iCulture Vandaag: dit was donderdag 12 augustus 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 12 augustus 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag lees je in onze iOS 15 FAQ alles wat je moet weten over de update. Wat zijn de belangrijkste functies, wanneer verschijnt de update en moet je meteen updaten als hij uitkomt? Ook kijken we vandaag naar de kleuren van de iPhone 13 en vertellen we welke kleuren we dit jaar verwachten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Hier zijn iPhone-houders voor bureau of nachtkastje.

Deze AirTag-hoesjes en accessoires zijn ideaal voor je sleutelbos, tas of ander voorwerp.

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Phone Buddy - Phone Lost Alert (€4,99, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Nieuwe versie bevat grote updates voor de Voice Alarm en Wifi Safe Zone-functies.

Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Verstuur nu zelfs afbeeldingen tot 4000 duizend pixels. Er is ook een nieuw geanimeerd stickerpakket.