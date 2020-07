Met de (MIJIA) Aqara G2H haal je voor 50 euro een camera met HomeKit Secure Video in huis. Het gaat om een beveiligingscamera die in verschillende speelse kleuren verkrijgbaar is. Hij werd eerder al aangekondigd en ligt nu in de winkel.

(MIJIA) Aqara G2H-camera

Het is bij Xiaomi altijd een beetje puzzelen onder welk submerk het nu weer in de winkel ligt. We konden de Aqara G2H in eerste instantie dan ook niet vinden, totdat bleek dat het Nederlandse Amazon de nieuwe camera verkoopt onder dochtermerk MIJIA en zonder type-aanduiding G2H. Qua design is de G2H echter meteen te herkennen: het ziet eruit als een soort periscoop en in verschillende kekke kleurtjes:

Voor de wat rustiger kleuren ben je dus net een paar dubbeltjes meer kwijt.



Opvallend is dat Xiaomi deze camera niet in het zwart maakt. Misschien heeft dat ermee te maken dat de camera vooral ‘fun’ moet uitstralen. Toch zitten er serieuze functies op. We schreven eerder al over de Aqara G2H, toen bekend werd dat HomeKit Secure Video zou worden toegevoegd. Je kunt dan je beelden bekijken via de Woning-app en opslaan op iCloud. Het mooie daarvan is dat je minder bezorgd hoeft te zijn wat een Chinese partij als Xiaomi met je data doet. Optioneel kun je ook een SD-kaart gebruiken voor het lokaal opslaan van beelden.

Met een prijs van 50 euro is de Aqara G2H een van de goedkoopste HomeKit-camera’s die je kunt kopen. De beelden worden in 1080p Full-HD vastgelegd met een kijkhoek van 140 graden. En dankzij tweeweg-audio kun je in twee richtingen communiceren.

Je kunt de camera gewoon ergens neerzetten of aan de muur monteren. Verder kan de G2H mensen en dieren herkennen. Bij schemering zorgt de infraroodsensor dat je toch nog iets kunt onderscheiden. De Aqara G2H kan bovendien dienst doen als smart hub voor Zigbee 3.0 zodat je andere smart home-producten kunt koppelen.

Wil je echter gebruik maken van alle HomeKit-functies, dan heb je wel een speciale HomeKit-hub nodig, bijvoorbeeld een Apple TV. Zo kun je ook de beelden bekijken als je in je vakantiehuis of op je werk zit en is het mogelijk om automatiseringen te maken, bijvoorbeeld met Aqara-sensoren.

Voor nog geen 50 euro eigenlijk een prima oplossing als je nog geen HomeKit Secure Video-camera had. In onze round-up van HomeKit-camera’s vind je nog meer opties.

Bekijk ook HomeKit Secure Video: veiliger opslaan van je camerabeelden Apple heeft tijdens WWDC 2019 de nieuwe functie HomeKit Secure Video aangekondigd. Hiermee kun je videobeelden van je beveiligingscamera beveiligd opslaan in de cloud. Wat moet je weten over HomeKit Secure Video en hoe verhoudt het zich tot andere aanbieders? We zochten het voor je uit!