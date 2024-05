Acapulco (seizoen 3)

Acapulco is een ondergewaardeerde, redelijk onbekende serie op Apple TV+, die in werkelijkheid erg goed is. Het voelt bijna alsof je op vakantie bent in een prachtig strandparadijs en bovendien zit het vol met snelle grappen en oprechte emoties, met een telenovela-achtige flair. Sterker nog, de serie geeft je hetzelfde feel good-effect als Ted Lasso, maar met betere grappen en zonder de overdreven morele lessen van de latere seizoenen.

In het derde seizoen van Acapulco zien we bovendien een geliefde Ted Lasso-ster terug: Cristo Fernández, bekend van de uitspraak “football is life”. Voor wie nog niet eerder heeft gekeken volgt hier een korte samenvatting. In 1984 komt de droom van Maximo Gallardo uit: hij krijgt een prachtige baan in Las Colinas, het mooiste resort van Acapulco. Maar al snel beseft hij dat daar werken veel ingewikkelder is dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Het nieuwe seizoen richt zich op verzoening met fouten uit het verleden en spannende nieuwe kansen.

Bekijken: Acapulco op Apple TV+