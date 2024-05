Wil je een Apple Pencil kopen, maar weet je niet welke? Niet elke iPad is geschikt voor de verschillende modellen. Met onze keuzehulp helpen we je snel aan de juiste tekenpen!

Apple verkoopt momenteel vier modellen van de Apple Pencil, elk met verschillende eigenschappen en een andere prijs. Welke Apple Pencil jij kunt gebruiken is afhankelijk van de iPad die je hebt. Sommige iPads werken maar met één type Apple Pencil, wat de keuze gemakkelijker maakt. Er zijn ook iPads die geschikt zijn voor twee Apple Pencil-modellen, waarbij je wat meer keuze hebt.

Welke Apple Pencil heb ik nodig?

Er zijn in totaal vier verschillende Apple Pencil-modellen:

Deze knijpfunctie vind je alleen op de Apple Pencil Pro.

Er zijn een paar simpele ezelsbruggetjes. Heb je een iPad met platte zijkant, dan is deze meestal geschikt voor de Apple Pencil 2. Bij een iPad met Lightning-connector kun je meestal alleen de Apple Pencil 1 gebruiken. Dit geldt uiteraard alleen als jouw iPad überhaupt ondersteuning biedt voor tekenen met de Apple Pencil. Bij iPads vanaf 2018/2019 zit je meestal wel goed. Heb je een iPad met usb-c aansluiting, dan is de Apple Pencil usb-c de goedkoopste optie, maar je zou ook voor een duurder model kunnen kiezen.

De Apple Pencil 1 en 2 zijn niet uitwisselbaar. iPads die voor de Apple Pencil 1 geschikt zijn, kun je nooit met een Apple Pencil 2 gebruiken (en andersom). Hieronder bespreken we de verschillende Apple Pencils in meer detail.

Apple Pencil Pro (2024)

Deze relatief nieuwe Apple Pencil uit 2024 is te herkennen aan de opdruk ‘ Pencil Pro’ en is alleen geschikt voor de volgende modellen:

Apple Pencil met usb-c (2023)

Apple bracht de Apple Pencil met usb-c in 2023 uit. Hij is te herkennen aan de platte zijkant en het uitschuifbare topje, dat toegang geeft tot de usb-c poort. Hij is geschikt voor:

iPad 2022

iPad mini 2021

iPad Air 2020 en nieuwer

iPad Pro 2018 en nieuwer

Apple Pencil 2e generatie (2018)

De Apple Pencil 2 heeft ook een afgeplatte zijkant, maar de bovenkant is niet uitschuifbaar. Opladen kan alleen magnetisch op de zijkant van een geschikte iPad. Deze iPads zijn daarvoor geschikt:

iPad mini 2021

iPad Air 2020 en 2022

iPad Pro 2018, 2020 en 2022

Apple Pencil 1e generatie (2015)

De Apple Pencil 1 is gemakkelijk te herkennen aan het glimmende uiterlijk en het afneembare dopje. Deze werkt met een groot aantal oudere iPads:

iPad ‌2018 t/m 2022*

iPad mini 2019

iPad Air 2019

iPad Pro 2015 en 2017

*Bij de iPad 2022 kun je het beste kiezen voor de Apple Pencil usb-c en niet voor de Apple Pencil 1, omdat je daarvoor een speciale adapter nodig hebt.

Twijfel je tussen Apple Pencil 1 en Apple Pencil usb-c?

In dit geval kun je het beste kiezen voor de Apple Pencil met usb-c, als dit voor jouw type iPad mogelijk is. De Apple Pencil met usb-c is veel recenter uitgebracht en werkt met veel meer modellen. Mocht je later naar een nadere iPad overstappen, dan is de kans groot dat je deze Apple Pencil gewoon kunt blijven gebruiken. Hij is bovendien veel goedkoper. Hij heeft nog meer voordelen: zo rolt hij door de platte zijkant niet zo snel weg, heeft een moderner mat uiterlijk en een ingebouwde oplaadpoort, waardoor je het dopje niet kwijt kunt raken.

Twijfel je tussen de Apple Pencil 2 en nieuwere modellen?

Als je een iPad Air of iPad Pro hebt die je gebruikt voor illustraties en andere creatieve toepassingen, dan kun je het beste kiezen voor de Apple Pencil 2 of Apple Pencil Pro, mits jouw iPad daar geschikt voor is. De Apple Pencil met usb-c is alleen te overwegen als je je iPad vooral gebruikt voor notities maken, navigeren en dergelijke. De Apple Pencil 2 en Apple Pencil Pro zijn wat duurder, maar hebben ook meer geavanceerde functies. Ze hebben als bijkomend voordeel dat je ze gemakkelijk aan de zijkant van de iPad vastplakt om op te laden. Dit scheelt weer gedoe met een kabeltje.

Prijzen Apple Pencil-modellen

In ons artikel Apple Pencil vergelijken vind je nog meer nuttige tips over de verschillen tussen de modellen.

Bekijk ook Apple Pencil vergelijken: de verschillen tussen de modellen Wil je graag tekenen op een iPad met de Apple Pencil? Dan zijn er drie modellen waarmee je dat kunt doen. In dit artikel lees je alles over de verschillen tussen de originele Apple Pencil, de Apple Pencil 2 en de Apple Pencil met usb-c. Ook handig als je nog geen iPad hebt en twijfelt welke je moet hebben om mee te tekenen!

Alternatief: Logitech Crayon

Als alternatief zou je ook kunnen kijken naar de Logitech Crayon, die er in twee verschillende generaties is. Daarnaast hebben we een overzicht van andere tekenpennen voor de iPad, waaronder de merken ZAGG, iMoshion en Adonit.

Prijzen Logitech Crayon