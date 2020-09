Eén van de vernieuwingen in iOS 14 is dat je een standaardbrowser en -mail-app kan instellen. Het voordeel hiervan is dat een linkje naar een website of het aanmaken van een nieuwe mail meteen gebeurt via de door jouw gekozen app. Gebruikers met iOS 14 kunnen vanaf nu de Chrome-browser op iOS als standaard instellen, zo is ontdekt op Reddit.



Chrome als standaardbrowser op iPhone en iPad

Na het downloaden van de nieuwste versie van Chrome in de App Store, vind je in de appinstellingen een optie om de standaardbrowser te kiezen. Hou er wel rekening mee dat je dus nu nog de beta van iOS 14 moet hebben, maar het werkt later dit jaar voor iedereen zodra iOS 14 officieel uit is. Voor Google Chrome heb je géén beta nodig: het werkt nu al met de versie die voor iedereen in de App Store staat.

Heb je de nieuwste versie van Google Chrome op je iPhone of iPad met iOS 14? Doe dan het volgende:

Open de Instellingen-app. Blader naar Chrome, onderaan in het rijtje van geïnstalleerde apps. Tik op de knop Standaard browserapp. Standaard is Safari geselecteerd. Vink nu Chrome aan.

Krijg je in het vervolg van iemand een linkje doorgestuurd via WhatsApp, iMessage, e-mail of op een andere manier? Dan wordt meteen Google Chrome geopend zodra je op de link tikt. Je hebt dan dus Safari niet meer nodig. De eerste keer krijg je een pop-up waarin staat dat de desbetreffende app (zoals Berichten) Google Chrome wil openen. Deze melding verschijnt alleen de eerste keer.

Het instellen van Google Chrome als standaardbrowser komt vooral van pas als je de browser ook gebruikt op je Mac of op je Windows-pc. Zeker voor de groep Windows-gebruikers met een iPhone komt het van pas, omdat Safari niet (meer) beschikbaar is voor Windows.

Binnenkort nog meer browsers en mail-apps als standaard

Google Chrome is nu nog de enige browserapp die je als standaard in kan stellen. We verwachten dat andere browser zoals Firefox binnenkort ook als standaard te selecteren zijn. Dat geldt ook voor mailapps, zoals Spark. Deze apps zijn momenteel nog niet bijgewerkt voor iOS 14, maar de benodigde app-updates verschijnen mogelijk zodra iOS 14 voor iedereen beschikbaar is. We verwachten iOS 14 later deze maand. Meer daarover lees je in ons artikel over de releasedatum van iOS 14.