Heb je de EufyCam 2 thuis staan, dan zou het zomaar kunnen dat deze nu geschikt is voor HomeKit Secure Video. De update die HomeKit Secure Video aan de EufyCam 2 toevoegt, is nu uitgerold naar de eerste gebruikers.

Afgelopen najaar kondigde Anker, bekend van onder andere de vele powerbanks, de EufyCam 2 aan. Het bedrijf had al ervaring met camera’s en voor de EufyCam 2 werd ondersteuning voor HomeKit en HomeKit Secure Video beloofd. Laatstgenoemde wordt nu langzaamaan uitgerold naar gebruikers van de camera, zo ontdekte iMore.



EufyCam 2 HomeKit Secure Video-update uitgerold

Het gaat om versienummer 2.5.9 (Subsystem versie 1.0.64.20200227) die de ondersteuning toegevoegd heeft. Zie je de update of de toegevoegde functies nog niet, dan moet je mogelijk nog even geduld hebben. Dankzij HomeKit Secure Video kun je beelden live bekijken en opslaan om later terug te kijken. Je kan kiezen uit meerdere instellingen, bijvoorbeeld alleen streamen als je thuis bent en opnemen als je de deur uit bent. Wel heb je minimaal 200GB iCloud-opslag nodig om Secure Video te kunnen gebruiken.

Bekijk ook HomeKit Secure Video: veiliger opslaan van je camerabeelden Apple heeft tijdens WWDC 2019 de nieuwe functie HomeKit Secure Video aangekondigd. Hiermee kun je videobeelden van je beveiligingscamera beveiligd opslaan in de cloud. Wat moet je weten over HomeKit Secure Video en hoe verhoudt het zich tot andere aanbieders? We zochten het voor je uit!

De EufyCam 2 is een volledig draadloze camera met een batterijduur van een jaar. De camera filmt in 1080p HD-kwaliteit en heeft een sensor voor nachtzicht. Ook is de camera waterbestendig met een IP67-rating, waardoor je hem ook buiten kan gebruiken. De camera vereist zelf geen abonnement, waardoor je hem ook zonder extra kosten kan gebruiken.

Een set van twee camera’s en een hub kost zo’n €350. Extra losse camera’s ter uitbreiding zijn verkrijgbaar voor zo’n €200.

