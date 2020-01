Apple Pencil vergelijken: de verschillen naast elkaar

Voor de iPad zijn diverse tekenpennen beschikbaar, maar Apple heeft zelf zijn eigen pen. De Apple Pencil is een drukgevoelige schrijf- en tekenpen waarmee je mooie tekeningen, schetsen of zelfs schilderijen kan maken. De Apple Pencil is drukgevoelig, waardoor hij merkt of je hard of zacht drukt. De Apple Pencil werkt daardoor net als een potlood. Alle recente iPad-modellen zijn geschikt voor de Apple Pencil, maar niet elke iPad werkt met hetzelfde model van de Apple Pencil. In deze Apple Pencil vergelijking zetten we de belangrijkste verschillen voor je op een rij. Heb je nog geen iPad en twijfel je welke het meest geschikt is om mee te tekenen, dan helpt dit artikel. En hoe zit het eigenlijk met de Logitech Crayon?



Apple Pencil vs. Apple Pencil 2 verschillen

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Pencil (1e generatie) en de Apple Pencil 2:

De Apple Pencil 2 werkt alleen met de iPad Pro 2018 en nieuwer. Heb je al één van de andere recente iPad-modellen, dan kom je automatisch uit bij de eerste generatie Apple Pencil.

De Apple Pencil 2 is iets duurder. Met een prijskaartje van rond €135 is deze zo’n vier tientjes duurder dan de eerste generatie. Hou er ook rekening mee dat de Apple Pencil 2 een duurdere iPad vereist (minimaal zo’n €800). De eerste generatie gebruik je al op een iPad van zo’n €350.

Dat komt vooral door de functies: de Apple Pencil 2 laat je twee keer met je vinger op de zijkant tikken, zodat je in een app bijvoorbeeld kan wisselen tussen een potlood en een gummetje.

Opladen van de Apple Pencil 2 doe je draadloos via magneten aan de zijkant van de iPad Pro. Bij de eerste generatie Apple Pencil haal je het dopje van de achterkant en steek je hem in de Lightning-ingang van de iPad. Er zit ook een adapter bij waarmee je via een kabel op kan laden.

Opbergen van de Apple Pencil 2 gaat makkelijker, dankzij de magnetische bevestiging. Dat ontbreekt bij de eerste generatie.

Het design is verschillend: de matte afwerking van de Apple Pencil 2 ligt prettiger in de hand dan de glimmende eerste generatie. Bovendien heeft de Apple Pencil 2 een platte zijkant. Hierdoor rolt hij ook niet zo snel van een tafel.

Waar je ook rekening mee moet houden, is dat de Apple Pencil in combinatie met de iPad Pro uit 2017 of nieuwer nauwkeuriger werkt dankzij het ProMotion-display. Dit scherm ververst met 120Hz, waardoor penstreken een stukje nauwkeuriger de punt van de Apple Pencil volgen. Er is minder vertraging en dat kan bij het tekenen goed van pas komen. Dit werkt zowel met de eerste als tweede generatie Apple Pencil, zo lang je maar een iPad Pro uit 2017 of nieuwer gebruikt.

Apple Pencil overeenkomsten

Beide modellen hebben ook veel overeenkomsten. Dit zijn de belangrijkste:

De Pencils zijn drukgevoelig. Dat betekent dat hij met sensoren meet hoe hard je op het scherm drukt en of je de Apple Pencil recht of schuin houdt.

De punten zijn verwisselbaar en identiek. Hoewel de schrijfpunten lang mee gaan, kun je ze bij allebei vervangen. Een set van vier stuks kost €25.

De Apple Pencil werkt alleen in combinatie met de iPad en dus niet met de iPhone of een andere smartphone of tablet.

Beide modellen zijn alleen in het wit verkrijgbaar.

Apple Pencil vergelijken: design en functies

Als je puur kijkt naar het design, dan vinden we de Apple Pencil 2 de betere schrijfpen. Dat komt vooral door de vorm en de afwerking van het materiaal. Doordat één kant van de Pencil 2 plat is, ligt dat lekkerder in de hand. Bovendien voorkom je hiermee dat hij van de tafel af rolt, wat bij de eerste generatie nogal eens gebeurd. Ook ziet de tweede generatie er een stuk strakker uit. Dat komt vooral doordat het opladen nu volledig draadloos gaat, via de zijkant van de iPad. Bij de eerste generatie steek je de pen in de Lightning-ingang van de iPad door het dopje aan de achterkant er vanaf te halen. Die raak je dan ook gemakkelijk kwijt.

