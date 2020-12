Apple gaat in 2021 vermoedelijk de derde generatie AirPods uitbrengen. De prijs van de AirPods 3 is waarschijnlijk 20% lager dan bij de AirPods Pro, waardoor ze ongeveer hetzelfde kosten als de huidige gewone AirPods met draadloze case.

Met de AirPods Max net toegevoegd aan het assortiment, bestaat Apple’s AirPods-lijn uit drie producten: de gewone AirPods, de AirPods Pro en dus de AirPods Max hoofdtelefoon. De gewone AirPods is nog altijd Apple’s populairste model. Deze oordopjes met simpel design worden volgens geruchten in 2021 opgevolgd door een nieuw model. Zoals door eerdere bronnen ook al beweerd werd, worden de AirPods 3 een soort AirPods Pro Lite: hetzelfde design, maar dan zonder ruisonderdrukking. Wat betekent dat voor de prijs? De Koreaanse krant The Elec zegt het antwoord te hebben.



‘AirPods 3 20% goedkoper dan AirPods Pro’

De krant zegt van bronnen te hebben vernomen dat Apple de derde generatie AirPods 20% goedkoper wil maken dan de AirPods Pro. De adviesprijs van dit model is €279 (hoewel je ze vaak veel goedkoper kan vinden), wat betekent dat de prijs van de AirPods 3 zo’n €230 zou worden. De nieuwe derde generatie AirPods verschijnt volgens de bron in de eerste helft van 2021.

Als we kijken naar Apple’s huidige line-up, dan zien we dat de huidige AirPods uit 2019 met draadloze oplaadcase ook een adviesprijs heeft van €229. Het nieuwe design zorgt dus vermoedelijk niet voor een verdere prijsstijging. Welke verbeteringen de AirPods 3 nog meer krijgen, zegt de krant niet. Bloomberg sprak eerder over verbeterde accuduur. Vermoedelijk krijgen de nieuwe AirPods dezelfde H1-chip.

Momenteel biedt Apple nog een versie van de gewone AirPods met standaard oplaadcase aan, voor een veel lagere prijs van €179. Of Apple dit bij de nieuwe versies ook nog gaat doen, is nog niet duidelijk. Een optie is dat Apple de huidige AirPods met standaard oplaadcase in het assortiment houdt, zodat liefhebbers van dit design ook nog aan hun trekken komen.