Deze app geeft een jaaroverzicht van je Apple workout-data

Ben je inmiddels helemaal klaar met de Spotify-lijstjes van vrienden, dan is er nu een app waarmee je weer even zelf centraal staat. De app Health Year - Wrapped Together laat zien welke fitness- en gezondheidsdoelen je in 2024 hebt gehaald.

December is de tijd voor eindejaarsoverzichten, vooral bij muziekdiensten. Maar als je wilt weten hoe goed je het afgelopen jaar hebt gesport en welke gezondheidsdoelen je hebt gehaald, dan blijft het stil aan de kant van Apple. Erg veel inzicht in je verloop krijg je niet. Je moet maar net weten dat er zoiets als activiteitstrends bestaan en dat je diep in de Gezondheid-app wat statistieken kunt vinden. Ontwikkelaar Toni Hoffmann zag een kans een maakte een app waarmee je de belangrijkste fitness- en gezondheidsdata van de iPhone kunt laten omzetten in een jaaroverzicht. De app is gratis en werkt offline. De ontwikkelaar heeft het puur als hobby ontwikkeld en verzamelt geen data. Alle gegevens die uit Apple HealthKit worden opgehaald voor analyse blijven lokaal op je toestel.

Health Year – Wrapped Together

Als een hobbyproject is deze app best indrukwekkend: het ziet er grafisch mooi uit en er zitten leuke vondsten in, zoals berekenen hoeveel triathlons je hebt gefietst, hoe vaak je de afstand Parijs-Londen hebt gelopen en hoe vaak je de Mount Everest hebt beklommen. Zo krijgen cijfers opeens meer betekenis. Zoals wel vaker is deze app ontstaan uit een persoonlijke behoefte. Hoffmann wilde zelf iets meer weten over zijn gezondheid en activiteiten: hoe vaak hij fietste, of hij genoeg beweging kreeg en hoeveel bergen hij beklommen had. Uit pure interesse ontstond een eerste versie van de app, die zowaar in de App Store werd goedgekeurd. Zo kan iedereen kijken hoe het afgelopen jaar is gegaan, ook in vergelijking met voorgaande jaren.

Health Wrapped geeft o.a. een overzicht van je jaarlijkse stappen en trainingscalorieën

Alles wordt aangevuld met kleine analyses en grappige feiten, zodat je echt merkt dat deze app met plezier is gemaakt. Je krijgt soms ook aanbevelingen of vergelijkingen met voorgaande jaren. De meeste. cijfers zijn gericht op beweging, gezondheid en slaap maar er zit ook één item bij over de hoeveelheid muziek die je in de loop van het jaar hebt geluisterd. Zo zit er voor iedereen wel iets bij om te ontdekken.

Hoe vaak heb jij de Mount Everest beklommen en hoeveel uur luisterde je naar muziek? Je kunt ook vergelijken met voorgaande jaren, voorzover er data voorhanden is.

Kortom, een aanrader als je je jaarlijkse lijstjes compleet wilt maken, maar vooral interessant voor jezelf. Er zit dan ook geen optie in om je overzicht te delen – al kun je natuurlijk prima screenshots maken van je meest indrukwekkende prestaties, zoals we hierboven hebben gedaan.

Ondertussen heeft Apple geld in een heel ander project gestoken, namelijk in een reclamefilmpje om duidelijk te maken dat de Apple Watch een prima product is. Komend jaar gaat het lukken om niet op te geven, mits je een Apple Watch om je pols hebt.

Ben je niet zo actief en kijk je toch liever je Spotify Wrapped 2024? Ook dat kan: