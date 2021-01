De AirPods Pro zouden een iets gewijzigde oplaadcase hebben. Deze blijft 21mm cik, maar is straks 46mm hoog en 54mm breed. Bij het huidige model is dit 45,2mm en 60,6mm dus het lijkt erop dat het doosje smaller en hoger wordt. Verdere details geeft de site niet. Volgens eerdere voorspellingen van Bloomberg zou Apple van plan zijn om de AirPods Pro 2 compacter te maken door het stokje aan de onderkant achterwege te laten. Apple zou bezig zijn geweest met het testen van een rond model, dat het hele oor vult. Bij de Google Pixel Buds is dat al het geval.

De huidige AirPods Pro dateren van oktober 2019 en de normale AirPods 2 verschenen begin van dat jaar, dus het is op zich wel weer tijd voor nieuwe modellen. Na ongeveer twee jaar gaat de batterijduur van de oortjes achteruit – iets dat kritiek op Apple heeft opgeleverd omdat de plastic oortjes niet te repareren of te recyclen zijn.

De Japanse site verspreidde de afgelopen dagen ook geruchten over de iPad mini, gewone iPad en iPad Pro. Verder claimden ze informatie te hebben over de iPhone 13 en nu komen ze met nieuwe geruchten over de iPhone SE. Volgens Mac Otakara gaat Apple in april 2021 ook een nieuwe iPhone SE uitbrengen. Het zou hierbij kunnen gaan om een groter model met een 5,5-inch of 6,1-inch scherm, zoals eerder al voorspeld door analist Ming-Chi Kuo, die het Plus-model van de iPhone SE verwacht in de tweede helft van 2021. Mac Otakara spreekt echter over een derde generatie iPhone SE. Daardoor is het onduidelijk of Apple gaat kiezen voor twee formaten voor de iPhone SE, of dat het model van vorig jaar alweer uit de winkel verdwijnt.