaar vervangen misschien nodig. Voor anderen is eenmaal per twee jaar vaak genoeg.

Apple Pencil schrijfpunten kopen

In de Apple Store vind je vervangende schrijfpunten voor de Apple Pencil. Je koopt 4 stuks voor €25 en je kunt dit dan ook het beste samen met vrienden aanschaffen. Zo heel vaak heb je namelijk geen Apple Pencil-punten nodig, tenzij je je iPad Pro heel intensief gebruikt voor tekenen en schetsen. Door de aankoop te delen met vrienden ben je goedkoper uit. Grote kans namelijk dat je de overige penpunten niet gaat gebruiken of gaandeweg kwijtraakt.

Bij de eerste generatie Apple Pencil krijg je er een gratis vervangende penpunt bij. Bij de Apple Pencil 2 zul je zelf nieuwe punten moeten aanschaffen. De punt is universeel en geschikt voor zowel de eerste als tweede generatie Apple Pencil.

Apple Pencil punt vervangen: zo werkt het

Het vervangen van de Apple Pencil schrijfpunt doe je als volgt:

Zorg dat je beschikt over een nieuwe schrijfpunt (zie hierboven). Pak je Apple Pencil en schroef het huidige puntje eraf. Schroef de nieuwe punt erop. Draai niet te ver door. Test of de schrijfpunt goed werkt.

Is de punt van je Apple Pencil ruw geworden, dan raden we aan om deze niet te slijpen. Wel zou je van de Apple Pencil een gewoon potlood kunnen maken, maar dat is meer een knutselproject voor mensen die iets aparts willen.