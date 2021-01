Gebruik je al een tijdje de Apple Pencil? Lees dan dit artikel even door! In dit overzicht vind je namelijk handige accessoires voor je Apple Pencil, zodat het nog leuker wordt om je schrijf- en tekenpen te gebruiken.

De Apple Pencil is natuurlijk het ideale gereedschap als je wil tekenen of schrijven op je iPad. Dit overzicht bevat meerdere accessoires voor beide generaties van de Apple Pencil om meer uit je stylus te halen. De beste accessoires voor de Apple Pencil zijn opgedeeld in deze categorieën:

Schrijven en tekenen

De Apple Pencil is kantel‑ en drukgevoelig, zodat ‘ie werkt als een echt potlood. Ondanks al die technologie in de stylus is het scherm van je iPad een stuk gladder dan gewoon papier. Je Apple Pencil glijdt daardoor misschien wat vlug over je scherm en dat is niet altijd even prettig als je veel schrijft. Met een simpel accessoire kan je dat verbeteren. En als je je Apple Pencil-punt wil beschermen, dan is daar ook een oplossing voor.

Paperlike screenprotectors

Deze screenprotector van Paperlike verbetert het gevoel van het schrijven en tekenen met de Apple Pencil. Microscopisch kleine bobbeltjes in het schermfolie laten het scherm van je iPad aanvoelen als echt papier. Ze worden per twee verkocht en je kunt ze zelf installeren via een uitlegvideo. Beide generaties Pencil werken met deze screenprotector.

Siliconen tips

Met siliconen tips kun je op het puntje van je Apple Pencil plaatsen, zodat je de punt van je Apple Pencil extra bescherming biedt. Uit onze ervaring merken we dat het schrijven daardoor, zeker in het begin, iets stroever wordt. Je kan kiezen uit verschillende kleuren en je plaatst deze gewoon over de huidige tip van de Apple Pencil heen. Voor €12,95 heb je tien stuks en ze zijn gemakkelijk zelf te bevestigen. De tips zijn geschikt voor beide generaties.

Apple Pencil-tips van Apple

Als je echt een fanatieke schrijver en tekenaar bent, kan het gebeuren dat de Apple Pencil-tip versleten raakt. Gelukkig kun je deze makkelijk vervangen. Deze tips zijn verkrijgbaar in een set van vier, dus je kunt meteen een flinke tijd vooruit. Je draait je oude punt gewoon van je Apple Pencil af en draait een nieuwe er weer op. Deze zijn geschikt voor zowel de eerste als tweede generatie.

Apple Pencil-accessoires voor onderweg

Hoewel je de tweede generatie van de witte tekenpen gemakkelijk kunt opbergen door ‘m magnetisch aan je iPad Pro of iPad Air vast te klikken, blijft je Apple Pencil vaak onbeschermd wanneer je de iPad vervoert. Ook de eerste generatie Apple Pencil kampt met dat probleem. Je wil natuurlijk niet dat je Apple Pencil onderweg beschadigt, dus hier zijn vijf oplossingen om je stylus te beschermen als je ‘m even niet gebruikt.

Leren Pencil-sleeve van Apple

Je kunt bijvoorbeeld je Apple Pencil beschermen met de leren sleeve die Apple voor de tekenpen heeft ontworpen. Hij is beschikbaar in de kleur middernachtblauw, zodat de etui mooi bij je iPad-hoes past. Beide generaties Apple Pencil kun je hier in vervoeren.

Decoded iPad-sleeve met Pencilhouder

De tweede oplossing is een leren iPadsleeve van het Nederlandse Decoded met daarin een houder voor je Pencil. Deze chique hoes kun je oprollen, zodat je de sleeve kunt gebruiken als stand voor je iPad wanneer je een film gaat kijken. Hij is er voor de gewone iPad, de iPad Air en de kleinere iPad Pro in de kleuren bruin en zwart.

