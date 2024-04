De kans wordt alsmaar groter dat we binnenkort de nieuwe derde generatie Apple Pencil kunnen verwachten. Er zijn inmiddels al meerdere geruchten en aanwijzingen gevonden naar nieuwe functies voor de Apple Pencil 3 en we kunnen daar nu een nieuwe aan toevoegen. In de code van iPadOS 17.5 zijn aanwijzingen gevonden naar een nieuwe knijpfunctie voor de Apple Pencil 3, zo ontdekte 9to5Mac.

‘Knijpfunctie Apple Pencil 3’

De bron spreekt over een nieuw “squeeze” gebaar, oftewel het maken van een knijpbeweging. Vermoedelijk krijgt de nieuwe Apple Pencil 3 sensoren die herkennen dat je in de pen knijpt. Dit zou gebruikt kunnen worden als een soort snelkoppeling voor extra teken- en schrijffuncties. Denk aan het invoegen van getekende vormen, maar bijvoorbeeld ook het plakken van stickers.

De huidige Apple Pencil 2 heeft momenteel alleen een dubbel tik-functie. Door twee keer met een vinger tegen de Apple Pencil te tikken, kun je wisselen tussen bijvoorbeeld een pen en een gum. Je hoeft dan niet handmatig met de Apple Pencil op een gummetje te tikken om vervolgens iets te wissen: twee keer met je vinger tegen de pen tikken is voldoende. De nieuwe knijpfunctie zou op een soortgelijke manier kunnen werken.

9to5Mac zegt dat Apple ook de interface voor het koppelen van een Apple Pencil vernieuwd heeft, bedoeld voor nieuwe nog niet-bestaande hardware.

Nieuwe Apple Pencil binnenkort

De nieuwe Apple Pencil 3, ook wel de derde generatie Apple Pencil, wordt al met al binnenkort verwacht. Apple kondigt die vermoedelijk tegelijkertijd met de nieuwe iPad Pro 2024 en/of iPad Air 2024 aan. Of beide nieuwe iPad-modellen met deze nieuwe Apple Pencil gaan werken, is nog niet duidelijk. Ook weten we niet of huidige iPad-modellen die met de Apple Pencil 2 werken, geschikt worden gemaakt voor de nieuwe Apple Pencil 3.

Andere functies die we verwachten, is ondersteuning voor de Zoek mijn-functie. Er was al eerder een gerucht over de Apple Pencil 3 dat daarop wijst, evenals de ondersteuning voor magnetische schrijfpunten.