Als je de functies van beide schrijfpennen naast elkaar zet, merk je dat er niet heel veel verschillen zijn. Wel heeft de Apple Pencil 2 één groot voordeel en dat is dat je twee keer op de zijkant kan tikken om van tool te wisselen. Dat moet wel ondersteund worden door jouw favoriete schrijf- of tekenapp. Bij de eerste generatie moet je altijd op het scherm tikken om bijvoorbeeld het gummetje te selecteren.

Geschikte iPads

Als je al een iPad hebt, is de keuze voor het model Apple Pencil snel gemaakt. De Apple Pencil 2 werkt momenteel alleen nog met de iPad Pro uit 2018. Alle andere iPad-modellen uit 2015 en nieuwer, werken met de eerste generatie Apple Pencil (met uitzondering van de 9,7-inch iPad uit 2017).

Deze iPads werken met de Apple Pencil 2:

Deze iPads werken met originele Apple Pencil:

Het is dus niet alleen zo dat de aanschafprijs van de Apple Pencil 2 hoger is; ook de benodigde iPad Pro is een stuk duurder dan bijvoorbeeld de standaard iPad uit 2018 of 2019. Wil je zo voordelig mogelijk tekenen met de Apple Pencil, dan kun je dus beter voor de eerste generatie kiezen.

Specificaties Apple Pencil vergelijken

Bekijk hieronder in de tabel de specificaties van de Apple Pencil op een rij:

Alternatief voor de Apple Pencil: Logitech Crayon

Vind je de Apple Pencil te duur? Dan is er ook een alternatief van Logitech. De Logitech Crayon werkt met alle apps die ook geschikt zijn voor de Apple Pencil en heeft de meeste standaard functies van Apple’s eigen pen. De Logitech Crayon is echter niet drukgevoelig, zoals de Apple Pencil dat wel is. Wel kun je dikkere lijnen trekken door de pen schuin te houden. Om mee te tekenen en schilderen is de Logitech Crayon minder goed geschikt, maar met een prijs van zo’n €70 is hij wel een stuk goedkoper. Een ander voordeel: hij werkt met zowel de nieuwste iPad Pro uit 2018 als de 6e generatie iPad en nieuwer.

Conclusie Apple Pencil vergelijken

Bij het vergelijken van de Apple Pencil moet je op een aantal dingen letten. Als je al een iPad hebt, dan zal je keuze heel erg afhankelijk zijn van welk model je hebt. Heb je de nieuwste iPad Pro, dan moet je sowieso de Apple Pencil 2 hebben. Heb je een ander recent model, dan kom je automatisch uit op de eerste generatie Apple Pencil.

Wil je graag een iPad hebben en wil je er graag mee tekenen, dan vinden we de Apple Pencil 2 de beste keuze. Deze ligt prettiger in de hand, ziet er mooier uit en heeft een handige dubbeltik-functie, waarmee je snel kan wisselen tussen een potlood en een gummetje. Ook gaat opladen een stuk prettiger en raak je hem minder makkelijk kwijt doordat je hem magnetisch aan de iPad verbindt. Dan laadt de Apple Pencil ook meteen op, waardoor je nooit bang hoeft te zijn voor een lege Apple Pencil.

Bij de eerste generatie is dat allemaal wat minder praktisch geregeld. Opladen doe je door de Pencil in de onderkant van de iPad te steken. Dit ziet er niet alleen gek uit, maar is ook nog onhandig bij het gebruik van je iPad. Opladen gaat wel snel, maar praktisch is het niet. Ook ligt de eerste generatie wat minder goed in de hand. Qua functies merk je, op de dubbeltik-functie na, nauwelijks verschil.

Tot slot is de Logitech Crayon een goed alternatief. Deze schrijfpen ondersteunt alle creatieve Apple Pencil-apps en is een stuk voordeliger. Een ander voordeel is dat hij zowel met de nieuwste iPad Pro werkt als met de voorgaande modellen.