Wi je alleen een leren sleeve van hetzelfde merk? Decoded heeft ook een leren sleeve waar je je Apple Pencil in kunt schuiven. Deze is ook nog voorzien van magneten, zowel in de sluiting als aan de achterkant. Bij de sluiting zorgen de magneten ervoor dat alle generaties van de Apple Pencil passen. De magneten aan de achterkant zorgen ervoor dat je hem aan je iPad vast kan klikken.

Pipetto iPadhoes met Pencilhouder

Voor de nieuwere modellen iPad met ondersteuning voor de tweede generatie Apple Pencil zijn deze hoes van Pipetto een goede oplossing. Je bergt de Pencil op aan de zijkant van de hoes, waar je tekenpen magnetisch vastklikt en oplaadt. Daarnaast kun je de cover van de hoes op verschillende manieren vouwen, zodat je altijd een fijne kijkhoek hebt. De hoes is beschikbaar in het zwart en grijs kleuren.





Opbergtas van Native Union

Deze oplossing om je Apple Pencil te vervoeren is van Native Union. Hierin zit een lusje van elastiek in waar je Apple Pencil tussen past. Deze vorm van bescherming is wat massiever dan de eerdergenoemde ideeën, maar je kunt tegelijkertijd ook een kabel en stroomadapter voor je iPad meenemen. Hij is in twee kleuren beschikbaar.

Siliconen case met band

Deze siliconen case met een elastische band is misschien iets minder mooi in vergelijking met de vorige oplossingen, maar het voorkomt dat je steeds moet zoeken naar een losse Apple Pencil in je tas. Je wikkelt deze Apple Pencil-sleeve namelijk om je iPad heen, zodat je altijd weet waar ‘ie is. Hij kost €9,95 en kan worden gebruikt voor beide generaties.

Apple Pencil-accessoires om op te laden

Eén van de voordelen van de tweede generatie Apple Pencil is dat hij oplaadt wanneer je ‘m magnetisch bevestigt aan je iPad Pro of iPad Air. Hierdoor is de schrijfpen nagenoeg altijd opgeladen en klaar om te gebruiken. De eerste variant van de pen heeft die luxe niet, met het gevaar dat ‘ie leeg is als hem wil gebruiken. Deze twee oplossingen verhelpen dat probleem van eerste generatie Apple Pencil.

Alles-in-1 oplaadstation

Er zijn op websites als AliExpress en GearBest allerlei soorten opladers beschikbaar, vaak in combinatie met opladers voor de iPhone en Apple Watch. Ook bij Bol.com zijn diverse opladers van minder bekende merken beschikbaar, zoals deze van DrPhone. Wat al deze opladers met elkaar gemeen hebben, is dat je de Apple Pencil er rechtop in steekt.

Bekijken bij:

MoKo Charging Stand

Thuis kun je je schrijfpen gemakkelijk opladen met deze houder van MoKo. Voor nog geen €15,- is dit ook nog eens een mooi accessoire voor op je bureau. Steek gewoon je Apple Pencil erin als je hem even niet gebruikt en bewaar dopje in de inkeping erboven om te voorkomen dat je ‘m kwijt raakt.

Bekijken: MoKo Charging Stand voor ongeveer €15

Teyomi Cap Holder

Als je je eerste generatie Apple Pencil moet opladen, herken je misschien wel dat je het dopje snel kwijtraakt. Of de adapter die je erbij krijgt om de schrijfpen op te laden via een gewone Lightning-kabel. Dit handige accessoire van Teyomi zorgt ervoor dat je ze allebei niet verliest. Het rubberen lusje bevestig je aan de oplaadadapter of het dopje van je Apple Pencil, zodat deze altijd in de buurt blijft tijdens het opladen.

Bekijken: Teyomi Apple Pencil Cap holder voor ongeveer €5

Al met al zijn er dus heel wat leuke ideeën en oplossingen om je Apple Pencil gemakkelijker te gebruiken of juist op te bergen. Heb jij nog een handig accessoire wat volgens jou niet mag ontbreken? Laat je suggestie aan ons weten via de link onderaan het artikel.