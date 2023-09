Magic Keyboard van aluminium

Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief bij Bloomberg. Het toetsenbord zal beschikken over een aluminium topcase, terwijl de andere kant nog steeds gemaakt is van zacht materiaal. Gurman merkt op dat het huidige toetsenbord gevoelig is voor buigen en na verloop van tijd kan scheuren. Door de topcase van aluminium uit te voeren wordt het steviger. Apple zou ook het trackpad willen vergroten, zodat het meer aanvoelt als een laptop.



Al die verbeteringen zouden wel eens consequenties kunnen hebben voor de prijs en dat is een tegenvaller voor gebruikers die de huidige prijs vanaf €369,- al wat te gortig vinden. Voor de 12,9-inch iPad betaal je zelfs €429,- voor de toetsenbordhoes.

Het nieuwe Magic Keyboard voor iPad houdt nog steeds één usb-c-poort, denkt Gurman. Een groot verschil in gewicht zal er niet zijn, omdat aluminium licht van gewicht is. Het accessoire zou pas volgend jaar op de markt kunnen komen, als de volgende generatie iPad Pro (2024) klaar is. Deze krijgt volgens Gurman de grootste redesign ooit, met onder andere een groter scherm van 13-inch. Binnenin vind je de M3-chip die dit jaar al in de eerste Macs te vinden zal zijn.