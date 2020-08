Ruimtelijke audio (Spatial audio) is een functie op recente iPhones en binnenkort ook de AirPods Pro. Daarmee simuleert Apple een surround-sound uit de speakers van je iPhone en in de AirPods Pro. Alles wat je wil weten over ruimtelijke audio lees je hier.

Sinds de iPhone 7 heeft de iPhone stereospeakers: een speaker zit rechtsonder, de andere boven het scherm in de oorspeaker. Als je je iPhone in landschapsmodus houdt, hoor je het geluid zowel van links als rechts komen. Maar met ruimtelijke audio op de iPhone en AirPods Pro klinkt het nog voller en (zoals de naam al zegt) ruimtelijker. Op welke Apple-apparaten werkt ruimtelijke audio precies en wat heb je ervoor nodig?

Wat is ruimtelijke audio (Spatial Audio)?

Er zijn allerlei standaarden voor het creëren van een goede geluidskwaliteit. Voor bijvoorbeeld televisies en speakers is er Dolby Atmos. De Apple TV 4K ondersteunt Dolby Atmos, maar ook de iPhones kunnen dergelijke content afspelen. Dergelijke standaarden creëren surroundsound, zonder dat je overal om je heen speakers hoeft neer te zetten. Ruimtelijke audio op de iPhone en AirPods werkt ongeveer net zo. Het lijkt alsof er van achteren, boven, onder, links en rechts allerlei geluiden klinken, terwijl je maar twee speakers hebt. Je zit daardoor middenin de actie, wat vooral bij films goed van pas kan komen. Een andere term die vaak gebruikt wordt is 3D-audio.

Welke Apple-toestellen ondersteunen ruimtelijke audio?

Ruimtelijke audio is beschikbaar op een aantal apparaten:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

AirPods Pro (vanaf iOS 14)

Vanaf 2019 heeft Apple ruimtelijke audio toegevoegd aan de iPhone en vanaf iOS 14 en de bijbehorende AirPods-firwamre update vinden we deze functie ook op de AirPods Pro. Omdat je bij de AirPods Pro maar één speaker per oor hebt, heeft Apple allerlei algoritmes gemaakt die het surroundgeluid nabootsen. Voor de AirPods Pro heeft Apple ook een speciale techniek toegepast. Omdat je je hoofd regelmatig beweegt, draait het geluid met de AirPods mee mee. Apple gebruikt de accelerometer en de gyroscoop om beweging met je hoofd te registreren en zo het geluid te koppelen aan de positie van je apparaat. Hierdoor klinkt het geluid dat van links komt, altijd van links. Zelfs als je je hoofd naar links of rechts draait.

Ruimtelijke audio werkt bij content dat gecodeerd is met 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-audio.

Wat zijn de voordelen van ruimtelijke audio?

Het grootste voordeel is dat het lijkt alsof het geluid van alle kanten komt, zonder dat je meerdere speakers hoeft te gebruiken. Films en documentaires klinken daardoor realistischer. Denk aan een actiefilm, waarbij een auto van linksachter aan komt scheuren naar rechtsvoor in het beeld. Het geluid komt dan veel meer overeen met het beeld.

Op de iPhone heeft ruimtelijke audio zichzelf al bewezen. In een natuurdocumentaire op Netflix hoor je de junglegeluiden echt om je heen, alsof je middenin een regenwoud staat. Tjirpende vogels, krakende takken en meer klinken een stuk realistischer. De grootste toepassing is dus bij films en een stuk minder bij muziek via streamingdiensten.

Nadelen zijn er op de iPhone eigenlijk niet. Het verbruikt bijvoorbeeld niet meer batterij, dus je hoeft niet bang te zijn dat je iPhone sneller leeg is. Of dat voor de AirPods Pro ook geldt, is nog niet bekend omdat de functie nog niet beschikbaar is. Omdat er meer sensoren bij komen kijken, kan dit mogelijk van invloed zijn. Er is geen schakelaar om de functie in of uit te zetten.

Het grootste nadeel is dat ruimtelijke audio nog maar op een beperkt aantal apparaten beschikbaar is. Toekomstige iPhones en AirPods ondersteunen de Spatial Audio hoogstwaarschijnlijk ook.