Hoe kun je een Apple Pencil koppelen met de iPad? en hoe zorg je dat je je Pencil ook op een tweede iPad kunt gebruiken? Je leest het in deze tip!

Hoe koppel je een Apple Pencil?

Dankzij de Apple Pencil kun je een stuk nauwkeuriger tekenen op een iPad. De Apple Pencil bevat bovendien allerlei technische snufjes, om te zorgen dat hard drukken op het scherm of de pencil schuin houden een ander effect geeft tijdens het schrijven en tekenen. Maar eerst zul je de Apple Pencil moeten koppelen. In dit artikel laten we zien hoe dit werkt, zowel voor de eerste als de tweede generatie Apple Pencil.

Zorg voordat je begint dat Bluetooth is ingeschakeld!

Apple Pencil koppelen aan een iPad Pro

De Apple Pencil is geschikt voor alle iPad Pro-modellen en recente iPads, maar niet voor iPhones. De manier van koppelen verschilt per model. Kies het gewenste model Pencil en iPad om te zien hoe je deze koppelt:

De twee generaties Apple Pencil zijn als volgt van elkaar te onderscheiden. De Apple Pencil 2 heeft een afgeplatte zijkant en heeft een matte afwerking en is gemaakt uit één stuk kunststof. De Apple Pencil 1 is gemaakt van glimmend wit plastic, heeft een zilverkleurige ring en een afneembare dop met Lightning-aansluiting.

Tweede generatie Apple Pencil koppelen

Het koppelen van de Apple Pencil 2 is alleen mogelijk met de iPad Pro 2018 en opvolgers daarvan.

Het koppelen werkt als volgt:

Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op je iPad. Zorg ervoor dat magnetische zijkant van de iPad onbedekt is. Haal de iPad eventueel uit een hoes. Plaats de Apple Pencil met de vlakke kant tegen de magnetische zijkant. Op het scherm verschijnt een melding. Tik op Verbind.

Je kan de Apple Pencil 2 opladen op dezelfde manier, door deze aan de magnetische aansluiting te bevestigen.

Eerste generatie Apple Pencil koppelen

Volg onderstaande stappen om de oorspronkelijke Apple Pencil te koppelen:

Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op je iPad. Verwijder het dopje aan de achterkant van de Apple Pencil. Ontgrendel de iPad en steek de Apple Pencil in de Lightning-ingang. Er verschijnt nu een melding in beeld. Tik op Koppel. Je Apple Pencil is nu klaar om te gebruiken met de gekoppelde iPad Pro.

De Apple Pencil blijft gekoppeld totdat je de iPad opnieuw opstart of koppelt met een andere iPad. Als je hem weer wil gebruiken, steek je de Pencil weer in de Lightning-aansluiting.

Je kan de Apple Pencil opladen op dezelfde manier, door deze in de Lightning-ingang van de iPad te steken.

Apple Pencil ontkoppelen en gebruiken op andere iPad

Je kan de Apple Pencil maar met één iPad tegelijk koppelen. Heel snel wisselen zonder eerst opnieuw te koppelen kan dus niet. Als je de Apple Pencil op een andere iPad wil gebruiken, dan volg je dezelfde stappen als voor het koppelen. Wil je de Apple Pencil verkopen of niet meer gebruiken, dan kan je hem ontkoppelen. Dit doe je via het Bluetooth-menu:

Open de Instellingen-app en selecteer Bluetooth. Kies aan de rechterkant de gekoppelde Apple Pencil en tik op het blauwe i’tje. Selecteer Vergeet dit apparaat en bevestig de ontkoppeling.